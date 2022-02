L’Oroscopo di marzo segna importanti cambiamenti che si verificheranno in modo graduale e incisivo. Il cambio dell’ora, la primavera, l’economia generale ma anche l’amore e le feste in serbo in questo periodo, movimenteranno le giornate di ciascun segno zodiacale. Man mano che si avvicina la bella stagione, si avvicina anche la voglia di esplorare, di avventurarsi verso tutte quelle cose che per molti mesi ci si è soltanto limitati a sognare. Occhio agli alti e bassi a livello di salute, dovuto alle allergie, ai cambiamenti di temperatura. Novità all’interno della sfera sentimentale e lavorativa.

Sarà possibile contare su un Sole carismatico e portatore di fiducia. La Luna primaverile favorirà la voglia di sbocciare, proprio come un fiore. Giove favorirà l’espansività mentre Nettuno si focalizzerà sulla spiritualità. Attenzione anche a Mercurio che si fa portatore di messaggi importanti. Amore, lavoro, soldi, benessere, amicizie, questioni personali, scopriamo che cosa hanno in serbo gli astri per l’oroscopo mensile di marzo 2022.

Oroscopo mensile di marzo dall’Ariete al Cancro

Ariete - Chi lavora, negli ultimi tempi si è ritrovato a fare i conti con dei cambiamenti. Bollette e spese sono incrementate mentre la busta paga è rimasta praticamente invariata. Questo aspetto, naturalmente, vi ha portato a fare delle rinunce e a sconfortarvi.

Con l’arrivo della primavera ritroverete quella tenacia e voglia di fare che avevate smarrito. Non sarete più disposti ad accontentarvi e vi prenderete il posto in cui meritate di essere. Potreste sentirvi attratti da gente carismatica, il potere sa essere più seducente di un bel viso! Tuttavia, a tal proposito sarà bene fare molta attenzione, potreste scottarvi.

Chi è in coppia stabile, farà nuovi progetti che favoriranno la relazione. Tempo di potatura, sbarazzatevi di quei capi d’abbigliamento che non indossate più e di quelle presunte amicizie che non fanno altro che risucchiarvi tutta l’energia.

Toro - Vi aspetta un mese pieno di rivincite, specie se avete lottato duramente con un problema di salute, di famiglia oppure di lavoro.

Avrete tanta voglia di trascorrere del tempo di qualità con chi vi sta a cuore. Qualche nativo di questo segno avrà delle giornate storte, in cui discuterà animatamente. Tenetevi alla larga dai commenti che dilagano sui social, non lasciatevi intossicare da questa aria negativa e pessimista. In questo momento della vostra vita necessitate di nuova linfa vitale. Perciò traete ispirazione da ciò che vi appassiona e lasciatevi andare. Partite se possibile. Una persona potrebbe farvi una proposta interessante, valutate con attenzione se accettarla o meno. Qualcuno si ritroverà a dover portare l’auto dal meccanico, oppure dovrà effettuare verifiche, test, operazioni. Potreste rivedere una vecchia fiamma e il vostro cuore farà i salti di gioia.

Gemelli - Sole, Giove e Nettuno vi favoriranno per tutto il mese, lanciandovi verso una primavera piena di fiducia, sprint e successo. Chi è disoccupato finalmente aprirà mente ed occhi, prendendo in considerazione delle buone soluzioni. Questo è il tempo di pensare in modo creativo e soprattutto alternativo. Con il tempo i vostri sogni e obiettivi sono cambiati, ma va bene così. L’amore di coppia farà scintille, potreste sentirvi molto più passionali e romantici del solito. Una certa notizia generale potrebbe incupirvi, ma grazie ad una persona sveglia e giovane otterrete soddisfazioni sul piano finanziario ed economico. Qualche nativo di questo segno avrà a che fare con delle discussioni familiari oppure con dei mal di testa.

Voglia di andare ad asparagi, non perdetevi! Pianificate il futuro e smettetela di pensare al passato.

Cancro - Marzo è il mese dei pesci, quindi i favoriti sono i segni d’acqua. Questo significa che presto direte addio a quei tormenti vissuti nei mesi passati, se non addirittura negli ultimi anni. Sarete vincenti e splendidi. Avrete più tempo e voglia di prendervi cura di voi stessi e vi dedicherete a quei sogni che avete lasciato rinchiusi nel cassetto a fare la muffa. Spazio all’amore e ai sentimenti. Le coppie stanno per compiere un passo decisivo, ma attenzione perché non è detto che si tratti di qualcosa di positivo. A ogni modo potrete contare sulle vibrazioni degli astri, perfetti per stravolgere la solita routine e vivere avventure elettrizzanti.

Chi lavora in proprio deve aggiornarsi e cercare di non rimanere legato ai vecchi concetti. Produttività al massimo, approfittatene per racimolare più denaro e per farvi notare dai migliori clienti: puntate alle stelle, non accontentatevi! Investimenti da valutare, potrebbe spuntare un’occasione redditizia.

L’oroscopo dal Leone al Sagittario

Leone - All’interno di una certa relazione, delle cose non sembrano essere andate come avrebbero dovuto, ma dopo un periodo di tensione e di astio, ecco che marzo favorirà la svolta. Rispolvererete la passione, e l’intimità con il partner si farà incandescente. Attenzione a non tenere il piede in due scarpe, non cedete alle tentazioni perché si tratterà di un'attrazione fugace!

Il lato migliore sarà che sarete pronti ad iniziare un nuovo capitolo, specie se avete subito delle perdite, una rottura. Chi ha un problema di salute, potrà cercare sostegno, supporto e le migliori cure, tirando fuori tutta la tenacia di un leone. Marzo invita a sostenere delle prove, favorisce i colloqui, le operazioni. Revisioni, diete, voglia di vacanze e di flirt.

Vergine - L'oroscopo rivela un marzo divergente. All'inizio del mese avrete ancora un po' di questioni da risolvere, ma attorno al 18 comincerete ad ingranare. Allergie, potreste anche fare i conti con un problema di salute dovuto in primis allo stress e al cambio di temperatura. Plutone in zona romantica favorisce le coppie ma anche i single, offrendo loro i migliori incontri.

Fidatevi del vostro istinto. A un certo punto vi ritroverete di fronte ad un fatto compiuto e questo evento vi darà una bella scossa. Questo mese nasconde del potenziale, perciò sfruttatelo. Da tempo qualche Vergine sta pensando di traslocare, di cambiare lavoro oppure di mettere su famiglia, ma la paura è come un posto di blocco! Dunque, sbloccatevi. Studiate, aggiornatevi, seguite dei corsi approfonditi e colmate tutte quelle lacune che sembrate avere. Occorre ridefinire la propria morning routine.

Bilancia - Marzo porta con sé odore di cambiamenti e novità. Sul campo sentimentale dovrete sbrigarvi a compiere il passo decisivo, soprattutto se state procrastinando da anni! Ci saranno giornate molto passionali e romantiche.

Siete un segno pieno di pensieri e voglia di fare, ma c'è un grande blocco dentro di voi. Cercate di sciogliere questo ghiaccio interiore. Vi siete lasciati andare, trascurandovi. Rimettetevi in sesto e intraprendete delle sane abitudini, soprattutto se state vivendo in maniera sregolata e andate a dormire troppo tardi. Evitate di eccedere con zuccheri e caffeina: la salute è molto importante e purtroppo si capisce il suo valore soltanto quando non c'è. Coltivate rapporti, legami. In amore odiate tradire ed essere tradite: avete occhi solo per il vostro partner!

Scorpione - I segni d'acqua saranno al centro di un graduale cambiamento, volto al miglioramento, e già da questo mese si intravedranno i primi effetti.

Potrete scrollarvi quelle ansie, dubbi e timori che vi siete portati addosso per molto tempo. L'amore tornerà a fare scintille, le stelle sorridono alle coppie innamorate. Cercate di essere sempre spontanei e non costruiti. Potrebbe verificarsi una circostanza destinata a portarvi ad un bivio, in tal caso confrontatevi con qualcuno e non esitate a chiedere consiglio ai professionisti. Chi studia forse non è poi tanto convinto del percorso scelto: cambiate! Chi lavora, invece, si sente oppresso o forse si tratta solamente si stanchezza. Prendetevi del tempo per riflettere su tutte quelle circostanze che vi riguardano e poi passate al vaglio ogni possibile soluzione. Non siete soli come pensate.

Salute in ripresa, ma evitate le fritture e i dolciumi.

Previsioni astrali dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Marzo comincerà alla grande tra feste, dolci e svago. Tuttavia ci sarà una certa questione generale a tenervi un po' sulle spine. Ultimamente state facendo fatica ad alzarvi dal letto o a sbarcare il lunario. Le entrate previste per i primi di marzo porteranno sollievo, ma attenzione alle spese accessorie. Non sapete più che altro tagliare, ma la soluzione più indicata è prendere in considerazione un altro lavoro extra. Forse non vi sentite abbastanza capaci, in tal caso è possibile correre ai ripari con tanto studio e approfondimento. Non è mai troppo tardi per tentare di raggiungere il successo e la felicità, l'età è soltanto una scusa per non fare niente!

Vorreste mettervi a dieta, ma siete tanto golosi: possibili abbuffate dei dolci di carnevale. una bella scampagnata nel verde vi saprà restituire il buon umore.

Capricorno - I nati di questo segno avranno un marzo così così. Siete dei tipi diffidenti e chiusi, preferite vivere in quel mondo che vi siete costruiti da soli. Le vostre amicizie si contano sul dito di una sola mano, ma meglio pochi e buoni! Qualcuno potrebbe invitarvi ad un evento interessante, non rifiutatevi. Cercate di aprirvi altrimenti in futuro potreste avere dei rimpianti. Avrete delle giornate emotive e altre giornate piene di stimolo creativo. Qualche nativo di questo segno sta portando avanti un certo progetto, ma di tanto in tanto cede alla procrastinazione. Occhio agli imprevisti, non mancheranno novità riguardanti la situazione generale: sta per giungere una storica svolta! Per quanto concerne la salute, sarà bene mangiare sano e muoversi onde minimizzare gli effetti delle allergie e la tipica sonnolenza primaverile.

Acquario - Marzo sarà un mese perfetto per le pulizie, per lo shopping e i grandi cambiamenti. Avrete modo di sistemare delle questioni riguardanti il lavoro, la salute e la famiglia. Via libera ai cambi di look e ad un guardaroba tutto nuovo. Non mancheranno i saldi, ma attenzione a non strafare perché sono tempi incerti. Qualcuno si ritroverà a vendere l'abitazione o a traslocare altro. Favorite le convivenze, i matrimoni e le nuove conoscenze. Chi lavora, avrà un bel daffare in questo mese, specie se i guadagni sono in relazione al proprio impegno. Il vostro appetito sarà elevato, ma attenzione a non compromettere la salute. Prediligete più frutta e verdura stagionale e non dimenticate di muovervi e idratarvi a sufficienza. Potreste rivedere una persona appartenente al vostro passato. Avrete tutte le quadrature necessarie per accrescere il potere, la conoscenza e per sistemare la situazione economica.

Pesci - Questo sarà il vostro mese migliore dell'anno, perciò tentate il massimo e non guardatevi indietro! Vi sentirete più fiduciosi, carismatici e questo vi renderà affascinanti agli occhi altrui. I professionisti non dovranno sottovalutare niente e continuare ad aggiornarsi. Ampliate gli orizzonti e guardate oltre i confini, specie se desiderate espandere l'attività oppure incrementare i guadagni. Vi innamorerete di una nuova serie tv! L'amore sarà nell'aria anche per chi è single da molto tempo e vorrebbe trovare qualcuno con cui condividere la propria quotidianità. Favorite le coppie, anche quelle che sono nate da pochissimo. Qualcuno vi penserà e sarà tentato a riallacciare i contatti con voi, ma non fatevi sfruttare. Una persona del Cancro vi saprà rendere felici e ascoltarvi. Proposte in dirittura d'arrivo. Curate l'alimentazione e bandite dolci e salati. Insomma, cercate di scrollarvi di dosso il lungo inverno vissuto. In famiglia tutto andrà alla grande così come negli affari. Opportunità finanziarie da vagliare.