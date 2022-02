L'oroscopo del mese di marzo prevede una vita amorosa migliore per i nativi Ariete, che finalmente potranno contare sul pianeta Venere in sestile, mentre Gemelli potrà contare su una buona dose di fortuna in più. Vita quotidiana che migliorerà anche per i nativi Cancro, al contrario, Leone potrebbe ritrovarsi in difficoltà. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di marzo per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo marzo 2022, 1^ sestina

Ariete: arriva la primavera per voi nativi del segno, e il mese di marzo vedrà un quadro astrale finalmente favorevole, soprattutto in amore.

Il pianeta Venere infatti si sposterà nel segno dell'Acquario, dunque in sestile, e vi aiuterà a ristabilire un legame forte e stabile con il partner. Forse potrebbe volerci un po’ di tempo in più per quelle coppie che hanno attraversato un periodo davvero poco piacevole, ma in generale, con un po’ di tempo ogni ferita guarirà di certo. Per quanto riguarda voi cuori solitari, inizia ufficialmente la stagione degli amori, e questa volta andrà vissuta appieno. Buone notizie anche per quanto riguarda il lavoro. Mercurio navigherà in posizioni favorevoli per tutto il mese, passando inizialmente dal segno dell'Acquario fino ad arrivare al vostro cielo nelle ultime giornate del mese. Marte inoltre si sposterà in sestile, e a quel punto sarà possibile progettare e sviluppare anche i progetti più ambiziosi.

Voto - 9️⃣

Toro: oroscopo del mese di marzo che per la prima volta in questo 2022 vedrà i primi problemi di coppia. Venere sarà in quadratura, e tra voi e il partner potrebbe spuntare qualche problema da risolvere. Con la giusta comprensione e comunicazione tra voi, potreste anche farcela, dunque, non dubitate mai del vostro rapporto, e mostrate sempre il vostro lato migliore.

Se siete single sarete ancora piuttosto determinati a realizzare i vostri sogni, nonostante a volte può sembrarvi qualcosa di insormontabile. Situazione tra alti e bassi per quanto riguarda il lavoro. Inizialmente Mercurio sarà contro di voi, per poi tornare a navigare in posizioni favorevoli nella seconda parte del mese. In ogni caso, ci sarà Giove in sestile a darvi una mano.

Attenzione invece a Marte in quadratura che potrebbe togliervi un mucchio di energie. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che cambierà non poco nel corso del mese di marzo. Per quanto riguarda i sentimenti Venere tornerà a essere dalla vostra parte, regalandovi una relazione di coppia più affiatata e romantica, soprattutto per coloro che sono nati nella prima decade. Per quanto riguarda voi cuori solitari potrebbe essere il mese giusto per portare qualche piccola novità alla vostra vita. Provate dunque a corteggiare quella persona che vi piace tanto. Mettete da parte la timidezza e fatevi coraggio. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non sarà sempre dalla vostra parte, così come Giove, che rimarrà in quadratura dal segno dei Pesci.

In generale però, potrete contare su tante energie a disposizione grazie a Marte, e qualche buona idea da sviluppare, che con un po’ di fortuna e impegno può rivelarsi un successo. Voto - 8️⃣

Cancro: dopo un inverno sterile di emozioni, l'inizio di questa primavera porterà qualche gioia in più dal punto di vista amoroso. Secondo l'oroscopo del mese di marzo, il pianeta dell'amore non sarà più negativo nei vostri confronti, e sarete finalmente liberi di respirare amore. I rapporti con il partner tenderanno a migliorare, ma non sarà ancora il momento di storie d'amore estremamente romantiche. Se siete single provate a conoscere nuove persone, ma prima di farvi avanti, dovrete essere sicuri dei sentimenti che provate.

Sul fronte lavorativo la situazione migliorerà non poco. I tanti astri opposti dal segno del Capricorno smetteranno di darvi fastidio, anzi, Mercurio nella seconda parte del mese sarà favorevole, e insieme a Giove, sarete in grado di mettere insieme discreti successi. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che si complica per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale potrebbe esserci qualcosa da sistemare tra voi e la vostra anima gemella, e Venere in opposizione potrebbe rendere difficile tutto ciò. Cercate dunque di evitare ogni incomprensione, e siate sempre aperti al dialogo. Se siete single spesso potreste essere preda dell'istinto, ma non sempre questo vostro sesto senso sarà affidabile.

Poca stabilità anche sul posto di lavoro. Mercurio sarà negativo durante la prima parte del mese, mentre Marte spesso vi farà sentire senza energie. Con un quadro astrale come questo, non sarà affatto facile svolgere lavori di qualità. La situazione migliorerà leggermente nella seconda metà del mese, ma affinché la situazione migliori sarà necessario aspettare il mese prossimo. Voto - 6️⃣

Vergine: cielo che cambierà radicalmente secondo l'oroscopo, ma che tutto sommato rimarrà discreto nei vostri confronti. Per quanto riguarda i sentimenti Venere non sarà più in trigono, ciò nonostante continuerete a sentire il calore che irradia la vostra anima gemella, dunque non abbiate nulla da temere. Se ci sono dei problemi da superare, parlatene sempre con il partner, e trovate una soluzione insieme.

Se siete single non è ancora troppo tardi per provare a conoscere nuove persone, oppure per dichiararvi alla persona che vi piace qualora siete già innamorati. Sul fronte professionale questo mese di marzo non avrà molto da offrirvi. Giove rimane negativo, e nella seconda metà del mese lo sarà anche Mercurio. Rimarrà dalla vostra parte il pianeta Urano, in trigono dal segno del Toro, ma non sempre sarà possibile sviluppare le idee che avrete in mente. Meglio dunque non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

L'oroscopo del mese di marzo continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.