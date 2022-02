L'Oroscopo, per la settimana che va dal 7 al 13 febbraio 2022, prevede la presenza del Sole nella costellazione dell'Acquario, che regalerà ai nativi tanto ottimismo per il futuro. Saranno baciati dalla fortuna i segni di fuoco, soprattutto il Leone e il Sagittario.

A seguire, l'oroscopo della settimana 7-13 febbbraio per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo settimanale: Gemelli in testa

1° posto Gemelli: alcuni progetti e qualche sogno potrebbero realizzarsi, aiutandovi ad accrescere la vostra autostima. Avrete la possibilità di eccellere sul lavoro e nello studio, e potrete anche trovare l'occupazione che avete sempre desiderato.

Secondo l'oroscopo, ci sarà un innamoramento che trascenderà sia il tempo che lo spazio, mentre aumenterà l'affiatamento in famiglia.

2° Toro: siete determinati sul lavoro, risoluti negli affari e con delle ottime aspettative per l'ambito amoroso. Ci sarà un'atmosfera diversa e sarete più disposti a fare qualche sacrificio o a prendervi delle responsabilità in più. Negli affari potrete avvalervi di un team di livello che riuscirà a tenere il passo con la vostra creatività. Ci sarà una mossa inedita da parte vostra.

3° Scorpione: riprenderete in mano le redini della vostra quotidianità. La fortuna di Giove nella settimana del 7-13 febbraio potrebbe garantirvi non solo tanti successi, ma anche una spinta in più per fare sempre meglio.

Sul piano amoroso, il supporto di Marte sarà utile per conquistare la persona amata.

4° Capricorno: all'orizzonte si profilano delle idee che in altri periodi non avreste avuto così facilmente. Cercate di approfittarne per concretizzarle. Saranno giorni nei quali sarete molto richiesti e avrete l'opportunità di incrementare i vostri guadagni.

Anche in amore ci sarà una bella creatività che avrà dei risvolti positivi sia nella vostra relazione di coppia che nei rapporti familiari.

Sagittario attivo

5° Sagittario: settimana caratterizzata dall'azione, dalla voglia di realizzare i vostri desideri e di perseguire gli obiettivi con rinnovata autostima. Sarete risoluti nelle vostre decisioni, soprattutto quelle che riguarderanno l'ambito professionale.

Le amicizie che vi hanno dato qualche pensiero di troppo si faranno finalmente da parte, mentre nuove conoscenze potrebbero darvi quella sicurezza che recentemente vi era mancata.

6° Vergine: l'oroscopo dal 7 al 13 febbraio porta notizie positive. La vostra grinta potrebbe aiutarvi ad andare controcorrente, permettendovi di ottenere gratificazioni laddove tutti pensavano che avreste fallito. Reagire alle critiche vi consentirà di migliorare l'autostima. Andare avanti da soli sul lavoro sarà più produttivo anche dal punto di vista economico.

7° Pesci: avrete una spinta maggiore rispetto alle settimane precedenti, una condizione che vi consentirà di centrare i vostri obiettivi. Non userete l'impulsività per raggiungere i vostri scopi, ma farete ogni cosa con la calma e la pazienza necessarie.

Probabilmente vi troverete dinanzi a qualche ostacolo che vi sembrerà insormontabile, ma con la dovuta costanza riuscirete a superare tutte le difficoltà.

8° Ariete: non ci saranno particolari problemi sul lavoro. Nonostante ciò, sentirete l'esigenza di prendervi una pausa e di concedervi un po' di svago con gli amici che vi stanno più a cuore e con i quali vorreste trascorrere più tempo. Secondo l'oroscopo dovrete essere più concentrati nel fine settimana.

Bilancia in ribasso

9° Acquario: si farà largo la stanchezza che non avete percepito nei giorni precedenti, e probabilmente avrete bisogno di riposo e svago. In ambito professionale tutto procederà senza intoppi, a parte alcune questioni di tipo burocratico che renderanno il fine settimana un po' turbolento.

10° Cancro: potreste avere un atteggiamento molto taciturno e scontroso durante la settimana del 7-13 febbraio. Le stelle prevedono che sul piano amoroso potrebbero sorgere delle differenze di opinioni e qualche piccola scaramuccia. Sul lavoro avrete poca voglia di mettervi in gioco e di impegnarvi in un progetto, anche se questo potrebbe fare la differenza per la vostra carriera.

11° Bilancia: si prospetta una mancanza di comunicazione che potrebbe essere deleteria per molti aspetti, a partire da quello amoroso. Il piano professionale mancherà di intraprendenza proprio adesso che con qualche affare potreste fare la differenza ed emergere nel mondo del lavoro. La stanchezza vi potrebbe cogliere nei momenti meno adatti al riposo.

12° Leone: potrebbe aprirsi un periodo di confusione e smarrimento; una condizione che non vivevate ormai da un po' di tempo. Dovrete affrontare qualche piccola divergenza nel contesto familiare, ma potrebbero esserci dei cambiamenti significativi in amore, come ad esempio una separazione o un'assenza della sintonia di coppia.