L'Oroscopo del fine settimana che va dal 5 al 6 febbraio prevede un Sagittario più forte e determinato grazie alla Luna in trigono, mentre Gemelli avrà una gran voglia di libertà. La Luna in Leone porta stabilità in amore, mentre Acquario potrebbe essere particolarmente pensieroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend dal 5 al 6 febbraio.

Previsioni oroscopo fine settimana 5-6 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: sarà un buon fine settimana per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono. Sarete abbastanza romantici nei confronti del partner, anche se alcuni dubbi attanaglieranno ancora nella vostra mente.

In ambito lavorativo avrete bisogno di un po’ di determinazione in più, ma ci saranno risultati tutto sommato discreti. Voto - 7️⃣

Toro: periodo non così eccezionale secondo l'oroscopo del fine settimana, colpa della Luna in cattivo aspetto. Pazienza, in fondo i rapporti con il partner non saranno poi così male. Sul fronte professionale proseguirete con grande sforzo i vostri progetti, e vi avvicinerete verso i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: ci sarà una gran voglia di libertà in voi questo weekend. Con questa Luna in buon aspetto, avrete buone occasioni di sentirvi davvero liberi insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere utile pianificare i vostri futuri progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: siete un po’ troppo diffidenti ultimamente, e questo cielo di sicuro non vi aiuterà a cambiare atteggiamento. In ogni caso però, se qualcuno vuole solo darvi una mano, non ci sarà bisogno di essere aggressivi. In ambito lavorativo Giove vi consiglia di portare avanti certe idee soltanto quando sarà il momento più opportuno.

Voto - 6️⃣

Leone: un'ottima Luna nel segno vi accompagnerà verso un weekend serenissimo. Ci sarà una maggiore stabilità in amore, e riuscirete a essere piuttosto carismatici nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro se state nuovamente faticando un po’ a racimolare buoni risultati, meglio forse essere più conservativi.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali in linea con le vostre aspettative secondo l'oroscopo del prossimo weekend. In amore godrete ancora di un'ottima intesa di coppia, ideale per costruirvi un futuro radioso. Sul fronte lavorativo alcuni progetti potrebbero assumere una piega diversa, e dovrete sfruttare la buona posizione di Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Bilancia: cielo che vedrà la Luna in sestile dal segno del Leone. Non sarà ancora un buon periodo per quanto riguarda i sentimenti, ma tra voi e il partner ci sarà un po’ più di tranquillità e intesa. In ambito lavorativo le energie non saranno proprio il massimo, ma cercherete comunque di fare del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un fine settimana sottotono per voi nativi del segno, colpa della Luna in quadratura.

I rapporti con il partner saranno un po’ più complicati da gestire, ma sarà solo una situazione passeggerà, dalla quale ne uscirete presto. Sul fronte lavorativo trovatevi il giusto ambiente per mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete forti e determinati in questo fine settimana, soprattutto in amore. Con la Luna in trigono dal segno del Leone, i rapporti con il partner brilleranno al meglio. In ambito lavorativo un po’ di diplomazia e esperienza in più vi aiuteranno a raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: un quadro astrale che rimane eccellente per voi nativi del segno. Dopo alcune giornate poco convincenti per via della Luna, tornerete a vivere discrete emozioni insieme alla vostra anima gemella.

Sul posto di lavoro sarà importante avere dei progetti e una tabella di marcia ben precisa, e voi sicuramente ne avrete una su cui poggiarvi. Voto - 8️⃣

Acquario: potreste essere un po’ troppo pensierosi nel corso del prossimo fine settimana. La Luna in opposizione vi darà molto su cui riflettere in amore, ma dovrete fare anche attenzione a non causare dolori al partner. In ambito lavorativo saprete ancora dire la vostra, nonostante non ci sarà un gran ventaglio di pianeti a vostra disposizione. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale soddisfacente durante il prossimo fine settimana. La vostra relazione di coppia sarà tutto sommata soddisfacente, con tante cose da fare e un affiatamento di coppia formidabile. Sul posto di lavoro Giove Marte e Mercurio non vi faranno perdere energie e entusiasmo con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣