L'oroscopo di venerdì 18 febbraio avrà in serbo una giornata molto movimentata. I pianeti, grazie ai loro transiti incideranno profondamente sugli aspetti più importanti della quotidianità dei segni zodiacali, come l'amore, il lavoro e la socialità. Alcuni di loro si dedicheranno completamente al partner, mentre altri non riusciranno a distogliere l'attenzione dal proprio lavoro.

Nel dettaglio, il Toro, la Vergine il Sagittario lotteranno per le persone care, mentre i Gemelli e il Capricorno vivranno un momento difficile. La Bilancia e I Pesci saranno molto interessati al benessere del partner, al contrario del Leone e dello Scorpione che preferiranno una vita indipendente.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 18 febbraio.

Previsioni zodiacali di venerdì 18 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a essere molto socievoli con gli amici, ma a fidarvi proco delle altre persone. Preferirete non raccontare le vostre esperienze personali perché avrete paura che gli altri si facciano un'idea sbagliata di voi. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a rilassarvi un po': non ve ne pentirete.

Toro: sarete molto dolci verso gli amici, la famiglia e il partner. Non vi limiterete solo ad ascoltare i loro sfogo, ma proverete a fare di tutto per renderli felici. Il lavoro vi metterà davanti ad alcune decisioni importanti da prendere. La reazione di una persona a voi cara vi lascerà molto sorpresi.

Gemelli: la giornata di domani non sarà molto fortunata per il vostro segno. Farete fatica ad adattarvi alle circostanze e ad accettare il parere altrui. Non permetterete a nessuno di criticarvi o di sminuire il vostro lavoro. Per fortuna, gli amici più stretti riusciranno a risollevarvi il morale.

Cancro: deciderete di provare a rimettervi in forma.

Non sarà un percorso facile perché le pietanze più gustose sembreranno attirarvi con il loro richiamo. Però, con tanta determinazione e coraggio, riuscirete a portare a termine l'obiettivo. Un po' di sano esercizio fisico vi sarà di aiuto.

Oroscopo di domani 18 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarete ancora pronti ad affrontare i vostri sentimenti.

Preferirete concentrarvi sugli aspetti più razionali della vostra vita. Darete spazio al lavoro e alle uscite con gli amici. Finalmente, dopo tanto tempo, vi renderete conto di essere riusciti a trovare il ritmo adatto a voi.

Vergine: cercherete di supportare le persone care in ogni momento. Le aiuterete ad affrontare i loro problemi e a prendere decisioni importanti. Non tutti, però, apprezzeranno il vostro sostegno. Alcuni, infatti, vi accuseranno di essere un po' troppo invadenti. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non insistere.

Bilancia: la vicinanza del partner vi farà sentire subito meglio. Non riuscirete a distogliere il vostro sguardo dal suo perché sarete totalmente presi dal rapporto di coppia.

Sentirete il bisogno di organizzare una piccola sorpresa romantica per rendere la serata di domani davvero speciale.

Scorpione: per il momento, non vorrete sentir parlare di nuove relazioni sentimentali. Sarete stanchi di soffrire e di dover rimettere insieme i pezzi del vostro cuore. Negli amici troverete dei compagni fidati che vi ascolteranno e vi aiuteranno a superare le recenti delusioni.

Previsioni astrologiche del 18 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto dolci con gli amici e con la famiglia. Tenderete a trascorrere la maggior parte del tempo insieme a loro, anche se il lavoro tenderà a occupare gran parte della vostra giornata. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi a un nuovo progetto.

Capricorno: non vi sentirete molto in forma. La stanchezza avrà il sopravvento su di voi e sul vostro desiderio di mettervi in gioco. Avrete bisogno di un periodo di pausa, in modo da riuscire a recuperare le forze. Le previsioni zodiacali vi suggeriscono di non isolarvi dagli amici.

Acquario: la giornata di domani sarà caratterizzata da tanti imprevisti. Farete fatica ad affrontare tutto, ma l'aiuto del partner si rivelerà sorprendente. Vi renderete conto di poter contare sul rapporto di coppia e di aver trovato, finalmente, la persona giusta per voi.

Pesci: vi prendere cura del partner perché desidererete solo il meglio per voi. Starete attenti ai dettagli e proverete ad aprirgli completamente il vostro cuore. La persona amata vi dimostrerà affetto incondizionato e proverà a ricambiare le vostre premure con altrettanto slancio.