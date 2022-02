L'oroscopo di lunedì 7 febbraio preannuncerà una giornata davvero emozionante. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno le scelte dei segni zodiacali e incideranno profondamente nella loro vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Stando alle previsioni zodiacali, i Gemelli, la Bilancia e il Sagittario saranno molto gelosi del loro partner, mentre l'Ariete, la Vergine e il Capricorno saranno sicuri di loro stessi. Il Cancro e l'Acquario si faranno trascinare dal divertimento, al contrario del Toro e dello Scorpione che avranno un atteggiamento più serio.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 7 febbraio.

Previsioni zodiacali di lunedì 7 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto fieri di voi stessi. L'autostima acquisita nelle ultime settimane vi consentirà di camminare a testa alta anche davanti alle situazioni più difficili. Sarete certi di potervela cavare e di non dover chiedere aiuto a nessuno. Nonostante questo, apprezzerete la presenza degli amici.

Toro: sarete molto legati al lavoro e ai vostri successi professionali. Curerete ogni singolo dettaglio perché non vorrete rimanere indietro con le pratiche da svolgere. Verso la seconda parte della giornata, però, lo stress potrebbe prendere il sopravvento.

Gemelli: avrete paura che qualcuno possa intromettersi nella relazione con il vostro partner.

Farete di tutto per impedire che ciò accada, ma questo atteggiamento rischierà di farvi apparire troppo invadenti agli occhi della persona amata. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a controllarvi.

Cancro: proverete a trascorrere una giornata divertente e spensierata. Infatti, non avrete alcuna intenzione di annoiarvi e di cedere alla routine quotidiana.

Amerete conoscere persone nuove e organizzare attività che siano in grado di sorprendere gli altri.

Oroscopo di domani 7 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: la settimana non inizierà nel migliore dei modi. Vi sentirete stanchi e non vi sentirete pronti ad affrontare determinate scelte. Per fortuna, non vi arrenderete e continuerete a lottare per portare a termine gli impegni della giornata.

Vergine: prenderete decisioni molto importanti. Non avrete paura di sbagliare e questo vi impedirà di tornare sui vostri passi. Preferirete avere una relazione libera, lontana da qualsiasi forma di gelosia. Le previsioni zodiacali vi consigliano di indagare meglio sui sentimenti del partner.

Bilancia: non riuscirete a fare a meno del partner. Sentirete il bisogno di trascorrere tutta la giornata con lui, ma non con i suoi amici. Infatti, avrete paura che qualcuno di loro possa provare a soffiarvi la persona amata. La cosa migliore sarà essere sinceri.

Scorpione: niente e nessuno riuscirà a distrarvi dai vostri impegni. Una parte di voi sentirà il bisogno di rilassarsi in compagnia degli amici, ma l'altra sarà certa di dover continuare a lottare per la realizzazione di determinati progetti.

Dovrete aspettare un po' per imbattervi nell'occasione desiderata

Previsioni astrologiche del 7 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete la sensazione che la vostra relazione con il partner sia vicina al punto di rottura. Odierete questi sentimenti, ma non potrete sottrarvi a essi. Per il momento, preferirete non parlarne con la persona amata perché temerete di peggiorare le cose.

Capricorno: cercherete di dedicarvi al lavoro e agli impegni della giornata. Le questioni sentimentale, nonostante vi stiano a cuore, passeranno in secondo piano. Il capo sarà molto felice di voi e non potrà fare a meno di notare la vostra dedizione. Gli amici, al contrario, si accorgeranno del recente allontanamento.

Acquario: gli amici adoreranno trascorrere il tempo in vostra compagnia. Sarete l'anima della festa e avrete sempre la battuta pronta. Non cercherete espressamente un potenziale partner, ma non vi tirerete indietro davanti ad eventuali conoscenze.

Pesci: la vostra dolcezza stupirà il partner. Sarete molto premurosi nei suoi confronti perché proverete ad aiutarlo sia sul lavoro che nella vita privata. La relazione procederà senza intoppi, ma ci saranno delle situazioni che, prima o poi, dovrete chiarire.