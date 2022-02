L'oroscopo del fine settimana che va dal 12 al 13 febbraio vedrà un Cancro un po’ più fortunato in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre per l'Ariete ci potrebbero essere delle discussioni in amore da affrontare. Pesci vivrà una relazione di coppia promettente, mentre Scorpione risulterà particolarmente simpatico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 12 al 13 febbraio.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: potrebbero esserci delle discussioni da affrontare in ambito sentimentale in questo weekend.

Questa Luna in quadratura non sarà di grande aiuto, e sarà necessario correre ai ripari. Sul posto di lavoro attenzione a gestire le poche energie che avrete a disposizione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vi regaleranno un fine settimana più che soddisfacente. In amore il sostegno del partner sarà di grandissimo aiuto, per voi, e per una relazione di coppia stabile e soddisfacente. Sul fronte lavorativo una buona strategia vi aiuterà a fare bene il vostro lavoro. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrologica nel complesso positiva per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti sarete fedeli e simpatici nei confronti del partner.

Nel lavoro il periodo che state vivendo è piuttosto duro, ma voi siete abituati a lavorare sodo. Voto - 8️⃣

Cancro: potrete contare sulla Luna nel segno nel prossimo weekend. Ciò nonostante non abbiate fretta e non siate troppo pretenziosi nei confronti del partner. In ambito lavorativo Giove vi aiuterà a non mollare, anche con Marte e Mercurio contrari.

Voto - 7️⃣

Leone: buoni auspici e tanta volontà caratterizzeranno la vostra relazione di coppia in questo weekend. Single oppure no, avrete tanto buonsenso, che vi aiuterà a guidare il vostro rapporto. In ambito professionale proverete a mettere in pratica le vostre idee, ma non sempre si riveleranno un successo. Voto - 7️⃣

Vergine: il vostro romanticismo tornerà alla ribalta secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Con la Luna in sestile dal segno del Cancro, e Venere in trigono, riuscirete a rivivere al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro questa giornata potrebbe rivelarsi piuttosto proficua grazie a Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale nuovamente in calo a causa della Luna in quadratura. Dovrete essere più abili a comprendere cosa vuole il partner. In ambito lavorativo produrre delle idee efficaci non sarà così semplice quando non ci sono le condizioni giuste per svilupparle. Voto - 5️⃣

Scorpione: periodo ottimo in amore secondo l'oroscopo. Riuscirete a essere particolarmente simpatici nei confronti del partner, o della persona che vi piace.

Sul posto di lavoro una certa intraprendenza vi aiuterà a mettere insieme ottimi progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo tutto sommato discreto, più che sufficiente per vivere un weekend soddisfacente. Dal punto di vista amoroso si apriranno tante opportunità per dare più valore alla vostra relazione di coppia. Sul posto di lavoro proverete a fare qualcosa di diverso dal solito per raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Capricorno: non sarà un weekend semplicissimo considerato che la Luna sarà in opposizione. Non abbiate fretta nei confronti del partner, potrebbe fraintendere e potreste causare un litigio. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di stanchezza potrebbe prendere il sopravvento, dunque fate attenzione.

Voto - 6️⃣

Acquario: dovrete risolvere alcuni litigi in famiglia in questo fine settimana. Nulla di grave, ma il vostro rapporto potrebbe non essere così soddisfacente. In ambito lavorativo il sostegno di Saturno sarà di grande aiuto per i vostri progetti, in particolare per coloro nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Pesci: relazione di coppia promettente secondo l'oroscopo del weekend grazie alla Luna in trigono. Avere sempre un obiettivo fisso in testa, e la convinzione che quella che amate sia la persona giusta, sarà per voi molto importante. Per quanto riguarda il lavoro userete tutto il vostro ingegno per portare avanti efficacemente le vostre mansioni. Voto - 9️⃣