Lunedì 14 marzo troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Leone, mentre il Sole, Nettuno, Giove e Mercurio sosteranno sui gradi dei Pesci. Plutone, invece, continuerà il transito in Capricorno, così come Urano resterà stabile nel domicilio del Toro. Marte, Saturno e Venere, infine, permarranno nel segno dell'Acquario. Oroscopo del giorno favorevole per Bilancia e Sagittario, meno roseo per Vergine e Leone.

Sul podio

1° posto Bilancia: lavoro top. Con il Luminare femminile in felice aspetto e lo Stellium in Acquario, i nati Bilancia godranno presumibilmente di una giornata inaugurale della settimana dove potranno togliersi qualche ottima soddisfazione in campo economico, specialmente i liberi professionisti del segno.

2° posto Sagittario: affaccendati. La partita astrologica del lunedì del terzo segno di Fuoco potrebbe giocarsi sulla loro bravura nel saper organizzare in maniera certosina le attività in programma, in quanto gli impegni saranno molti e il partner reclamerà più attenzioni del solito. Stando ai favori astrali della giornata, fortunatamente, sarà facile che i nativi portino tutto a compimento, facendo felice anche la dolce metà.

3° posto Ariete: briosi. Ventiquattro ore dove sarà probabile che il primo segno zodiacale metta in campo l'effervescenza, la schiettezza e la voglia di spensieratezza che sovente lo contraddistingue, risultando agli occhi delle amiche storiche la migliore compagnia possibile.

I mezzani

4° posto Acquario: strategici. Ottime le effemeridi per le prime due decadi di casa Acquario nel corso di questo giorno invernale, in quanto i nativi saranno dotati di eccelse doti strategiche che permetteranno loro di essere, al lavoro, sempre una mossa avanti alla concorrenza e, in amore, di anticipare i desideri del coniuge.

5° posto Gemelli: nuovi stimoli. I nati Gemelli che operano alle dipendenze altrui, pur volendo mantenere le posizioni professionali acquisite nel tempo, potrebbero cominciare a guardarsi attorno, evitando coscienziosamente di esternare a capi e colleghi i loro desideri in tal senso.

6° posto Pesci: attendisti. Sin dalle prime ore mattutine del lunedì, il dodicesimo segno zodiacale avrà buone chance di comprendere che il momento non sarà ideale per premere il piede sull'acceleratore.

A fronte di ciò, soprattutto i nativi di seconda e terza decade assumeranno un mood attendista, che consentirà loro di ridurre al minimo il margine di errore.

7° posto Toro: focus amicale. L'astro dell'azione e il pianeta dell'armonia in scomoda posizione potrebbero indurre il primo segno Fisso a osservare con sguardo critico alcune amicizie, così da carpirne eventuali falle e agire di conseguenza.

8° posto Capricorno: bugie bianche. Un'intricata situazione professionale che coinvolgerà, probabilmente in maniera indiretta, i nati Capricorno spingerà questi ultimi a dire una bugia veniale per coprire un parigrado o un subalterno.

9° posto Scorpione: relax. La settimana comincerà, c'è da scommetterci, in salita per i nati sotto il segno dello Scorpione ma le motivazioni di ciò non riguarderanno imprevisti, battibecchi o grane economiche bensì uno scarno bottino energetico che li indurrà a rallentare i giri del motore, così da dedicare molto più tempo alla rigenerazione fisica e mentale.

Ultime posizioni

10° posto Leone: focus sentimentale. La tipica giornata dove le effemeridi potrebbero bussare alla porta di casa Leone e chiedere lumi sulla loro situazione sentimentale, spingendoli a chiudere le relazioni tossiche ma anche a valorizzare le storie che poggiano sui valori della fedeltà e lealtà reciproca.

11° posto Vergine: bizzosi. Il leitmotiv del lunedì dei nati Vergine sarà probabilmente il nervosismo, in particolar modo per la prima decade che avvertirà la sgradevole sensazione di sentirsi incastrata in un loop esistenziale che sembrerà opprimerla. Per uscire dalla famosa ruota del criceto, però, servirà attendere le prime giornate estive, quindi sarà bene che i nati dal 23 agosto al 1° settembre facciano di necessità virtù.

12° posto Cancro: sfide relazionali. Il parterre planetario, durante questo giorno di marzo, parrà mettere alla prova la resistenza mentale dei nati Cancro, mettendo sul loro cammino delle persone poco avvezze al dialogo e alla complementarietà. A risentire maggiormente di tali mine vaganti relazionali saranno probabilmente le prime due decadi.