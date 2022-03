Le previsioni astrali di lunedì 14 marzo avranno in serbo una giornata ricca di sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro si dimostreranno pronti a tutto, mentre altri agiranno in modo più cauto.

Nel dettaglio, l'Ariete, lo Scorpione e i Pesci saranno molto intraprendenti, mentre il Leone e la Bilancia godranno di tanta fortuna. I Gemelli, il Cancro e il Capricorno non saranno molto sicuri delle loro scelte sentimentali, al contrario del Toro e della Vergine che non vedranno l'ora di fare la prima mossa.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 14 marzo.

Previsioni astrali di lunedì 14 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vi tirerete indietro davanti alle sfide. Sarete molto intraprendenti e affronterete ogni ostacolo con grande prontezza d'animo. Cercherete di coinvolgere il partner in ogni cosa che farete perché sarete determinati a rafforzare il legame di coppia. Il lavoro vi stupirà con opportunità inaspettate.

Toro: non sarete affatto timidi. Prenderete l'iniziativa in amore e vi impegnerete per fare la prima mossa. La persona amata potrebbe rimanere un po' spiazzata dal vostro atteggiamento, ma se userete le parole giuste tutto andrà per il meglio. Le previsioni astrali vi consigliano di rimanere fedeli a voi stessi.

Gemelli: tenderete a tornare sui vostri passi. Metterete in dubbio alcune scelte compiute in ambito sentimentale. Avrete bisogno di prendervi un po' di pausa per riflettere sulla situazione. Il lavoro vi offrirà la via di fuga perfetta. Dovrete farvi carico di responsabilità che vi faranno sentire molto fieri.

Cancro: il rapporto con il partner vi metterà in crisi.

Ci saranno delle questioni che non riuscirete a mandare giù. La presenza degli amici vi aiuterà ad allontanare i cattivi pensieri e a concentrarvi sulle cose belle. Inoltre, i loro consigli, si riveleranno molto utili. Il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi.

Oroscopo di domani 14 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà una giornata molto fortunata.

Finalmente, riuscirete a riprendere il controllo delle vostre emozioni. Con un colpo di spugna farete sparire gli attacchi di rabbia e darete spazio alla calma interiore. Farete del vostro meglio sul lavoro in modo da sorprendere sia i colleghi di lavoro che il vostro capo.

Vergine: dimostrerete di avere molta forza in ambito amoroso. Nonostante la situazione non sia dalla vostra parte, farete del vostro meglio per capovolgere le carte in tavola. La persona amata apprezzerà i vostri sforzi e vi ricompenserà con un netto avvicinamento. Le previsioni astrali vi consigliano di non strafare.

Bilancia: Cupido non vi deluderà. Condividerete un'affinità speciale con il partner e anche il rapporto con gli amici sarà molto positivo.

Sul lavoro, a causa di alcuni contrasti, dovrete cercare di mantenere la calma, però, se ci riuscirete, tutta la strada futura sarà in discesa. Una piccola sorpresa vi rallegrerà l'umore.

Scorpione: cercherete di cogliere tutte le occasioni che vi si presenteranno. Preferirete commettere degli errori piuttosto che tirarvi indietro. Gli amici adoreranno condividere il loro tempo con voi, mentre i colleghi di lavoro non saranno così entusiasti. In ogni caso, continuerete a camminare a testa alta.

Previsioni zodiacali del 14 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non riuscirete a separare la vita lavorativa da quella privata. I vostri problemi personali incideranno profondamente sulla vostra giornata, al punto da impedirvi di portare a termine tutte le mansioni assegnate.

Le previsioni astrali vi consigliano di prendervi una piccola pausa per provare a distrarvi.

Capricorno: la relazione con il partner non procederà nel migliore dei modi. Ci saranno situazioni che vi turberanno e altre che vi spingeranno a porvi molti interrogativi. Gli amici non sapranno bene cosa consigliarvi, ma proveranno a supportarvi in tutti i modi possibili. L'atteggiamento della vostra famiglia non vi convincerà del tutto.

Acquario: sarete molto dolci nei confronti degli altri. Vi farete carico delle esigenze degli amici perché vi rifiuterete di vederli soffrire. La vostra famiglia potrebbe accusarvi di essere un po' troppo invadente. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non esagerare con le premure.

Pesci: il vostro carattere solare vi aiuterà a interagire con le persone care. Sarete aperti a nuove conoscenze e, anche in ambito sentimentale, non vi tirerete indietro. Una persona speciale potrebbe iniziare a conquistare il vostro cuore, ma prima di accettare le sue avance vorrete riflettere con attenzione.