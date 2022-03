Le previsioni dell'oroscopo del 28 marzo invitano gli Acquario ad essere un po' più attivi in amore. I Cancro sono in forma, mentre i Pesci devono rivedere alcune decisioni prese di recente.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: il rispetto è la prima cosa in un rapporto. Sia in amore sia nel lavoro dovete essere rispettosi, in primis di voi stessi e poi delle persone che vi circondano.

11° Gemelli: la vita è fatta di alti e bassi, pertanto, non vi resta da fare altro che assecondare queste montagne russe. Dal punto di vista delle relazioni è importante non essere troppo razionali.

10° Leone: in amore dovete cercare di essere meno polemici. Le previsioni dell'Oroscopo del 28 marzo vi invitano a risolvere le faccende in sospeso e di mettere a posto alcune questioni burocratiche.

9° Acquario: siate maggiormente attivi in ambito sentimentale. Cercate di non comportarvi in modo passivo e siate più propositivi. Ricordate che in amore non dovete dare nulla per scontato.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 marzo invitano i nati sotto questo segno ad essere meno rigidi. Nella vita è opportuno mostrarsi flessibili, sia con gli altri ma anche nel giudicare se stessi.

7° Bilancia: non esistono scuse che tengano quando trascurate una persona cara.

Ricordate che volere è potere, pertanto, se avete desiderio di fare una cosa nulla potrà impedirvelo.

6° Ariete: smettete di lottare per le cose sbagliate. Inseguite solo le persone che merita la vostra attenzione. Dal punto di vista professionale forse è necessario ridimensionare un po' le aspettative, almeno per il momento.

5° Toro: se avete commesso qualche errore di valutazione forse è il caso di aggiustare il tiro. Nel lavoro cercate di non perdere la pazienza.

Oroscopo 28 marzo primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: in ambito professionale siete persone tendenzialmente versatili e flessibili. Amate mettervi in gioco, ma siete un po' ostili alle critiche.

Nella vita è importante ingoiare anche qualche no.

3° Sagittario: secondo l'oroscopo del 28 marzo, i nati sotto questo segno devono essere un po' più risoluti. Ci sono novità all'orizzonte per quanto riguarda la professione, quindi occhi ben aperti.

2° Capricorno: buon momento per quanto riguarda le coppie. Sia quelle nate da poco, sia quelle un po' più durature potranno vivere qualche momento di passione molto interessante.

1° Cancro: dopo un po' di incertezze, finalmente, avete capito quale sia il vostro valore. In ambito professionale potrete sfruttare al meglio le vostre potenzialità.