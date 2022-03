Martedì 8 marzo troviamo sul piano astrale la Luna e Urano transitare nel segno del Toro, mentre il Sole, Nettuno e Giove risiederanno nell'orbita dei Pesci. Plutone, infine, resterà stabile in Capricorno, così come Venere, Marte, Mercurio e Saturno permarranno nel domicilio dell'Acquario. Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: passionali. Seconda e terza decade di casa Pesci parranno essere pervase da un ritrovato impeto passionale, grazie al quale diverranno degli amanti instancabili e in vena di acrobazie in camera da letto.

Tono umorale probabilmente meno effervescente e focoso, invece, per la prima decade nativa.

2° posto Cancro: ambiziosi. Lo Stellium nel loro elemento sommato a una materialista Luna di Terra acuirà, con ogni probabilità, l'ambizione in campo professionale e monetario dei nati Cancro di prima decade, inducendo quest'ultimi a premere il pedale sull'acceleratore questo martedì.

3° posto Toro: shopping. Il Luminare nella loro orbita non si trova a proprio agio e, complice la quadratura del duetto Venere-Mercurio, i nati Toro potrebbero concedersi una sessione di shopping che non avevano preventivato. Sebbene gli articoli che andranno ad acquistare si riveleranno probabilmente utili alla causa, il rischio è di prosciugare il portafogli.

I mezzani

4° posto Scorpione: focus sugli impegni. Martedì in cui la terza decade del segno fisso avrà buone possibilità di avere una gran mole di attività da portare a compimento, perlopiù faccende familiari e lavorative, e sarà chiamata a programmare con dedizione ogni singolo istante della giornata per arrivare a sera soddisfatta di aver adempiuto a ogni pendenza.

5° posto Acquario: concreti. Fortunatamente l'ingresso di Marte nella loro orbita è stato preceduto, seppur di pochi gradi, da quello di Venere, così il pianeta dell'armonia riuscirà probabilmente questo martedì a renderli concreti e centrati verso i loro obiettivi pratici. In caso contrario, difatti, si sarebbe probabilmente assistito a un segno d'Aria tendente al litigio e alla provocazione.

6° posto Leone: sinceri. Le prime due decadi di casa Leone metteranno sul piatto, con ogni probabilità, nel ménage amoroso una smodata sincerità che non usciva dalla loro bocca da un bel po', in quanto vorranno essere totalmente schietti nei riguardi del partner d'ora in poi, così da porre delle basi più solide nella coppia in essere.

7° posto Vergine: voglia di coccole. Il secondo segno di Terra, nel corso di queste ventiquattro ore, potrebbe non avere alcun timore a esternare alle persone care la loro voglia di essere coccolati, così gli affetti più vicini ai nativi li riempiranno di tenerezze.

8° posto Gemelli: routine. Più che una giornata dedita all'espansione, questo martedì sarà probabilmente più conservativo per i nati Gemelli, i quali saranno chiamati a gettarsi a capofitto nella solita routine lavorativa, evitando di soffermarsi su eventuali colpi bassi altrui.

9° posto Bilancia: orecchie da mercante. Chi tra i nati Bilancia sta vivendo un rapporto amoroso traballante potrebbe, durante il martedì, ricevere qualche accusa da parte del partner, alla quale farebbe bene a non replicare in alcun modo perché, in tal caso, gli animi si scalderebbero in un istante.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: lavoro flop. La giornata professionale del primo segno zodiacale, specialmente per la seconda decade, sembrerà trascorrere a rilento, coi nativi che avranno la mente da tutt'altra parte e anche svolgere le mansioni consuete non parrà un esercizio semplice come al solito.

11° posto Sagittario: cocciuti. Il terzo segno di Fuoco, come da corredo astrologico, sovente scivola nell'ostinazione e durante questo giorno di marzo tale cocciutaggine potrebbe divenire più marcata, soprattutto nella cerchia amicale dove sembreranno avere la verità in tasca.

12° posto Capricorno: impazienti. Col terzetto Venere-Marte-Mercurio che ha lasciato, oramai da qualche giorno, il suo domicilio, i nati Capricorno avranno buone chance di notare che i loro progetti in essere non avanzeranno celermente come prima e, a tal proposito, peccheranno d'impazienza.