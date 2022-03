Le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 marzo esortano i nati sotto il segno dell'Ariete a essere calmi e meno permalosi. Per i Cancro ci sono delle grandi novità in arrivo, mentre i Gemelli sono favoriti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: giornata produttiva sul lavoro, ma un po' meno per quanto riguarda i sentimenti. Non siete dell'umore adatto, pertanto, c'è il rischio di prendersela anche per cose futili.

11° Sagittario: cercate di non perdere la pazienza, anche nel caso in cui dovessero capitarvi delle cose un po' sgradevoli.

I progetti, talvolta, necessitano di essere un po' rivisti e ridimensionati a seconda delle situazioni.

10° Capricorno: i nati sotto questo segno sono un po' tesi. L'Oroscopo del giorno 8 marzo vi invita a mantenere la calma e a non esplodere per la minima sciocchezza. Sul lavoro è importante essere audaci.

9° Vergine: state attraversando un periodo transitorio che potrebbe condurvi a vivere delle grandi novità. Cambiare è una cosa che vi ha sempre spaventato parecchio, tuttavia, in certi casi è l'unica vostra scelta.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: non vi sentite molto sicuri in amore. Ci sono delle cose che vi turbano e per le quali potreste rischiare parecchio.

In famiglia si stanno smuovendo degli equilibri, fate attenzione.

7° Acquario: oggi vi sentite di buon umore, cosa che non capitava da qualche giorno. Pertanto, approfittatene per cimentarvi in qualche interessante progetto o in qualche attività ludica.

6° Scorpione: l'oroscopo dell'8 marzo vi invita a trascorrere questa giornata circondata dai vostri affetti e dai vostri amori.

Dedicate un po' di tempo anche alla cura della vostra persona.

5° Cancro: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete in attesa di un cambiamento importante, questo è il momento di insistere. In ambito professionale stanno per accadere cose belle.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Leone: seguite un po' di più il vostro cuore e le vostre emozioni.

Non sempre riuscirete a ottenere ciò che volete, ma la cosa fondamentale sarà averci provato.

3° Toro: giornata molto produttiva per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Se non sapete in che modo svoltare la giornata, cercate di fare qualcosa di utile per il vostro futuro e vedrete che non sarà mai sbagliato.

2° Pesci: l'oroscopo del giorno 8 marzo denota che qualcosa nella vostra vita sta cambiando decisamente in meglio. Ci sono trasferimenti, unioni e scoperte importanti che potrebbero stravolgere la vostra routine.

1° Gemelli: i nati sotto questo segno sono decisamente in forma. Ci sono molti nodi che verranno al pettine, pertanto tenete gli occhi ben aperti, sia in amore sia nel lavoro.