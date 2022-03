Le previsioni dell'oroscopo del 9 marzo vedono i Cancro molto intraprendenti sul lavoro. Gli Acquario, invece, devono prendere una decisione, mentre i Capricorno sono in forma.

Approfondiamo di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali, con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: non avete le idee molto chiare su delle faccende che riguardano la vostra vita privata. Dovreste essere più chiari. In ambito professionale, invece, è meglio non essere litigiosi.

11° Acquario: in amore è giunto il momento di prendere una decisione definitiva.

Se non siete sicuri del vostro rapporto, allora è il caso di fare concretamente qualcosa per cambiare direzione.

10° Pesci: non è mai troppo tardi per cambiare idea. L'Oroscopo del giorno 9 marzo vi invita ad essere intraprendenti. Dal punto di vista delle emozioni avete Venere contraria, pertanto, potrebbero nascere dei disguidi.

9° Bilancia: giornata piuttosto interessante per quanto riguarda i rapporti di coppia. Chi era con il piede in due scarpe, adesso si vedrà costretto a dover prendere una decisione definitiva.

Previsioni 9 marzo, le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: novità importanti per quanto riguarda il lavoro. Tenete gli occhi ben aperti in quanto potrebbe essere in arrivo una svolta.

In amore, tenete sotto controllo gli impulsi e le emozioni troppo impetuose.

7° Ariete: l'oroscopo del 9 marzo esorta i nati sotto questo segno ad essere audaci. In amore potete concedervi qualche piccola fuga dalla realtà. La cosa importante, però, è non tralasciare i doveri.

6° Toro: nei rapporti sentimentali è importante il dialogo.

Non tenetevi le cose dentro e cercate di essere espansivi. Dal punto di vista professionale, invece, è importante mettere in pratica le vostre peculiarità.

5° Gemelli: se ci sono state delle discussioni di recente, questo è il momento di chiarire. La Luna è favorevole, quindi, il consiglio è quello di essere intraprendenti.

Sul lavoro bisogna allargare un po' di più gli orizzonti.

Oroscopo, i primi quattro segni in classifica

4° in classifica Cancro: i nati sotto questo segno sentono il bisogno di essere confortati sotto il punto di vista sentimentale. Sul lavoro, invece, siete molto più sicuri.

3° Vergine: vi sentite molto forti. In ambito sentimentale ci sono delle situazioni che in questo periodo potrebbero cambiare. Cercate di essere cauti sul lavoro, soprattutto se state iniziando un nuovo percorso.

2° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 9 marzo denotano un inizio giornata piuttosto produttivo. Approfittatene per mettere a punto alcune faccende in sospeso. Nel lavoro è importante essere audaci e non avere paura di sbagliare.

Fidatevi di più di voi stessi.

1° Capricorno: ottimo momento per quanto riguarda le relazioni. Coloro i quali si stanno cimentando in una nuova conoscenza, farebbero bene ad esternare sin da subito i propri pregi e i propri difetti. Ognuno è perfetto a modo suo.