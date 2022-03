Le previsioni dell'oroscopo del 23 marzo esortano i Pesci a cogliere al volo delle opportunità. I Vergine sono un po' giù, mentre gli Scorpione sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: non siete dei grandi amanti delle sorprese, soprattutto quando vi trovate dinanzi delle situazioni a cui non eravate preparati. Amate le storie a lieto fine, ma purtroppo questo non è sempre possibile.

11° Bilancia: chi ha vissuto dei momenti di disagio in ambito sentimentale dovrebbe prestare maggiore attenzione. Contate fino a 10 prima di dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

10° Capricorno: in amore dovete essere un po' più spiritosi e autoironici. Prendetevi meno sul serio e agire seguendo il vostro cuore. Le previsioni dell'oroscopo del 23 marzo vi invitano ad essere intraprendenti.

9° Pesci: ci sono delle opportunità in arrivo dal punto di vista sentimentale. In ambito professionale, invece, è meglio non essere troppo frettolosi. Se avete temporeggiato su una decisione fino ad ora, questo è il momento di agire.

Previsioni 23 marzo posizioni centrali

8° in classifica Acquario: secondo l'Oroscopo del 23 marzo, i anti sotto questo segno devono insistere un po' di più per ottenere gli obiettivi prefissati. Dal punto di vista professionale siete molto impegnati e avete parecchie cose a cui pensare.

7° Sagittario: attenti ai vostri desideri perché potrebbero lasciarvi senza parole. In amore non si finisce mai di conoscere una persona, pertanto, non fermatevi alle apparenze.

6° Ariete: in amore ci sono delle situazioni da affrontare e delle scelte da fare. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo frettolosi.

In ambito professionale è opportuno non esporsi.

5° Toro: una persona proveniente dal vostro passato potrebbe improvvisamente riapparire scombussolando la vostra esistenza. Nel lavoro ci sono delle questioni da affrontare con razionalità.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Leone: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 marzo, i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto altalenante dal punto di vista sentimentale.

Nel lavoro, invece, siete pieni di curiosità e di spirito d'iniziativa.

3° Gemelli: chi ha avuto delle discussioni di recente, soprattutto dal punto di vista sentimentale, dovrebbe fare di tutto per risolvere le faccende in sospeso.

2° Cancro: emotivamente vi sentite un po' più rilassati, pertanto, adesso è il momento di agire. In ambito professionale è meglio mantenere un profilo basso e fare buon viso e cattivo gioco.

1° Scorpione: in amore non è importante essere simili ad un'altra persona per andare d'accordo, anzi. In certi casi gli opposti si attraggono e voi siete amanti delle sfide. Anche nel lavoro ci sono buone novelle in arrivo.