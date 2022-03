Venerdì 25 marzo [VIDEO] troveremo sul piano astrale Luna e Plutone sostare nel segno del Capricorno, mentre il Sole risiederà sui gradi dell'Ariete. Urano, invece, continuerà il transito in Toro, così come Giove, Nettuno e Mercurio resteranno stabili nell'orbita dei Pesci. Marte, Venere e Saturno, infine, permarranno nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno entusiasmante per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: ambiziosi. Il primo segno di Terra, nel giorno che precede il weekend, potrebbe vedere aumentare la propria voglia di scalare le gerarchie aziendali e grazie a qualche risultato degno di nota, la loro dedizione non passerà inosservata ai superiori.

2° posto Capricorno: nuove abitudini. Il trigono Luna-Urano nel loro Elemento irradierà la prima dimora, spingendo la seconda e terza decade di casa Capricorno a rivoluzionare la loro quotidianità, dando spazio a nuove abitudini che strizzeranno l'occhio al benessere fisico.

3° posto Pesci: alleanze. Ci sarà presumibilmente bisogno di circondarsi di ottimi collaboratori per i nati Pesci durante questo venerdì, in quanto il segno d'Acqua sarà chiamato a prendere parte a un progetto professionale che coinvolgerà anche i colleghi coi quali solitamente non opera.

I mezzani

4° posto Vergine: a tamburo battente. La quantità sarà, c'è da scommetterci, da preferirsi alla qualità in queste ventiquattro ore per il segno Mobile.

Ciò sarà più riscontrabile nel settore lavorativo, dove i nativi non si risparmieranno in termini di fatiche nelle mansioni collaudate, mentre lasceranno in disparte le nuove attività assegnategli.

5° posto Leone: shopping. Il rischio dei felini in questo venerdì sarà, in particolar modo per la terza decade, spendere più del necessario.

Venerdì, difatti, il segno del Leone sarà indotto dal parterre planetario a concedersi una sessione di shopping, perlopiù improntata sull'oggettistica domestica.

6° posto Acquario: doni. Il quarto segno Fisso avrà buone chance di trascorrere questo venerdì con la chiara voglia di stupire il partner, magari regalandogli un abito che ha adocchiato da tempo in quella vetrina sotto casa.

Qualsiasi sia il dono sul quale opteranno, le probabilità che sia particolarmente gradito alla dolce metà saranno alte.

7° posto Bilancia: aree ben definite. Insolita, ma significativa la giornata primaverile che trascorreranno i nati Bilancia, in quanto dovranno rapportarsi con dei subalterni o parigrado che tenteranno di metterli in difficoltà. A fronte di ciò, il segno Cardinale sarà chiamato a far comprendere a tali colleghi che esistono delle regole etiche e professionali che andrebbero rispettate.

8° posto Scorpione: amore sottotono. Qualcosa parrà non girare per il verso giusto nel ménage amoroso della prima decade di casa Scorpione, coi nativi che capiranno sin dal mattino di non essere sulla stessa lunghezza d'onda del partner.

9° posto Ariete: brusca frenata. Il mese del compleanno è cominciato in maniera effervescente e propositiva per il primo segno zodiacale, ma questo venerdì i nativi potrebbero vedersi costretti a tirare i remi in barca, almeno per ciò che concerne i liberi professionisti. Quest'ultimi, difatti, avvertiranno la sgradevole sensazione di non avere granché spazio di manovra e il rischio più alto sarà quello di cimentarsi in investimenti fallaci.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: umore flop. Nonostante il binomio opposto Luna-Plutone non abbia molto potere a causa dello Stellium in Pesci, i nati Cancro avranno buone chance di lasciarsi trasportare ugualmente dagli influssi estremamente realistici del Luminare femminile e, a causa di ciò, a risentirne sarà il tono umorale.

11° posto Sagittario: taciturni. Un attrito con un socio o una ramanzina subita da un superiore potrebbe rendere serafici i nati Sagittario in questa giornata di fine marzo, col segno Mobile che proferirà parole col contagocce per evitare di alzare troppo i toni.

12° posto Gemelli: gelidi. Nel nido domestico dei nati Gemelli si respirerà, con ogni probabilità, un'atmosfera gelida e la motivazione di tale freddezza sarà da ricercarsi in qualche discorso di coppia non affrontato a dovere nei giorni scorsi.