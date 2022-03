Giovedì 10 marzo troviamo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi dei Gemelli, mentre Marte, Mercurio, Venere e Saturno risiederanno nel segno dell'Acquario. Plutone, invece, resterà stabile nel domicilio del Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. Il Sole, Giove e Nettuno, infine, permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno conciliante per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Il Luminare notturno nell'affine Gemelli, grazie soprattutto al trigono che ingaggerà col Grande Malefico, potrebbe favorire le faccende professionali della prima decade di casa Leone, coi felini che godranno di armonici rapporti coi parigrado e di un ritrovato entusiasmo durante lo svolgimento delle solite mansioni.

2° posto Acquario: guardarsi attorno. Semaforo acceso sul verde, questo giovedì, per i nati Acquario stanchi della loro routine lavorativa, in quanto il binomio Marte-Saturno nella loro orbita parrà accendere la voglia di tentare nuovi orizzonti professionali, magari maggiormente adatti ai talenti che li contraddistinguono. I curriculum vitae inoltrati in questa giornata, specialmente per le prime due decadi, avranno buone chance di terminare sulla scrivania giusta.

3° posto Bilancia: l'arte di mediare. Nel focolare domestico di casa Bilancia sarà possibile, nel corso di queste ventiquattro ore, che nascano dei dissidi per futilità, i quali però non coinvolgeranno direttamente i nativi. Grazie alla loro innata capacità di vestire i panni di paciere, il segno d'Aria riuscirà probabilmente a spegnere tale fiammella del rancore tra i litiganti.

I mezzani

4° posto Gemelli: tenaci. A giocare a favore della terza decade dei nati Gemelli in questa giornata invernale sarà, con ogni probabilità, la ferrea determinazione che riusciranno a mettere in campo, soprattutto durante eventuali contrattempi pratici che solitamente gli avrebbero fatto perdere la pazienza.

5° posto Capricorno: puntini sulle "i".

Il terzo segno di Terra potrebbe trascorrere questo giorno di marzo con una gran voglia di puntualizzare ogni cosa che non gli andrà a genio, in particolar modo per ciò che concernerà il web. I nativi, difatti, inoltreranno e-mail di protesta o si prodigheranno in video chat assumendo un piglio puntiglioso e ciò presumibilmente gli permetterà di ottenere delle scuse dalle persone coinvolte.

6° posto Sagittario: trasgressivi. Lo Stellium d'Aria da un lato e la Luna opposta dall'altro non faranno altro che stimolare probabilmente l'indole trasgressiva nel ménage amoroso della terza decade di casa Sagittario, coi nativi che si prodigheranno in acrobazie insolite sotto le lenzuola con l'amato.

7° posto Ariete: pensierosi. Non sapendo come venire a capo al momento di alcune pruriginose faccende sentimentali, i nati Ariete potrebbero essere sovente immersi nei loro pensieri questo giovedì, suscitando una certa perplessità nel partner.

8° posto Scorpione: a rilento. Le attività pratiche e professionali del terzo segno d'Acqua avanzeranno, c'è da scommetterci, col freno a mano tirato in questa giornata e i nativi, accorgendosi di ciò sin dalle prime ore mattutine, saranno chiamati a mettere in campo una dose supplementare di pazienza.

9° posto Pesci: sfuggenti. La voglia di assumere un mood affettuoso e focoso in coppia potrebbe latitare in casa Pesci questo giovedì che risulteranno sfuggenti agli occhi della dolce metà, in quanto non potranno non pensare a ciò che li attenderà a breve nella sfera lavorativa.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: amore flop. Semaforo acceso sul rosso sul versante amoroso dei nati Vergine, specialmente per ciò che concernerà la comunicazione. Riuscire a mettere sul piatto le proprie ragioni al partner, difatti, risulterà probabilmente un'ardua impresa per il segno mobile, quindi sarebbe meglio rinviare qualsiasi chiarimento in tal senso.

11° posto Toro: fiacchi. Lo scarno bottino energetico del quale probabilmente sarà dotato il primo segno fisso nel corso delle ventiquattro ore, farà sì che i nativi rinviino le faccende meno impellenti e deleghino la maggiore parte delle attività rimaste in programma.

12° posto Cancro: rancorosi. La seconda e terza decade di casa Cancro potrebbe essere pervasa da ricordi poco piacevoli, i quali riaccenderanno focolai di rancore che parevano essersi spenti da un pezzo. Coltivare nuovamente tali risentimenti, però, non si rivelerebbe null'altro che una mossa autolesionista.