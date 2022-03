L'oroscopo della giornata di lunedì 14 marzo vede un inizio di settimana più incoraggiante per il Leone, aiutato dalla Luna nel segno, mentre Toro dovrà cercare di essere più ottimista in amore. Marte sarà in quadratura all'Ariete e potrebbe portargli via un po’ di energie, mentre Scorpione riuscirà a essere più attivo in ambito professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 14 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 14 marzo 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vi vedono dolci e teneri nei confronti del partner.

La Luna e Venere avranno un effetto positivo su di voi. Single oppure no, riuscirete a dare sempre una bella impressione. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora tempo per ottenere buoni risultati, ma attenzione a Marte in quadratura che vi toglierà un mucchio di energie. Voto - 8️⃣

Toro: non la giornata ideale per parlare di sentimenti. Secondo l'oroscopo di lunedì 14 marzo non sarete dell'umore giusto per condividere le vostre emozioni con la persona che amate. Forse c'è qualcosa che vi turba, che permane nella vostra mente e che avrete disperatamente bisogno di risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ve la caverete bene fin quando lavorerete in autonomia. Voto - 6️⃣

Gemelli: vi godrete al meglio la vostra relazione di coppia grazie a un cielo serenissimo.

Single oppure no, i sentimenti saranno molto importanti al momento. Curerete al meglio i rapporti sentimentali e sociali, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale, invece, dovrete fare i conti con i vari imprevisti che Giove e Mercurio vi lasciano per strada. Meglio riflettere bene prima di agire. Voto - 7️⃣

Cancro: un lunedì piuttosto convincente dal punto di vista sentimentale.

Certo, questo cielo non vi è ancora del tutto favorevole, ciò nonostante i rapporti con il partner non saranno assolutamente male. Se siete single potrete fare nuove conoscenze in tutta spensieratezza. Sul fronte professionale, invece, sarete abbastanza precisi e affidabili, merito di Mercurio e Giove in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Leone: inizio di settimana discreto per voi nativi del segno.

Una Luna incoraggiante passerà nel vostro cielo e renderà le cose un po’ più semplici, soprattutto in ambito sentimentale. Se siete single forse non è ancora il momento di buttarsi in una nuova storia d'amore, ma sarete sicuramente più ottimisti. Per quanto riguarda il lavoro prendetevi il giusto tempo con certi progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale che richiederà particolare attenzione da parte vostra secondo l'oroscopo di lunedì 14 marzo. Mercurio e Giove saranno contro di voi e non sarà affatto facile raggiungere i risultati desiderati, visto che non sarete nelle condizioni ideali. Sfera sentimentale nel complesso stabile, ma non così entusiasmante. Single oppure no, in ogni caso, riuscirete a essere di piacevole compagnia.

Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che torna favorevole in questa nuova settimana. Luna e Venere torneranno dalla vostra parte e per quanto riguarda i sentimenti non dovrete preoccuparvi del vostro rapporto, perché tutto verrà da sé. Se siete single potreste essere attirati da una persona in particolare. Al lavoro prendete le decisioni con maggior cura, ora che Mercurio non è più così favorevole. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo di lunedì non all'altezza delle aspettative per quanto riguarda i sentimenti. L'astro argenteo sarà di nuovo contro di voi, così come Venere, e con il partner non scorrerà tanta armonia. Se ci sarà qualche problema da risolvere, è il caso di darsi da fare, anche voi single.

Sul fronte professionale, invece, sarete più attivi grazie a Mercurio e Giove, anche se l'ambiente di lavoro continua a non essere dei migliori. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata ottima per esprimere al meglio i vostri sentimenti. Questo cielo vi vedrà particolarmente romantici e non potrete chiedere di meglio che stare in tutta felicità insieme alla vostra anima gemella. Se siete single vibranti emozioni toccheranno la vostra anima. In ambito lavorativo è arrivato il momento di dimostrare tutte le vostre competenze, anche nelle condizioni più difficili. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata migliore dal punto di vista sentimentale. Riuscirete a essere un po’ più morbidi con il partner, alleggerendo la tensione delle giornate precedenti e cercando di tenere più in armonia il vostro rapporto.

Se siete single sarà necessario fare un po’ di chiarezza nel vostro cuore, considerato che ultimamente provate emozioni un po’ contrastanti. Nel lavoro svolgere bene le vostre mansioni sarà possibile quando avrete stelle come Mercurio e Giove ad assistervi. Voto - 7️⃣

Acquario: non un inizio di settimana ottimale per voi nativi del segno a causa della Luna opposta. Potrebbero esserci piccoli malintesi con il partner, che con Venere favorevole dovreste risolvere in fretta. Se siete single non sarà una giornata semplice per fare conquiste. Settore professionale che invece vi permetterà di ottenere buoni risultati, anche se questo cielo è palesemente cambiato. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale tutto sommato stabile secondo l'oroscopo.

Single oppure no, il vostro modo di essere socievoli risulterà piacevole e voi per primi vi sentirete bene in compagnia delle persone a cui più tenete. Settore professionale ottimo grazie alla presenza di Mercurio e Giove nel vostro cielo, compagni ideali per mettere insieme risultati eccezionali. Voto - 8️⃣