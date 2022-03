L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 marzo 2022. In questo caso la giornata di venerdì si annuncia sicuramente positiva in amore e nel lavoro per tre dei sei segni in analisi nel contesto. A fronte di quanto appena detto, ci teniamo a ricordarlo, a essere analizzati saranno in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A favorire alla grande i rapporti sentimentali ci penserà "la musa dei poeti": questo venerdì infatti, a partire dalle ore 12:26, assisteremo al passaggio della Luna in Bilancia.

In questo finale di settimana, a volare insieme al segno di Aria interessato dal preannunciato transito lunare saranno Scorpione e Acquario, placidamente annoverati tra i segni a cinque stelle del momento.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 18 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Una giornata particolare, bella e altamente positiva, merito di una meravigliosa Luna nel segno. Il vostro fascino potrebbe mietere molte vittime, ma sarete così esigenti da non accontentarvi della semplice attrazione fisica. Altresì, la Luna nel settore vi gratificherà con una supplementare sferzata di vitalità e voi di certo saprete incanalarla correttamente.

Godrete di ottima luce con chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete. Nel lavoro tenetevi pronti a svolgere mansioni di maggiore prestigio e non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità che questo comporta. La serata si prospetta piacevole, arricchita da approcci o situazioni vivaci. Se avete progetti di conquista le vostre aspirazioni non verranno deluse.

Insomma, qualsiasi cosa vogliate tentare, gli astri asseconderanno felicemente ogni vostra impresa.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano una giornata positiva, ottima per gestire le problematiche inerenti l'amore e/o il lavoro. In alcuni casi potrete contare su prospettive astrali molto stimolanti grazie alla Luna in Bilancia, che da venerdì instaura un accordo molto armonioso anche con Marte e Plutone.

Come approfittare di tanta generosità planetaria spetta a voi deciderlo. Avete l’imbarazzo della scelta. Nel lavoro gli obiettivi che vi siete dati li avete già da tempo ben chiari in testa, ora potreste finalmente trovare la strada adatta per concretizzarli. In amore sarete insolitamente romantici e comunicativi: trovate un modo originale per esprimere con chiarezza alla persona amata tutto il vostro amore. Single, resistete all’esigenza di isolarvi: sarebbe uno sbaglio. Se chi vi interessa avesse detto o fatto qualcosa che a voi non è andato giù, parlatene.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 18 marzo [VIDEO] predice un periodo che non porterà problemi pesanti o difficili da rimettere in carreggiata, solo che dovrete stare concentrati soprattutto nelle questioni importanti.

In generale le vostre intenzioni sono buone, anzi ottime, ma alla prova dei fatti sarete voi stessi a remarvi contro, forse per quieto vivere oppure per poca voglia di impelagarvi in discussioni o quant'altro. Nel lavoro tante le questioni pratiche da sbrigare e intanto si avvicinano alcune importanti scadenze. Le energie per riuscire non vi mancano, per cui datevi da fare e non pensate a nulla di negativo. In amore sul fronte generale la situazione è in risalita. Lasciatevi impegni e preoccupazioni fuori dalla porta di casa e mettetevi a disposizione del partner.

Oroscopo e stelle del 18 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata valutata con le due stelle relative ai periodi da "ko", pertanto è richiesta massima concentrazione nella prossime ore.

Un cambiamento, tanto improvviso quanto imprevisto, forse potrebbe spiazzarvi, rischiando di farvi perdere quel bel sorriso che mostrate quando avete l'umore al top. Non esagerate facendo di un sasso una montagna. Calma e sangue freddo: non vi occorre altro per fronteggiare un inconveniente o un problema improvviso. Siete del Capricorno, quindi state certi che, in un modo o nell'altro, ve la caverete egregiamente. Nel lavoro, invece, Urano quadrato a Venere e Marte non vi faciliterà certo la vita. In questo momento non siete in grado di prendere iniziative, perciò pazientate. In amore rincaserete un po' stressati, arrabbiati e il rischio che ve la prendiate con il partner è alto. Meglio uscire di nuovo per starvene un po’ da soli.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono stagliarsi all'orizzonte una giornata splendida, certamente degna di essere goduta. Valutato meritatamente con le cinque stelle della buona sorte, questo venerdì regalerà a molti tantissime soddisfazioni. Pianeti amici vi trasmetteranno la disposizione d’animo adatta per godere delle cose più piacevoli che la vita potrà offrirvi. Approfittatene al volo e bando alle indecisioni: accettate senza indugio gli inviti di amici e conoscenti, non ve ne pentirete. Nel lavoro aspettare che le occasioni vi piovano dal cielo non è nelle vostre corde. Datevi da fare e trovate un modo per sbloccare l’impasse. In amore tra le rassicuranti mura domestiche, coccolati dalle amorevoli attenzioni del vostro compagno o compagna, ogni problema si ridimensionerà come di incanto.

Regalatevi qualche ora da trascorrere in relax o anche in ozio assoluto.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 18 marzo preannuncia un periodo tecnicamente abbastanza positivo. In realtà sarà da vivere con una certa attenzione, cercando di non distrarsi troppo. Finalmente le tensioni si stempereranno e qualche grana si risolverà. Insomma, da adesso in poi potete prendervi un po’ di meritato riposo: ve lo siete strameritato. Appena avete un momento libero, meglio se da subito, fatevi venire un’idea per trascorrere qualche attimo di sano relax in compagnia di amici o famigliari. Riguardo il lavoro, rinviate le questioni più impegnative e limitatevi alla sola routine. Avete bisogno di ridurre i ritmi e di concedervi un po’ di respiro.

In amore trovate un modo per evitare battibecchi col partner: un'idea potrebbe essere quella di spiegare che avete l’esigenza di rilassarvi, di restare un po' da soli. Riuscirete a capirvi? Speriamo. Le energie invece lasceranno un po’ a desiderare, colpa dei soliti ritmi troppo intensi.