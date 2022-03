Nuova giornata per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di giovedì 17 marzo con l'Oroscopo e le stelle in amore, nel lavoro e per la sfera della salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: sarà meglio non sottovalutare i nuovi incontri, anche se potreste dover affrontare dei disagi in ambito amoroso. Per quel che riguarda il lavoro la giornata sarà interessante.

Toro: in ambito sentimentale con la luna favorevole potrete fare dei passi avanti importanti, non manca la vitalità. In ambito professionale avete voglia di mettervi in gioco e fare qualcosa di più.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 17 marzo sarà caratterizzata dalla Luna dissonante, sarà meglio essere pazienti in ambito sentimentale. Nel lavoro possibili discussioni, giornata vissuta sottotono.

Cancro: in ambito sentimentale vi sentite polemici in questo periodo, potrete però ritrovare la carica in serata. In ambito professionale in arrivo belle soluzioni in particolare per la situazione finanziaria.

Leone: complicazioni per il segno, in particolare nel lavoro, vi sentite stanchi. In ambito sentimentale sarà meglio essere prudenti soprattutto se una relazione è nata da poco tempo.

Vergine: in arrivo delle nuove occasioni, sarebbe meglio azzardare in ambito amoroso per poter giovarne successivamente.

Nel lavoro dovrebbe gestire delle situazioni complesse.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con la luna in buon aspetto potrete riuscire a vivere delle belle emozioni e chiarire delle situazioni in sospeso. In ambito lavorativo alcuni progetti potranno essere realizzati.

Scorpione: nella giornata di giovedì 17 marzo non mancheranno situazioni favorevoli in amore, ma neanche nel lavoro.

Cercate però di gestire la vostra stanchezza, potrete così rendere al meglio.

Sagittario: sarà meglio non strafare in queste giornate, con la luna dissonante dovrete essere prudenti in ambito amoroso. Nel lavoro sarà possibile recuperare una situazione rimasta in sospeso.

Capricorno: dovrete affrontare delle problematiche lavorative in queste giornate di metà marzo, alcune cose non procedono come vorreste.

Con la luna favorevole, in amore potrete parlare chiaro con il partner e capire come affrontare il vostro rapporto.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di giovedì 17 marzo sarà caratterizzata da agitazioni sentimentali. Nel lavoro riflettete bene prima di fare dei passi avanti.

Pesci: in ambito sentimentale è possibile che dobbiate affrontare delle situazioni di disagio con il partner. Nel lavoro momento di agitazione, alcune situazioni non vi soddisfano.