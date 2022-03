L'oroscopo di giovedì 17 marzo ha in serbo tantissime sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Alcuni saranno più propensi ad aiutare il prossimo, mentre altri si concentreranno sulla carriera professionale.

Nel dettaglio Gemelli, Leone e Pesci non sapranno dire "no" a un appuntamento, mentre Toro e Sagittario daranno il massimo per stupire il capo. Cancro, Bilancia e Acquario saranno leali nei confronti degli amici, al contrario di Vergine e Capricorno che preferiranno non dare molta confidenza agli altri.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 17 marzo.

Previsioni astrologiche di giovedì 17 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi sentirete trascurati dal partner. Avrete bisogno di ricevere più attenzioni, ma la persona amata metterà al primo posto il lavoro. Non sarà facile comprendere il suo punto di vista. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di provare a esternare i vostri sentimenti: sicuramente vi sentirete molto meglio.

Toro: sarete molto responsabili. Il duro lavoro non vi spaventerà, perché avrete diversi assi nella manica. La competizione con i colleghi vi spingerà a dare il massimo, ma attenzione a non esagerare. Un clima teso e conflittuale potrebbe rendere l'atmosfera poco produttiva.

Il partner potrebbe avere qualcosa di importante da dirvi.

Gemelli: vi farete trasportare dai vostri sentimenti. Non vedrete l'ora di trascorrere un po' di tempo con la persona amata, in modo da conoscerla meglio. La giornata di domani sarà romantica e frizzante. Farete fatica a lasciarvi andare, ma cercherete di non alzare barriere protettive.

Questo vi aiuterà a rimanere fedeli e a voi stessi.

Cancro: il rapporto con gli amici sarà molto speciale. Farete di tutto per stargli accanto, soprattutto nei momenti difficili. Vi proporrete di aiutarli in tutti i modi possibili, ma qualcuno potrebbe non apprezzare le vostre attenzioni. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non lasciarvi travolgere dalla delusione: il dialogo sarà l'arma migliore.

Oroscopo di domani 17 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: verrete colti dalla passione. La relazione con il partner diventerà sempre più profonda grazie al feeling instaurato. Vi sentirete affini sotto più punti di vista. Condividerete sensazioni e idee, ma sarete ancora restii a immaginare un futuro di coppia. Il rapporto con la famiglia sarà caratterizzato da dubbi e indecisioni. Per sistemare le cose dovrete imparare a perdonare.

Vergine: non sarete pronti a fidarvi nuovamente degli altri. Le delusioni del passato, infatti, avranno un forte impatto anche sul presente. Preferirete praticare hobby solitari, in modo da non dover condividere niente con nessuno. Questo atteggiamento potrebbe aumentare il vostro livello di stress.

Per fortuna la famiglia vi resterà accanto.

Bilancia: l'idea di allontanarvi dagli amici vi farà stare male. Li vorrete avere sempre attorno, perché siete abituati a parlare di tutto. Vorrete esternare delle confidenze che vi sono state fatte, ma le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non svelare i segreti altrui. Questo, infatti, potrebbe farvi perdere credibilità. Non sarà il momento giusto per iniziare un rapporto romantico.

Scorpione: in alcuni momenti la tristezza prenderà il sopravvento. Non sarà una giornata molto fortunata, ma le persone care cercheranno di farvi cambiare idea. Per ritrovare un po' di benessere personale sarà importante dedicarvi alle vostre attività preferite.

Anche il lavoro darà un contributo importante. Il partner sarà pronto a tirarvi su di morale.

Previsioni zodiacali del 17 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il lavoro presenterà numerose sfide. Anche se in alcuni momenti sarete tentati a tirarvi indietro, cercherete di fare del vostro meglio. I capi apprezzeranno gli sforzi dimostrati e vi loderanno con parole ricche di stupore. Alcuni colleghi, al contrario, potrebbero mostrare una certa invidia. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di evitare i contrasti.

Capricorno: tenderete a concentrarvi soprattutto su voi stessi. Non sarete pronti a fare la prima mossa con le persone care, perché non vorrete apparire deboli. Sarà difficile esprimere affetto o lasciarvi andare ai sentimenti.

Solo chi vi conosce davvero bene capirà le vostre reali intenzioni. Sul lavoro tutto andrà a gonfie vele.

Acquario: sarete molto dolci. Proverete a confortare gli altri, facendo attenzione all'uso delle parole. Non sopporterete chi ferirà le persone amate per vendetta. Sarete molto premurosi anche nei confronti degli sconosciuti. Le previsioni astrologiche di domani, però, vi consigliano di non concedere subito la vostra fiducia.

Pesci: la giornata di domani sarà caratterizzata dall'influsso benefico di Cupido. Riuscirete ad attirare le attenzioni della persona amata e a combinare un'uscita. Se sarete voi stessi tutto andrà per il meglio. Un pizzico di agitazione non farà altro che rendere il momento ancora più speciale. Non ci saranno novità sul posto di lavoro.