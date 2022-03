L'Oroscopo della giornata di giovedì 17 marzo prevede una Bilancia più innamorata della vita grazie a questo cielo davvero favorevole, mentre Pesci riuscirà a essere piuttosto originale e creativo sul posto di lavoro. Piccole sorprese in amore attendono i nativi Vergine, mentre Toro recupererà fascino e intesa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 17 marzo.

Previsioni oroscopo giovedì 17 marzo 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vi vedranno più attivi sul posto di lavoro. I buoni risultati raggiunti vi stimoleranno a fare di più, e i risultati parleranno chiaro.

In amore questo cielo promette bene per questa giornata. Single oppure no, con il giusto atteggiamento incanterete anche il vostro peggior nemico. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale migliore in questo giovedì grazie alla Luna in buon aspetto. Recupererete fascino e intesa nei confronti della persona che amate, ma in ogni caso meglio non correre troppo. Sul fronte professionale è arrivato il momento di esprimere al meglio l'esperienza e le abilità accumulate nel tempo per cercare di fare il passo successivo. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di giovedì 17 marzo che vedrà la Luna in quadratura dal segno della Vergine. Dal punto di vista sentimentale la vostra relazione potrebbe non essere il massimo, ciò nonostante ci sarà ancora Venere a darvi una mano.

Se siete single tenetevi alla larga da alcune persone in questo periodo. Sul fronte lavorativo potrebbe non essere così semplice come un tempo gestire certi incarichi. Se necessario, chiedete aiuto a un collega. Voto - 6️⃣

Cancro: vita di coppia stabile e piacevole in questa giornata, merito della Luna in sestile dal segno della Vergine.

Single oppure no, sarà più semplice per voi stringere nuove amicizie e sentirvi felici con le persone che più amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, ciò nonostante meglio non temporeggiare con certi progetti. Voto - 8️⃣

Leone: un quadro astrale che purtroppo non avrà molto da dire nei vostri confronti.

La Luna ha lasciato il vostro cielo, e Venere continua a combinarne delle sue dal segno dell'Acquario. Se siete dunque alla ricerca dell'amore, riuscire a ottenere dei buoni risultati sarà veramente difficile. Se invece siete già impegnati dovrete essere più comprensivi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno risultati così stimolanti, di conseguenza non vi sentirete così motivati a fare di più. Voto - 5️⃣

Vergine: settore professionale poco soddisfacente secondo l'oroscopo di giovedì 17 marzo. Giornata invece soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna nel segno. Vi attendono piccole sorprese da parte del partner, o dalla persona che vi piace se siete single.

In ogni caso, avrete modo di sentirvi felici e sarà possibile fare piccoli ma importanti passi avanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale estremamente favorevole in questa giornata per quanto riguarda i sentimenti. Innamorati della vita come siete, cuori solitari o meno troverete qualcuno con cui condividere sogni e speranze, che si tratti del partner o di una persona appena conosciuta. Sul fronte lavorativo vi sentirete in ottima forma in questo periodo, e i progressi ottenuti ne saranno la prova. Voto - 9️⃣

Scorpione: l'amore va preso con le pinze in questo periodo secondo l'oroscopo. Certo, la Luna sarà favorevole in questa giornata, ma Venere in quadratura continuerà a ostacolarvi, spingendovi a non fidarvi ciecamente delle persone.

Molto bene invece il settore professionale. Mercurio e Giove in buon aspetto vi daranno idee e energie a sufficienza, oltre a un po’ di fortuna per ottenere il meglio dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, potrebbe non essere così semplice metabolizzare certe questioni d'amore, single oppure no. Portate pazienza, perché presto riuscirete a superare questo momento. Per quanto riguarda il lavoro i rapporti con i colleghi al momento non sono dei migliori, dunque meglio andare avanti da soli con certi progetti. Voto - 5️⃣

Capricorno: periodo più stabile in amore grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante meglio comunque fare attenzione perché ci sono ancora delle cose tra voi e il partner che meritano chiarezza.

Se siete single prendete con la dovuta cautela nuove e intriganti conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro non vi sentirete a vostro agio quando avete il fiato sul collo, ma in questa giornata sarà così. L'importante è che riusciate comunque a raggiungere i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che rimane piacevole anche in questa giornata. I rapporti con il partner saranno pieni d'armonia e di passione, merito di questa Venere nel segno. Se siete single quest'inizio della primavera potrà significare l'inizio di una nuova storia d'amore per voi, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro state lavorando sodo, ma stanchezza e stress inizieranno a farsi sentire.

Voto - 8️⃣

Pesci: questa non sarà una giornata super fortunata in amore secondo l'oroscopo, non con la Luna in opposizione. La situazione cambierà già da domani, ma per il momento, single oppure no, dovrete portare tanta pazienza. Sul fronte professionale invece non abbiate paura di esprimere le vostre idee, perché con Mercurio, Marte, Giove e Urano tutti dalla vostra parte sarà possibile fare importanti progressi. Voto - 7️⃣