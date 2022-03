Per la giornata di domani, mercoledì 2 marzo 2022, l’Oroscopo per i segni dello zodiaco prevede un ritorno in vetta per i segni del Gemelli e del Cancro. Ci saranno incontri per Ariete e guadagni per il segno dello Scorpione. In rimonta il segno del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Ariete collaborativo

1° Gemelli: organizzare qualcosa di divertente con il partner sicuramente vi aiuterà ad essere molto più perspicace con il vostro lavoro e più sicuri dal punto di vista economico. Le vicende amorose potrebbero portarvi molto più buonumore del previsto.

2° Cancro: sicuramente avrete una fortuna maggiore rispetto alle giornate precedenti che vi permetterà di sbaragliare la concorrenza sul lavoro e di dare sempre più linfa alla vostra relazione di stampo amoroso. Con i rapporti interpersonali si avvieranno sintonie sempre più tenaci.

3° Scorpione: ci saranno dei guadagni significativi per quel che riguarda qualche progetto a cui state lavorando e che probabilmente vi toglierà anche gran parte del tempo serale. Secondo l’oroscopo, avrete in mano una carta vincente anche per l’aspetto burocratico.

4° Ariete: potreste fare degli incontri interessanti che potrebbero coinvolgere sia la sfera lavorativa che quella affettiva. In famiglia avrete uno spirito di collaborazione che potrebbe capovolgere qualche situazione abbastanza ostica che vi ha tenuti sotto scacco per tanto tempo.

Rialzo per Bilancia

5° Bilancia: avrete un rialzo emozionale del tutto positivo che vi porterà a sperimentare con entusiasmo sempre nuove avventure, con il partner avrete una affinità che vi permetterà di andare oltre le mere discussioni che di solito attraversano le vostre giornate.

6° Sagittario: il livello di stress in questo momento calerà progressivamente, mentre anche in amore ci saranno dinamiche sempre più sciolte e sul lavoro più spirito di collaborazione fra voi e i colleghi.

7° Toro: avrete delle forti difficoltà nell’intraprendere una sfida, ma allo stesso tempo la vostra forza e tenacia riuscirà a prevalere sulle incertezze di queste ore. La serata si prospetta molto carica di impegni che accetterete di buon grado.

8° Vergine: avrete una stabilità che sicuramente non peggiorerà nell’ambito amoroso, mentre le vicende finanziarie potrebbero trovare i primi spiragli di luce a fronte di un periodo piuttosto turbolento sul lavoro.

Cercate di rilassarvi il più possibile.

Contrattempo per Pesci

9° Pesci: avrete un contrattempo che potrebbe mettere a repentaglio qualche aspetto della vostra vita privata ma che al tempo stesso potrebbe causare anche qualche piccolo calo del buonumore. Secondo l’oroscopo, riuscirete ad affrontare qualche piccola sfida.

10° Capricorno: avrete sempre meno tempo libero e sempre meno finanze a vostra disposizione. Sicuramente tornerete alle vostre precedenti decisioni in merito alla sfera privata, mentre con il lavoro svilupperete una nuova tabella di marcia.

11° Leone: dovrete far fronte a delle necessità familiari che potrebbero prendervi molto tempo e che potrebbero favorire anche delle perdite dal punto di vista economico.

Riuscirete a tenere testa ad una situazione complessa che dovrà essere risolta il prima possibile.

12° Acquario: questa “caduta” nella classifica dell’oroscopo sarà da attribuire alla mancanza di supporto altrui e della vostra attuale stanchezza estrema, che potrebbe portarvi anche a punte molto alte di nervosismo. Fate in modo di rilassarvi in serata, potrebbe farvi molto bene.