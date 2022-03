L'oroscopo della giornata di lunedì 7 marzo prevede la Luna in contrasto per i nativi Leone, che non riusciranno a prendere la giusta direzione dal punto di vista sentimentale, mentre Scorpione potrebbe sentirsi disorientato. Bilancia ritroverà serenità e armonia in ambito amoroso, mentre Gemelli darà prova dei propri sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 7 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 7 marzo 2022 segno per segno

Ariete: vita sentimentale che finalmente ritrova un senso. Single oppure no, in questa giornata l'amore riuscirete a sudarvelo e godervelo, in particolare voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro il buon umore non mancherà, visto che le cose andranno come sperato. Voto - 9️⃣

Toro: Venere potrebbe iniziare a giocarvi qualche brutto scherzo secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 7 marzo [VIDEO]. Ciò nonostante, con la Luna nel segno i rapporti con il partner saranno tutto sommato stabili, ma attenzione a quel che dite o fate. Se siete single vi preoccuperete di più dei rapporti sociali. Nel lavoro una buona organizzazione vi aiuterà a farvi strada tra i tanti progetti da svolgere. Voto - 7️⃣

Gemelli: i vostri sentimenti si stanno risvegliando e i rapporti sentimenti avranno sempre più importanza nella vostra vita. Single oppure no, è arrivato il momento di dare prova dei vostri sentimenti e consolidare un rapporto a cui tenete tanto.

Per quanto riguarda il lavoro se vi metterete in gioco sfruttando al meglio le vostre energie, soprattutto i progetti di gruppo andranno meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali di tutto rispetto in questo inizio di settimana. La buona posizione di Venere e Luna vi aiuteranno a ricostruire il vostro rapporto e a godere della piacevole compagnia del partner.

Se siete single potrete approfittarne per regalarvi una giornata piacevole con chi più amate. In ambito lavorativo le mansioni da svolgere saranno tante, ma per fortuna non vi darete per vinti. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna, in contrasto in questa giornata, vi darà qualche grattacapo in più, come se Venere opposta non bastasse. Il partner vorrà starvi vicino e aiutarvi, proprio per questo sarà necessario non allontanarsi e cercare il litigio.

Se siete single i rapporti sociali non vanno trascurati. Per quanto riguarda il lavoro le vie per provare a guadagnare di più ci sono, dovrete solo trovare quella più adatta a voi. Voto - 5️⃣

Vergine: periodo davvero convincente dal punto di vista amoroso. Una Luna luminosa vi metterà a vostro agio con il partner e vi sentirete più vicini. Se siete single tutto prenderà una piega serena e se incontrate la persona giusta per voi, approfondite questo potenziale legame. Sul fronte lavorativo, invece, sarà molto utile cercare di fare il punto della situazione e cercare di capire in quale direzione state andando. Voto - 7️⃣

Bilancia: con un cielo come questo finalmente ritroverete serenità e armonia nella vita sentimentale.

Single oppure no, il partner o le persone a cui tenete di più vi apprezzeranno per quello che siete. Sul fronte professionale vi farete strada tra le tante mansioni da svolgere, arrivando dunque molto lontano. Voto - 8️⃣

Scorpione: questo cielo è cambiato troppo in fretta secondo l'oroscopo. Tutto ciò vi farà sentire disorientati e la vostra reazione spesso non sarà delle migliori. In amore non allontanatevi dal partner, perché ne avrete bisogno. Se siete single non dovrete perdere di vista quelle cose che contano davvero. Nel lavoro mostrate sempre precisione e puntualità. Questo cielo non è dei migliori, ma voi non arrendetevi. Voto - 5️⃣

Sagittario: periodo stabile in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 7 marzo.

Sarete particolarmente comprensivi nei confronti del partner e, se potete, riuscirete a esaudire un suo desiderio. Se siete single non avrete grandi problemi a relazionarvi con persone nuove. Sul posto di lavoro un buon ambiente, il più adatto possibile a voi, sarà l'ideale per mettere in piedi progetti più che validi. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata piacevole dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Continuerete a trovare un’ottima intesa di coppia con il partner: riuscirete ancora a fare tante cose insieme e ad andare spesso d'accordo. Se siete single alcuni rapporti sociali sono molto importanti, per questo motivo non li trascurerete. Nel lavoro forse potrebbe servirvi qualche idea in più per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale che vedrà arrivare nuove opportunità per voi nativi del segno. Con Marte in buon aspetto, insieme a Mercurio, potreste affacciarvi a nuovi progetti che prima vi sembravano impossibili da realizzare. In ambito amoroso, invece, fate un po’ d'attenzione: con la Luna in quadratura, per il momento, i rapporti sentimentali faticheranno un po’ a spiccare il volo. Voto - 7️⃣

Pesci: vita di coppia che rimarrà stabile e soddisfacente grazie in particolare alla Luna in trigono. Ciò nonostante, mettete in considerazione che non sempre potreste essere d'accordo con il partner. In ogni caso, però, sarà sempre importante mantenere vivo il dialogo. Per quanto riguarda il lavoro forse potrebbe essere il momento di prendere alcune decisioni importanti per i vostri progetti. Voto - 7️⃣