L'oroscopo della giornata di martedì 8 marzo prevede un Ariete più permissivo e romantico in amore, mentre la Luna in Gemelli garantirà una discreta stabilità di coppia. Pesci potrebbe essere piuttosto intransigente, mentre Mercurio e Marte in quadratura a Scorpione porteranno qualche difficoltà al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 8 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 8 marzo 2022 segno per segno

Ariete: periodo piacevole da vivere insieme alla vostra anima gemella. Sarà una giornata particolarmente intensa per voi, che cercherete di preparare al meglio per far felice la persona che amate.

Se siete single in questo particolare martedì le emozioni potrebbero prendere il sopravvento. Nel lavoro a volte forse potreste essere un po’ troppo impulsivi, ciò nonostante quello che conta sempre è il risultato. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vi vedranno scendere in classifica secondo l'oroscopo della giornata di martedì 8 marzo. Senza più il supporto della Luna e di Venere, i rapporti con il partner non vi sembreranno più così allegri. Questo non significa che litigherete per ogni cosa. Quello che potete fare però è provare a parlarne proprio con la vostra anima gemella. Se siete single ci saranno altri impegni a distrarvi e riempire le vostre giornate. Nel lavoro meglio essere previdenti con certi progetti.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile e soddisfacente in questa giornata. Con la Luna nel segno, e Venere in trigono ci sarà un'ottima stabilità di coppia, soprattutto per voi nati nella terza decade. Se siete single basta temporeggiare. Fatevi coraggio e vedrete che raggiungerete la vostra felicità. Per quanto riguarda il lavoro la precisione nei dettagli a volte è tutto.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. I rapporti con il partner saranno tranquilli e piacevoli, e non c'è niente al momento che vi creerà problemi. Se avete un progetto nella testa, parlatene. Se siete single vi accorgerete che amore e passione non bastano per una storia d'amore che funzioni.

In ambito lavorativo saprete prendervi cura dei vostri impegni, e anche quando ci saranno tante cose da fare, voi non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in Gemelli vi aiuterà come può in amore, ma la verità è che se volete cambiare qualcosa nella vostra relazione di coppia, dovrete essere voi a fare la prima mossa. Se siete single mettere pace e armonia nel vostro ambiente sarà più importante che mai. Sul posto di lavoro i vostri progetti sono bloccati al momento, e trovare una soluzione non sarà affatto facile con questo cielo. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata purtroppo poco travolgente per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura. Potreste essere un po’ troppo maliziosi o gelosi nei confronti della persona che amate, e ciò non farà affatto bene al vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro con il giusto impegno arriveranno buoni risultati, ma non saranno permesse distrazioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo di martedì 8 marzo positivo per voi nativi del segno. In amore godrete di un'ottima stabilità di coppia, e potrete vivere questa giornata nel migliore dei modi insieme al partner. Se siete single sarete un fiume di parole e emozioni, soprattutto i nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro la vostra carriera professionale finalmente riparte e lentamente arriveranno buoni risultati. Voto - 9️⃣

Scorpione: con Mercurio e Marte in quadratura dal segno dell'Acquario, trovare il giusto bilanciamento sul posto di lavoro non sarà facile. Certo, Giove rimane favorevole, ma non tutte le ciambelle usciranno con il buco.

Per quanto riguarda i sentimenti invece ci sarà Venere negativa che v'impedirà di esprimere al meglio le vostre emozioni. Single oppure no, mostratevi sempre sinceri verso chi amate. Voto - 6️⃣

Sagittario: vi sentirete piuttosto soddisfatti della vostra posizione sul posto di lavoro in questa giornata, merito di astri favorevoli come Marte e Mercurio. Per quanto riguarda i sentimenti invece la Luna sarà opposta, e faticherete un po’ a raggiungere la giusta intesa con il partner. Per fortuna però, ci sarà Venere favorevole. Se siete single occhio alle tentazioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile in questa giornata di martedì. Vi sentirete molto soddisfatti della vostra vita di coppia, e difficilmente ci saranno problemi.

Per quanto riguarda voi single, se giocate bene le vostre carte riuscirete a mettere a segno i vostri obiettivi. Sul posto di lavoro pazienza e abilità saranno due doti fondamentali per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Luna e Venere saranno in ottimo aspetto, e non mancheranno momenti di crescita e di passione tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single a volte una relazione può nascere per caso, ma potrebbe essere comunque molto piacevole da vivere. Nel lavoro idee e energie non mancheranno grazie alla buona posizione di Marte, Mercurio e Urano. Voto - 9️⃣

Pesci: potreste essere piuttosto intransigenti a causa della Luna in quadratura, soprattutto in amore.

Attenzione però perché non è detto che ciò farà bene al vostro rapporto. Se siete single e l'amore non arriva pazienza. Avete sempre degli ottimi rapporti sociali dalla vostra parte. Nel lavoro competenza e voglia di fare vi permetteranno di ottenere discreti risultati. Voto - 6️⃣