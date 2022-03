È pronto l'oroscopo dell’ultimo fine settimana di marzo. Che cosa hanno in mente le stelle per questo nuovo weekend? A quanto pare, per il segno dell’Ariete ci saranno dei miglioramenti in ogni settore della vita. I nativi del Cancro e dell’Acquario devono sfruttare questo periodo per pensare in grande. I nati in Bilancia devono cogliere al volo le opportunità di socializzare. In evidenza, le previsioni astrali per il weekend 26 e 27 marzo.

Il weekend 26 e 27 marzo secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Questo weekend porta dei miglioramenti nella vostra vita.

Vi sentite felici, sicuri di voi stessi. Fondamentalmente, il livello del vostro ottimismo interiore è davvero altissimo e vi sentite dei vincitori.

Toro – Fate attenzione a non lasciarvi trasportare dall’entusiasmo quando avete a che fare con gruppi di lavoro e di amici, non trascurate i dettagli importanti. Siate pronti ad accettare l’aiuto delle persone fidate e valide. Andrà tutto bene.

Gemelli – Visto che vi sentite sicuri dei piani per la vostra carriera o per la vostra vita professionale, impressionerete capi, genitori, insegnanti e persone di alto livello. Vi vedono come una persona che è pronta a raccogliere successo. Ripongono grandi speranze in voi.

Cancro – State facendo grandi progetti in molti settori della vostra vita, inclusi i viaggi, l’istruzione scolastica, la medicina e la legge.

Questo perché non avete paura di pensare in grande. Credete in ciò che è possibile per il futuro e intendete trasformarlo in realtà.

Previsioni astrologiche di sabato 26 e domenica 27 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Le discussioni su proprietà condivise, eredità e tutto ciò che possedete insieme ad altri vi gioveranno. L'oroscopo, però, vi dà un piccolo avvertimento: rispettate i vostri interessi personali e non regalate le cose redditizie.

La generosità è saggia, ma la compassione è sciocca. Nel frattempo, volete viaggiare o espandere il vostro mondo in qualche modo.

Vergine – Questo è un ottimo weekend per una discussione seria con il partner e gli amici intimi, perché loro sono sicuri di sé, cordiali e amichevoli. Potreste anche farvi venire una brillante idea.

Questo periodo è più facile per voi e le persone che vi stanno attorno essere tolleranti e ascoltare i punti di vista reciproci, che possono far venire a galla delle ottime soluzioni.

Bilancia – Questo è un grande periodo per gli affari e le attività commerciali. Molti di voi faranno dei viaggi di lavoro. Siete entusiasti delle grandi idee legate al vostro lavoro o forse anche alla vostra salute. Nel frattempo, un animale domestico vi darà tanta gioia. Cogliete ogni occasione per socializzare.

Scorpione – Potreste essere entusiasti delle uscite sociali, vacanze, attività ludiche con bambini ed eventi sportivi. Questo perché le persone che vi stanno attorno sono ottimiste e positive. Questo è un buon weekend per lavorare sodo e fare festa.

L'oroscopo di sabato 26 e domenica 27 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo è il fine settimana perfetto per incontrare qualche parente o amico. Le persone sono fiduciose ed entusiaste, e questo vi rende tolleranti e disponibili ad ascoltare i punti di vista diversi. Questa tolleranza, a sua volta, porterà risultati positivi e produttività. Questo è anche il periodo buono per le discussioni familiari e le speculazioni immobiliari.

Capricorno – Godrete della compagnia di fratelli, sorelle, parenti e vicini di casa. È un grande fine settimana per un breve viaggio così come per gli incontri sociali. Qualunque piano abbiate in testa sarà ambizioso e vi farà sentire più sicuri di voi stessi.

Avrete anche successo nell'organizzazione dell'ambiente che frequentate più spesso.

Acquario – Non avete paura di pensare in grande, motivo per cui gli affari e il commercio sono favoriti. Siete pronti all’azione, questo significa che accelererete qualsiasi tipo di progetto in corso. Presto raccoglierete i frutti delle vostre fatiche.

Pesci – In questo weekend siete più comprensivi e disponibili a risolvere qualsiasi tipo di problema. Siete tolleranti anche nei confronti delle persone che vi stanno attorno. La vostra tolleranza ispira le persone, motivo per cui sarete un pifferaio magico per coloro che vogliono seguire il vostro esempio.