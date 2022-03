L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 marzo 2022 prevede il sopraggiungere di giornate intense e fortunate per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, con vari astri in grado di donare il proprio favore e la propria positività. Settimana più sfavorevole per quanto riguarda, invece, il segno dello Scorpione: Venere ha deciso di volgere il proprio sguardo altrove, portando un po' di caos nelle prossime giornate. Periodo titubante anche per quanto riguarda i segni di Toro e Bilancia. Un periodo sicuramente ricco di emozioni per alcuni segni zodiacali, ma anche di preoccupazioni e stress per altri.

Di seguito, l'oroscopo settimanale nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, grazie ad una posizione astrale assai favorevole, chi è nato sotto al segno dell'Ariete avrà la possibilità di tuffarsi in una settimana ricca di emozioni e sensazioni più che positive. Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale e sociale ci si potrà imbattere in notizie e situazioni in grado di portare il sorriso sulle labbra di molti. Condividere con le persone amate i propri trionfi non sarà complicato.

Toro - delle situazioni particolari, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbero cogliere di sorpresa il segno del Toro. Qualche titubanza e qualche nota di nervosismo potrebbe accompagnare la nascita della quarta settimana di marzo, portando alla nascita di discussioni all'interno della vita di coppia.

I sentimenti non verranno in alcun modo intaccati e la loro veridicità non verrà messa in discussione.

Gemelli - buone novità, se non addirittura ottime, potrebbero ergersi all'orizzonte nei confronti del segno zodiacale in questione. Riuscire ad affrontare i prossimi giorni senza troppe problematiche non sarà di certo un problema, così come non sarà difficile riuscire a ritagliare qualche attimo di tempo da trascorrere in compagnia delle persone amate.

Ottimi propositi anche in ambito sentimentale.

Cancro - stando alle anticipazioni dell'oroscopo, questa nuova settimana di marzo sembra essere classificata tra le migliori del mese in questione. Gli astri doneranno il proprio favore anche a coloro nati sotto al segno del Cancro, ma solo per pochissimo tempo. Chi ha delle questioni da dover portare a termine, quindi, dovrà farlo entro la fine di queste giornate per evitare di doversi confrontare con situazioni poco piacevoli.

Leone - qualche piccolo problema di cuore, come già anticipato, potrebbe cogliere di sorpresa i nativi del Leone portando qualche piccola problematica all'interno della vita di coppia. Riuscire a confrontarsi con il partner, o comunque con la persona amata, non sarà semplice ed in alcuni casi risulterà faticoso riuscire a trovare anche un semplice punto di incontro. Stringere i denti ed attendere tempi migliori sembra essere l'unica soluzione.

Vergine - con una Luna in posizione non proprio favorevole, riuscire ad affrontare la nuova settimana di marza non sarà semplice. L'oroscopo consiglia infatti di attendere e portare pazienza, sperando nella nascita di un periodo migliore di quello attuale.

Rallentamenti in vista anche in ambito lavorativo. Unico punto a favore, almeno in apparenza, potrebbe essere la vicinanza delle persone care e della famiglia.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come anticipato, gli astri hanno deciso di volgere altrove il proprio sguardo, lasciando scoperti i nati sotto al segno della Bilancia e portandosi via tutte quelle note di positività che fino a questo momento hanno reso fortunate le varie giornate. Quello che sta per sopraggiungere, quindi, non potrà essere considerato come un periodo ottimale per chi è nato sotto al segno zodiacale in questione e potrebbe essere necessario stringere i denti nell'attesa di momenti migliori.

Scorpione - qualche nota di nervosismo, secondo quanto anticipato dall'oroscopo della settimana, coglierà i nativi dello Scorpione nel corso delle prossime giornate.

Grazie ad una preparazione ottimale ed una perspicacia non da poco, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione riuscirà ad affrontare nel migliore dei modi le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Attenzione, però, a non rimuginare troppo sui vari avvenimenti.

Sagittario - con la Luna in perfetta congiunzione ed un Mercurio che, finalmente, smetterà di mettere i bastoni fra le ruote, anche il Sagittario riuscirà a godersi nel migliore dei modi le giornate che il mese di marzo ha deciso di donargli. Gioia, serenità e la compagnia delle persone amate aiuteranno i nativi di questo segno zodiacale a venir fuori vittoriosi dalle situazioni che si presenteranno lungo il cammino.

Capricorno - secondo quanto previsto dall'oroscopo, durante la nuova settimana del mese potrebbero subentrare situazioni particolari in grado di portare via un po' delle energie fisiche e mentali accumulate durante i giorni precedenti. La vicinanza della famiglia e delle persone care si rivelerà utile per alleviare un po' lo stress. In amore non ci sarà nulla in grado di ostacolare il segno in questione.

Acquario - ottima settimana per tutti i nativi dell'Acquario. Molti sono gli astri che hanno deciso di donare il proprio favore al segno zodiacale in questione, riuscendo finalmente a rendere ottime le giornate che stanno per sopraggiungere. Condividere con la propria famiglia i vari successi e tutti i momenti di gioia aiuterà a rafforzare i rapporti interpersonali.

Buone prospettive anche per il futuro.

Pesci - la vicinanza di alcuni astri permetterà ai Pesci di godere di un'ondata positiva di fortuna almeno fino all'avvicinarsi del weekend. L'oroscopo prevede l'arrivo di momenti particolarmente emozionanti ed interessanti per tutti coloro nati sotto al segno dei Pesci. Sia in amore che in ambito lavorativo potrebbe non esserci nulla da dover attenzionare più del dovuto.