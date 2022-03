L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 marzo è pronto a svelare cosa hanno riservano le stelle per queste giornate. A livello astrale si avrà a che fare con un cielo carico di situazioni e aspettative. La Luna in Capricorno nei giorni di venerdì e sabato sarà da tenere d'occhio, poiché potrebbe riservare cambiamenti e movimenti generali. La prima parte della settimana, invece, partirà in quinta per molti segni soprattutto quelli acquatici. Amore, lavoro, benessere, soldi, vita sociale, scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Previsioni dell'oroscopo settimana 21-27 marzo dall'Ariete al Cancro

Ariete - In amore avrete a che fare con forte senso di insicurezza e incertezza. I single farebbero bene ad uscire di più e a frequentare posti nuovi. In settimana cambiate aria e mantenete un atteggiamento aperto verso le novità. Spegnete la tv e non perdetevi in un mare di preoccupazioni. Tenetevi alla larga dalle notizie che circolano sui social oppure flirtate i contenuti pessimistici. Novità a livello professionale, qualcuno potrebbe dover prendere una decisione importante perciò sarà bene non lasciarsi condizionare dagli altri. Avete messo in stand-by un progetto che vi sta a cuore, ripristinatelo. Concentrazione al massimo.

Toro - Periodo stressante, ma ne state venendo a capo. In amore ci sono stati vicoli ciechi oppure ripensamenti. Non è mai troppo tardi per essere o per fare cose nuove, perciò non permettete al giudizio altrui di offuscarvi la mente. Ci saranno dei cambiamenti, perciò fareste bene a farvi trovare pronti. Nel lavoro sarà necessario non distrarsi e cercare di informarsi sulle ultime novità, a quanto pare state operando con mezzi vecchi e superati!

Studiate e leggete tanti libri, la lettura vi saprà salvare dal decadimento generale. Pensate di più alla vostra salute mentale e fisica, muovetevi da quel divano e frequentate locali.

Gemelli - Nella vita nulla capita per puro caso, perciò se continuerete a mantenere l'attuale atteggiamento, finirete per deragliare prima o poi.

Dunque, spostate il focus sugli aspetti positivi. Siete stanchi di dire e fare sempre le stesse cose. Da tempo volete un segnale, un cambiamento oppure un amore nuovo, ma tutto ciò dipende da voi stessi. Prendete in pugno la vostra quotidianità e apportate gli opportuni miglioramenti. 'Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace' dice il detto. Qualcuno avrà bisogno di voi per un aiuto o un consiglio. Siete visti come dei tipi saggi e sempre aggiornati.

Cancro - Voglia di amare e di lasciarsi andare alla passione. La primavera vi rende più affascinanti e vitali, finalmente vi scrollerete di dosso quell'apatia che vi ha colpiti negli ultimi tre anni. Createvi un angolino di pace che stimoli la vostra fantasia e creatività.

Un forte rimpianto passato torna spesso a tormentarvi nel presente, ma non permettete che condizioni il vostro futuro. Pulizie primaverili: è tempo di tagliare via i rami secchi e abbracciare le novità che verranno. Evento in vista, forse un matrimonio, un parto, un battesimo oppure una promozione! Benessere in primo piano, possibili controlli.

L'Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Un po' di problemi di famiglia vi hanno messo al tappeto, ma a partire da questa settimana tornerete in carreggiata. Siete un segno molto profondo, anche se all'apparenza potreste apparire più duri e insensibili. Cercate di non complicare le cose, le stelle invitano a tenere alta la guardia. Allargate i vostri orizzonti e dite di 'no' ogni tanto.

Ci sono delle preoccupazioni o dei timori che vi stanno bloccando. Pensate a voi stessi, non trascurate il fisico e non esagerate con le diete troppo restrittive. L'amore, per i single, sarà dietro l'angolo! Serate in compagnia di libri o serie tv, ma qualcuno preferirà uscire con gli amici o il partner.

Vergine - Settimana testarda ma anche promettente. Farete favole e follie, sia in amore che nella sfera lavorativa. Chi sogna una promozione o una paga più alta, allora dovrà allacciare contatti, socializzare e approfondire il proprio mestiere. Più armi avrete a vostra disposizione, meglio potrete combattere e vincere. In famiglia qualcuno non sta bene e quindi siete preoccupati da tempo, ma le stelle intravedono l'agognata tregua.

A breve ogni cosa cambierà. Fate tesoro delle esperienze passate e delle cicatrici che vi portate addosso, non vergognatevi di nulla. Più frutta e verdura di stagione e meno cibi spazzatura!

Bilancia - Non strafate in settimana, anzi cercate di prendervi del tempo per voi stessi e per le persone che vi stanno più a cuore. Avrete voglia di coccole, baci e carezze intime, non mancheranno se siete in coppia o se state frequentando qualcuno. I single, invece, dovranno uscire di più, ma non dovranno accontentarsi del primo/a che passa. Via libera ai colloqui e alle ricerche di lavoro. Chi studia non sembra sapere che strada prendere, perciò consultatevi e non prendetevi tutto il tempo che vi occorre per decidere: non si scherza con il futuro.

Nel vostro futuro si intravede un trasferimento o un matrimonio. Spazio al riposo, vi ritroverete a sentirvi scombussolati e a dormire male, anche l'alimentazione giocherà un ruolo fondamentale: basta cioccolatini e dolciumi vari.

Scorpione - Siete un segno goloso, ma ultimamente avete proprio esagerato. In questa settimana avrete modo di ricominciare e di rimettere a posto tutti i cocci frantumatisi. Sbarazzatevi dei rami secchi e dite addio alle relazioni tossiche che non fanno altro che risucchiarvi via tutta l'energia positiva che avete. Siete unici ma tendete a sottovalutarvi. Amore dietro l'angolo, ma siccome avete mille pretese e sognate le farfalle nello stomaco, potreste farvi scappare un'occasione promettente.

Una persona a voi cara avrà bisogno del vostro aiuto: traslochi o promozioni in dirittura d'arrivo. Esami, operazioni, valutazioni, colloqui.

Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - In settimana vi sentirete inarrestabili e invincibili. Niente e nessuno riuscirà ad intaccare il vostro buon umore. Godrete di una grandissima energia positiva che finirà per contagiare chiunque si ritroverà a starvi accanto. Frulla qualcosa nella mente di alcuni Sagittario, forse una persona affascinante o un nuovo progetto. Le coppie over 70 avranno tempo e modo di riorganizzarsi e dare vita ad un progetto stratosferico. Non preoccupatevi di ciò che non potete cambiare, anzi spegnete la tv oppure seguite solamente film e serie tv.

In questo periodo della vostra vita avete bisogno di distrarvi e di sentire che non tutto è perduto. Curate l'alimentazione e camminate di più.

Capricorno - C'è tanto in ballo in questo periodo delicato della vostra vita in cui, forse, non sapete che pesci prendere. La primavera porterà chiarimento infatti il vostro orizzonte si rischiara. Via libera all'amore e ai nuovi incontri, soprattutto se siete single da anni. Torna l'intesa e la passione all'interno di una relazione che magari sembrava essere giunta al capolinea. Over 80 non devono scoraggiarsi, perché la vita è lunga e ci sono tante cose da scoprire ancora. Cercate, a qualsiasi età, di darvi un obiettivo, uno scopo che vi carburi. Prendersi cura del proprio aspetto non è solamente una questione di vanto ma anche di autostima.

Via libera ai cibi genuini e date sfogo alla creatività dietro ai fornelli.

Acquario - Amore col contagocce! Chi è in coppia si sente perso e vorrebbe un segnale da parte del partner. Forse il vostro cuore è diviso tra passato, presente e futuro. Progetti lavorativi in atto, qualcosa si smuoverà in settimana. Sarete impegnati in faccende domestiche e questioni di famiglia. Non tiratevi indietro di fronte a quella che potrebbe rappresentare una svolta. Novità generali in arrivo. La vostra quotidianità sta per subire una grande scossa. I single potranno partire alla rincorsa, accettate un appuntamento ma non accontentatevi di chiunque respiri! Rinnovo del look, shopping e parrucchiere, ma forse siete un po' a corto di denaro.

Pesci - Scampagnate nel verde, gite in riva al mare e un bel gelato, la primavera spinge a spogliarvi dalle preoccupazioni e dall'apatia vissute sinora. Avete troppi carichi addosso! A volte è come se aveste una zavorra tra i piedi che vi impedisce di progredire liberamente. Riflettete attentamente su dove volete essere tra una decina di anni, non pensate sempre a breve termine. In famiglia l'aria si rasserenerà, ma ognuno necessita dei propri spazi. Qualcosa vi blocca a lasciarvi andare in amore, siete insicuri. Studiate un modo per mettere un po' di soldi da parte o per un certo investimento che vi fa gola. Non demoralizzatevi subito e non ascoltate le critiche altrui, anzi rispeditele al mittente!