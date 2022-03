Sta per prendere il via una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo vicini a venerdì 18 marzo 2022, momento che anticipa un nuovo weekend per tutti i segni. Di seguito l'Oroscopo e le previsioni in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore c'è voglia di fare di più in questo periodo, avrete la possibilità di farvi valere. Nel lavoro al momento non è facile seguire la rotta che vi eravate prefissati, ma se turno favorevole aiuta.

Toro: per i sentimenti, se una persona vi interessa fatevi avanti visto che la Luna è favorevole.

Gli incontri saranno speciali. Nel lavoro arrivano buone risposte.

Gemelli: a livello sentimentale meglio parlare solo se necessario, attenzione ai rapporti con gli altri. Nel lavoro potrebbe arrivare qualcosa di nuovo, ma sarà necessario gestire al meglio i rapporti.

Cancro: in amore con la Luna dissonante, meglio evitare scontri in questa giornata, le nuove relazioni sono comunque favorite. A livello lavorativo meglio evitare passi azzardati, mantenete una certa linea.

Leone: per i sentimenti attenzione ad alcune difficoltà di troppo, meglio tenere un certo controllo. Nel lavoro non mancano novità, sarà importante però mantenere tutto sotto controllo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore pomeriggio che porta un recupero, anche se non mancano le cose da fare.

Nel lavoro siate cauti in tutto quello che arriverà, cambiamenti a breve.

Previsioni e oroscopo del 18 marzo 2022: la giornata dei segni

Bilancia: in amore entro la fine del mese potrebbe arrivare qualcosa di nuovo, attenzione soltanto a qualche momento di stanchezza. Nel lavoro non si esclude che ci sia qualcosa da rivedere.

Scorpione: a livello amoroso giornata importante grazie a diversi pianeti favorevoli, periodo migliore per darsi da fare. A livello lavorativo non mancherà qualche calo, si potrà però sbloccare una questione importante.

Sagittario: a livello amoroso Luna favorevole che porta un recupero, attenzione soltanto a qualche possibile momento di stanchezza.

Nel lavoro, se avete vissuto dei problemi durante le scorse settimane fate attenzione.

Capricorno: per i sentimenti i prossimi giorni potremmo portare dei conflitti, in particolare per quelle storie che hanno vissuto difficoltà in passato. Nel lavoro alcuni accordi sono da rivedere.

Acquario: a livello amoroso le prossime ore porteranno un recupero, la giornata sarà importante per le relazioni. Nel lavoro probabile che arrivi una nuova proposta.

Pesci: in amore meglio evitare di fare scelte azzardate anche se la Luna in opposizione potrebbe portare difficoltà. Nel lavoro se qualcosa non va sarà meglio fermarsi e riflettere prima di agire.