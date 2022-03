L'oroscopo di martedì 29 marzo ha in serbo tante sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro non vedranno l'ora di trovare l'anima gemella, mentre altri proveranno a liberarsi delle loro insicurezze.

Secondo le previsioni astrologiche l'Ariete, il Leone e l'Acquario avranno bisogno di qualcuno nella loro vita, mentre la Vergine e lo Scorpione preferiranno dedicarsi ad altro. Il Cancro, la Bilancia e i Pesci godranno di poca autostima, al contrario dei Gemelli e del Capricorno che crederanno fermamente in loro stessi.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 29 marzo.

Previsioni astrologiche di martedì 29 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la solitudine vi spaventerà. Avvertirete la necessità di incontrare una persona speciale, che con voi possa condividere gioia e dolori. La ricerca del partner non sarà un'impresa facile, ma se vi impegnerete tutto andrà per il meglio. Il lavoro, al contrario, presenterà alcune difficoltà inaspettate dal punto di vista relazionale.

Toro: il rapporto con la famiglia vi metterà a dura prova. Ci saranno situazioni dove, nonostante gli sforzi, non riuscirete a trovare un compromesso. Questo potrebbe causare una frattura emotiva non indifferente. Gli amici saranno molto gentili, ma non tutti saranno disposti a farsi carico dei vostri problemi.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di contare su voi stessi.

Gemelli: sarete molto combattivi sul posto di lavoro, non permetterete alle difficoltà di cancellare la vostra serenità, anzi vivrete tutto come un nuovo stimolo. Questo atteggiamento vi aiuterà a non farvi abbattere dagli imprevisti e a dimostrare il vostro valore.

Sarete molto fieri di voi stessi e anche la persona amata starà dalla vostra parte.

Cancro: la timidezza vi impedirà di cogliere le opportunità tanto attese. Avrete paura di esporvi perché temerete di commettere degli errori. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di iniziare a lavorare sulla vostra autostima. Nel giro di pochi giorni potreste ritornare quelli di sempre.

Sarà utile avere accanto una persona con cui confidarsi.

Oroscopo di domani 29 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà una giornata all'insegna della complicità di coppia, dove sarete inseparabili dalla persona amata. Insieme condividerete ogni cosa e vi spronerete a vicenda. Potrebbe esserci qualche piccola discussione, ma nel giro di poco tempo ve la lascerete alle spalle. L'importante sarà non chiudervi in voi stessi. Gli amici potrebbero avvertire la vostra mancanza.

Vergine: la giornata non inizierà nel migliore dei modi, già dalle prime ore avvertirete un'insolita pressione. Avrete bisogno di dedicare più tempo al riposo: sottovalutare questo aspetto, infatti, non farà altro che aumentare i livelli di stress.

Anche la produttività sul posto di lavoro potrebbe risentirne negativamente.

Bilancia: non sarà facile superare le recenti delusioni. Tenderete a fossilizzarvi su ogni singolo fallimento e a non considerare i successi raggiunti. Il vostro umore non sarà dei migliori e anche gli amici faranno fatica ad aiutarvi. Il partner per fortuna troverà l'arma giusta per farvi tornare a sorridere. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a non perdere le speranze.

Scorpione: la vostra attenzione si sposterà sugli hobby preferiti. Ci saranno molti progetti che vorrete portare avanti, ma un po' di sano divertimento non farà altro che farvi stare meglio. Avrete un approccio positivo alla vita, soprattutto perché tenderete a concentrarvi sugli aspetti più positivi.

Ignorerete tutto ciò che vi farà stare male.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 29 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avvertirete la necessità di introdurre dei cambiamenti. La solita routine quotidiana, infatti, potrebbe iniziare a starvi stretta. Sarà il momento giusto per conoscere persone nuove. Avrete molte occasioni per socializzare grazie alla vostra vivacità. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non tirarvi indietro davanti alle sfide.

Capricorno: adorerete competere con gli altri. Il fallimento non vi spaventerà, perché sarete sempre pronti a rialzarvi. Vorrete ottenere il successo in tutti gli ambiti della vostra vita. L'amore e il lavoro saranno al primo posto.

In alcuni momenti tenderete a perdere facilmente la pazienza: sarà importante riflettere prima di agire.

Acquario: vi sentirete pronti a incontrare una persona speciale. Avrete voglia di iniziare una relazione romantica, ma non alzerete troppo l'asticella delle aspettative. Cercherete di vivere momento per momento, dando importanza ai piccoli gesti e ignorando eventuali progetti futuri. La spensieratezza sarà la vostra migliore arma.

Pesci: le delusioni del passato vi metteranno in una posizione molto difficile. Avrete paura di osare, perché il timore di rimanere scottati sarà sempre dietro l'angolo. Anche sul posto di lavoro vi limiterete a svolgere le vostre mansioni. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di tenere duro e di provare a non farvi buttare giù dalle difficoltà emotive.