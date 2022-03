L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro come potrebbe essere la giornata di questo giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 10 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di conoscere quali saranno i segni più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Certo che si, ben sapendo che in bella vista c'è la presenza di una meravigliosa Luna in Gemelli, in questo caso pronta a dare immense soddisfazioni in campo sentimentale e non solo. In questo periodo c'è anche da segnalare l'arrivo di Mercurio in Pesci, lasciando dietro le spalle il segno dell'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 10 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 10 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 10 marzo mette in evidenza il fatto che potrebbe maturare davvero un giorno foriero di novità e, in qualche caso coinvolgere anche la sfera amorosa. Parlando in generale, quasi certamente in alcune coppie tornerà l'agognata serenità. Presto in molti potreste ricevere dei chiari segnali che la vostra relazione amorosa, magari che attualmente sta vivendo un momento di crisi, pian piano evolverà in meglio e ne sarete entusiasti. Single, converrà lasciare perdere i vari impegni pratici che caratterizzano questo giovedì per la maggior parte di voi.

Se potete, allargate la cerchia delle conoscenze, viaggiate e vivete nuove esperienze. Avete tanti sogni, chissà che non si realizzino davvero e proprio in questa giornata di marzo... Nel lavoro, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale, ma con maggiori possibilità di crescita e di sviluppo.

Toro: ★★★. Giornata indicata con la spunta del "sottotono". In campo sentimentale, se state cercando di fuggire da una responsabilità, non troverete la strada spianata; semmai il contrario. Se vi sentiste infastiditi dalle continue richieste del partner, forse vuol dire che qualcosa nel menage non va e che magari dovreste rivalutare un pochino il vostro rapporto.

È risaputo che non amate gli imprevisti e non vi piace avere il fiato sul collo: qualche incomprensione unita a malumori già in atto attraverseranno il cammino quotidiano portando alti e bassi nella vita coniugale. Single, cogliete l'occasione per fare un po' di ordine nella vostra mente. Fatevi un esame di coscienza e provate a capire se recentemente o in passato avete commesso qualche errore o mancanze nei confronti di amici o familiari. A conti fatti poi, trovate un modo per rimediare. Nel lavoro, il supporto delle stelle in aspetto non proprio armonico non aiuterà.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un giovedì improntato alla positività e alla fortuna. La giornata, in previsione del nuovo weekend, si annuncia perfetta per fare qualcosa di importante.

In amore, questo periodo è per voi indicato come strepitoso: vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una relazione positiva e il vostro cuore batterà più forte che mai. Non avrete alcun freno, paura o titubanza e vivrete la giornata leggeri come una piuma. Grazie alla compagnia del partner, si rivelerà essere il periodo giusto per trascorrere delle ore piacevoli in dolce armonia. Single, i pianeti vi saranno amici: l'umore sarà più allegro e comunicativo del solito. I rapporti sociali si moltiplicheranno come per incanto. Alcuni amici sono da sempre importanti per voi, e in questo giorno lo saranno ancor di più: proprio in essi troverete la solidarietà più disinteressata e l'affetto più sincero.

Nel lavoro, comunicativa ed estro saranno i vostri migliori alleati nelle faccende pratiche.

Oroscopo di giovedì 10 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Giovedì potrebbe essere il giorno della resa dei conti o della svolta per qualcuno, con ottime probabilità di portare "a casa" una bella soddisfazione. Per i sentimenti, la Luna in Gemelli presto passerà nel segno e quindi sarà pronta a regalare tanta serenità e la fiducia necessaria per affrontare ogni situazione. In ambito sentimentale potete già da adesso fare affidamento sul partner. In molte situazioni la persona amata, anche senza parole, riuscirà a dimostrare di sapervi sostenere egregiamente coi fatti e con il suo immenso amore nei vostri confronti.

Single, simpatia e creatività sosterranno la maggior parte di voi, ma non mancherà nemmeno la capacità pratica di realizzare tutto ciò che l'estro vi suggerirà. Potrete contare su una giornata feconda di idee e progetti che condurrete in porto con grande soddisfazione. Nel lavoro, il cielo azzurro vi aiuterà nel vostro operato e vi farà apparire pronti e preparati nei vostri compiti che sarete chiamati a svolgere.

Leone: ★★★★★. In amore, avrete una giornata positivamente movimentata. Sarete infatti carichi di energia positiva e di ottimi propositi. Così, sia che abbiate una storia sentimentale in corso da un periodo più o meno lungo oppure che siate in cerca d'affetto, la sfera emotiva vi coinvolgerà come non mai, rendendovi sereni e propensi a dare vita a qualcosa di dolce.

Single, questa sarà la vostra giornata, anche perché ci sarà chi vi vizierà e vi farà trascorrere delle ore serene e felici. Finalmente potrete staccare la spina e passare del tempo senza impegni e senza fare le solite corse a vuoto. Anche se attualmente volete solamente flirtare e divertirvi, potreste trovare qualcuno che vi coinvolgerà con una profondità inattesa. Nel lavoro, le stelle favoriranno l'intuizione e vi suggeriranno le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate quindi, questa occasione per dar vita a quei progetti ai quali aspirate da tempo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 10 marzo, predice un periodo routinario. In campo sentimentale sentirete il bisogno di dare una svolta alla vita di coppia, riaccendere passioni sopite.

Questo è il momento giusto, perché avrete l'opportunità di vivere positive situazioni insieme al vostro partner. Non fatevi scoraggiare dall'ansia e dall'insicurezza, ma usate la grinta che avete sempre dimostrato. Riuscirete a far provare sensazioni intense a chi amate, anche con l'ausilio del solo sguardo... Single, nella giornata di domani sarete particolarmente rilassati e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti, sia in casa che fuori. Cercate il dialogo e siate disponibili ad ascoltare tutto quello che avranno da dirvi le persone che amate e, in caso di critiche, accettatele. Nel lavoro, la giornata si annuncia molto importante e ricca di buone nuove. Avrete infatti l'opportunità di occuparvi di mansioni stimolanti che accresceranno le vostre qualità.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 10 marzo.