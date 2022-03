Per la giornata di domani, giovedì 10 marzo 2022, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno dei Gemelli e una stabilità relativa nella classifica per i nati sotto il segno del Vergine. I segni di acqua permangono nel mezzo della classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Bilancia ottimale in amore

1° Gemelli: avrete una carta vincente sul lavoro che vi permetterà di emergere e di progredire anche dal punto di vista finanziario. Le novità coinvolgeranno anche la sfera burocratica, favorendo la risoluzione di alcune problematiche che vi hanno accompagnato per settimane.

2° Bilancia: avrete una bellissima sorpresa da fare al partner che probabilmente non lascerà alcun posto per quelle gelosie precedenti che hanno contribuito ampiamente al vostro malumore. Non lasciatevi sopraffare dagli impegni in questo momento, perché dovrete cogliere qualche affare sostanzioso.

3° Toro: avrete qualche decisione da prendere, ma lo farete circondati dalle persone che vi sanno supportare e da una nuova consapevolezza. Sia la mente che il fisico nel corso della giornata di domani potranno ritornare ai livelli ottimali che avete desiderato nell’ultimo periodo.

4° Sagittario: avrete un periodo amoroso che probabilmente vi spingerà verso una situazione evolutiva molto ottimale. I progetti per il futuro si sprecheranno in virtù di una convivenza serena e praticamente priva di attriti, secondo l’oroscopo.

Malumore per Cancro

5° Capricorno: avrete una occasione imperdibile sul lavoro, la stessa che potrebbe costituire un giro di vite per la vostra carriera. Fate tanta attenzione a quei dettagli che potrebbero fare la differenza nel vostro “curriculum”, perché potrebbe riservarvi una bellissima sorpresa.

6° Cancro: avrete un po’ di malumore che potrebbe fare capolino esattamente in momenti poco opportuni, mentre con l’amore potrebbero esserci dei piccoli attriti che comunque non costituiranno un allontanamento o ripercussioni troppo significative.

7° Pesci: ritroverete le energie che vi servono per mandare avanti il vostro lavoro e per esteso i vostri progetti più disparati, mentre con l’amore ci sarà una nuova sintonia, anche se non sfocerà in un romanticismo come vi siete prefissati in un primo momento.

8° Vergine: voltare pagina in amore in questo momento potrebbe essere l’unica soluzione per la vostra salute e per il vostro benessere.

Anche i sacrifici all’interno del contesto lavorativo potrebbero pesarvi meno, se riuscirete ad avere più tranquillità, secondo l'oroscopo del 10 marzo. [VIDEO]

Discussioni per Scorpione

9° Ariete: secondo l’oroscopo avrete qualche chance in meno di evolvere dal punto di vista finanziario, ma anche di avere una carriera ferma in questo momento. Il mancato slancio nell’ultimo periodo sta sortendo determinati effetti, anche per la sfera privata.

10° Scorpione: l’oroscopo vi riserverà qualche piccola discussione all’interno del contesto familiare, mentre con le amicizie vi ritroverete con un periodo molto sottotono, colmo di qualche incertezza e della possibilità di non riuscire a fidarvi come prima di determinate persone.

11° Leone: dovrete recuperare le forze in vista di qualche sfida che potrebbe essere molto diversa da tante sperimentate finora. Secondo l’oroscopo la vostra tenacia potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la vostra carriera, ma dovrete prestare molta attenzione.

12° Acquario: avrete delle divergenze con qualcuno all’interno della cerchia lavorativa, che potrebbe compromettere anche un progetto o un affare che potrebbe altrimenti farvi guadagnare parecchio, secondo l’oroscopo.