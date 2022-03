Per la giornata di domani, mercoledì 23 marzo 2022, l’oroscopo prevede stabilità per i segni che sono alle prime posizioni da qualche giorno, mentre ci sarà un calo drastico per i nati sotto il segno del Vergine. L'Oroscopo migliorerà anche per il segno del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo, segno per segno.

L’oroscopo di domani: Mercurio favorirà Gemelli

1° Gemelli: avrete una lenta rimonta di Mercurio che riuscirà ad essere sempre più ottimale sul piano lavorativo e comunicativo. Avrete un occhio di riguardo nei confronti della persona amata con una bellissima sorpresa e qualche piccolo tocco di creatività.

2° Ariete: respirerete un'atmosfera molto più tranquilla sul posto di lavoro, ma al tempo riuscirete anche ad avere una concentrazione eccellente con delle sfide che riguardano prevalentemente il contesto lavorativo, non lasciatevi distrarre da niente e da nessuno in questo momento.

3° Capricorno: riuscirete a portare a termine un progetto molto ambizioso, allo stesso tempo avrete a che fare con qualche affare che potrebbe farvi guadagnare parecchio. Concentrarvi in questo momento potrebbe essere essenziale per le finanze sia personali che familiari.

4° Toro: riuscirete ad avvertire i primi spiragli di un miglioramento molto profondo e che potrebbe darvi molta ispirazione per le giornate successive.

Ci sarà bisogno di una collaborazione molto più intensa all’interno del contesto lavorativo, ma anche in quello domestico.

Amicizie per Sagittario

5° Sagittario: avrete un lento rialzo dell’umore grazie ad una amicizia che sicuramente in questo momento sta facendo tanto per voi. Secondo quanto riportato dall’oroscopo avrete anche della chance dal punto di vista delle occasioni lavorative e economiche.

6° Acquario: avrete molta passionalità dalla vostra parte e dalla parte del partner, dunque riuscirete anche ad attrarre qualcuno, se siete single. Le prospettive di innamorarsi saranno leggermente più alte rispetto a prima, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

7° Cancro: dovreste fare qualche piccolo sacrificio in virtù di un obiettivo importante e ambizioso.

Finalmente potrete uscire da una situazione emozionale che vi stava tenendo in una situazione molto ambigua e che probabilmente vi stava stretta.

8° Pesci: la cautela sul lavoro e soprattutto nelle questioni di cuore comincerà a portarvi qualche risultato soddisfacente, e questo potrebbe incrementare non soltanto il buonumore ma anche l’autostima che in questo momento potrebbe calare un po’.

Delusioni per Bilancia

9° Bilancia: avrete delle delusioni con gli affetti che probabilmente non faranno per voi e per il vostro umore già messo a dura prova dalle questioni di stampo familiare. Finalmente potrete avviare un progetto che potrebbe decretare una autonomia più considerevole sul piano professionale.

10° Leone: avrete dei dubbi nei confronti del partner che probabilmente vi stanno decisamente stretti, dunque riflettere su alcune scelte vi porterà ad essere sempre più liberi dal punto di vista emozionale. Riuscirete in qualche affare, senza alcuno dubbio.

11° Vergine: dovrete riuscire a mandare avanti un progetto ma avrete assolutamente bisogno di una figura che sappia guidarvi in una mansione che probabilmente vi potrebbe arrecare qualche problema o comunque un po' di difficoltà sul piano gestionale, se fatta in solitaria.

12° Scorpione: dovrete affrontare qualche vicissitudine che probabilmente vi metterà davvero alla prova e che vi potrebbe mandare in totale confusione. Il lavoro quindi vi impegnerà molto più in questa giornata che non in quelle successive.