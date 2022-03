L'Oroscopo di domani è pronto classificare la giornata di giovedì in relazione ai segni della prima sestina. In primo piano, pertanto, le previsioni zodiacali del 24 marzo 2022 relative ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di conoscere in anticipo come potrebbe evolversi la giornata numero quattro dell'attuale settimana? Certamente sono tante le novità, con notizie buone e meno buone portate dalle stelle ad ognuno dei segni in questione. Purtroppo, per alcuni, non sono previsioni come nelle attese: pazienza, vedremo di dare qualche utile consiglio in grado di arginare eventuali difficoltà che dovessero susseguirsi nel corso della giornata.

Quindi, senza tergiversare oltre passiamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 24 marzo, segno per segno.

Oroscopo 24 marzo, previsioni zodiacali su amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 24 marzo predice ai più un periodo buono, anche se imperniato sulla solita routine. In amore, Venere vi prenderà per mano e vi regalerà una giornata abbastanza favorevole: percepirete tutto il calore delle persone intorno a voi, specie da quelle che provano per voi un affetto sincero. Sarete particolarmente dolci e avrete degli slanci emotivi molto forti nei confronti del vostro partner. Single, le stelle suggeriscono di cogliere l'opportunità di questo cambio di stagione.

Apportate, se potete, delle modifiche al vostro stile di vita, magari prendendo in considerazione anche le attività quotidiane più banali. Fate entrare aria nuova nelle vostre vite, così da poter sentire a pieno la portata di questa nuova imminente primavera. Nel lavoro, sarete in linea con il periodo. Qualche piccola soddisfazione arriverà dai vari impegni professionali.

Il cielo potrebbe favorirvi in alcuni momenti: chissà che non arrivi una occasione, oppure una bella novità...

Toro: ★★★★★. Ottima giornata da vivere come vi pare e piace, senza tabù o reticenza alcuna. In campo sentimentale, finalmente, dopo un periodo turbolento vi sveglierete leggeri e spensierati. L'arrivo della bella stagione vi metterà di buonumore e vi consentirà di recuperare l'energia che credevate svanita.

Cercate di coinvolgere con la vostra allegria la persona al vostro fianco. Bene progettare un fine settimana voi due da soli, per ricaricarvi e divertirvi. Single, questo giovedì vi sorriderà: sarà un momento di generosa riconoscenza delle stelle nei vostri confronti: grazie a pianeti amici potreste avere il piacere di fare incontri interessanti oppure vivere situazioni stimolanti. Avrete altresì voglia di trascorrere più tempo con amici o conoscenti, magari ritrovarsi a mangiare una pizza tutti insieme. Nel lavoro, il cielo della giornata non abbandonerà le vostre ambizioni. Un positivo influsso astrale aiuterà la nascita di nuove iniziative.

Gemelli: ★★★★. Si prefigura una giornata interessante la normalissima scontata quotidianità: la solita per intenderci.

In amore, sarà un giovedì all'insegna dell'ottimismo primaverile; in tanti sarete carichi e abbastanza vitali, trascorrendo dei bei momenti con le persone che più vi piacciono. Non incontrerete alcun tipo di difficoltà a relazionarvi con gli altri, superando con disinvoltura anche quelle questioni che risultassero più spinose del solito. Single, accogliete con piacere questa giornata perché per la testa vi frulleranno un sacco di buone idee. Progetti stimolanti e innovativi, se non nell'immediato, molto presto potrebbero rappresentare deviazioni interessanti dal vostro percorso di vita. Parlatene con qualche persona fidata per razionalizzare il tutto e ricevere qualche suggerimento utile per la vostra vita futura.

Nel lavoro, godrete di una bellissima intesa con gli altri. Offrirete e riceverete solidarietà e sostegno nei momenti più ardui e, forse, avrete discrete occasioni di guadagno.

Oroscopo e stelline di giovedì 24 marzo

Cancro: ★★★★★. Ottimo periodo in arrivo. Per i sentimenti, avrete un bellissimo cielo a sostenervi, per cui sarà davvero un bel giovedì di marzo tutto da vivere, senza grandi pensieri per la testa. Cercate di godere al meglio il rapporto e le emozioni con chi avete a cuore, soprattutto se avete un legame affettivo che dura da tanto tempo. La giornata potrebbe fornire l’occasione giusta per ravvivare la fiamma della passione. Single, belle scenografie astrali renderanno questa giornata una giornata particolarmente favorevole.

Problemi e malumori svaniranno come per incanto e vi godrete la vita in compagnia dei vostri amici. Potrebbe essere il momento di esaudire quel desiderio a cui aspirate da tanto tempo. Nuove passioni amorose tingeranno un velo di affascinante mistero, tutto da gustare, piano piano. Nel lavoro, sarete tenaci nel sostenere i vostri punti di vista. Farete comprendere a chi vi circonda quali sono le vostre esigenze e soprattutto le vostre aspettative.

Leone: ★★★★★. In programma un giovedì fortunato, sottoscritto da cinque splendide stelline beneaugurali. In amore, se il buongiorno si vede dal mattino, sarà sicuramente una giornata fantastica. La Luna, in un segno di Fuoco come il vostro (Sagittario), vi renderà più complici e amanti scatenati: nulla di meglio per iniziare e chiudere questo fantastico giovedì.

Andate e prendete per mano il vostro partner, portatelo a cena fuori nel migliore ristorante della città: vedrete, sarà al settimo cielo e vi regalerà tutta la sua riconoscenza. Single, sarete un vero e proprio concentrato di energia: pronti a vivere in pieno la stagione primaverile? Certo che sì, volendo potrete approfittare di tutto ciò che di bello e buono il momento senz'altro vi regalerà. Il vostro spirito sarà positivo, perciò andrete oltre qualsiasi avversità con estrema facilità. Nel lavoro, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata o nelle prossime due o tre settimana a venire. Tutto sarà facile, nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 24 marzo, sottolinea la reale possibilità di doversi scontrare con un periodo molto impegnativo.

In campo sentimentale la primavera è arrivata o manca poco che questo avvenga: per portarla anche nel vostro cuore però avete bisogno di fare chiarezza. Cercate quindi il buon dialogo con la persona che amate e confidate senza riserve ogni vostro segreto o timore. Il "non detto" molto spesso comporta delle incomprensioni, sappiatelo. Intanto non permettete a niente o nessuno di minare il vostro rapporto e di conseguenza rovinare il vostro umore. Single, sarà una giornata no in parte anche casa, in famiglia. Situazioni contrarie al vostro pensare potrebbero invadere parte della vostra giornata, rendendovi irritabili. Vorreste un po' più di tempo libero per pensare ai fatti vostri ma sicuramente in questi giorni sarà difficile riuscirvi.

Nel lavoro, il cielo negativo pone l'accento sulla parte economica: il denaro entra in tasca non nella quantità desiderata, per uscirne poi alla velocità della luce!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 marzo.