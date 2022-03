Giovedì 24 marzo troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Sagittario, mentre il Sole sosterà nell'orbita dell'Ariete. Plutone, invece, proseguirà il transito in Capricorno, così come Urano resterà stabile in Toro. Giove, Nettuno e Mercurio, infine, permarranno in Pesci come Venere, Saturno e Marte continueranno il domicilio in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Pesci, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: lavoro top. Le faccende professionali delle prime due decadi di casa Ariete avranno buone chance di proseguire col vento in poppa questo giovedì di marzo, coi nativi che potranno togliersi anche qualche soddisfazione morale.

Probabili attriti amorosi a fine serata per la terza decade.

2° posto Pesci: poliedrici. Versatili e particolarmente dinamici, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero trascorrere ventiquattro ore dando dimostrazione di non lasciarsi abbattere da eventuali contrattempi ma, al contrario, riuscire a trovare più soluzioni a un singolo inconveniente.

3° posto Leone: lucidi. Giovedì in cui i felini, specialmente la prima decade, potranno presumibilmente godere di ottime doti percettive, grazie alle quali sarà facile avere delle buone idee per ottimizzare il ruolino di marcia quotidiano. Amore in stand-by.

I mezzani

4° posto Sagittario: tenaci. Nonostante il giovedì sarà probabilmente costellato da qualche imprevisto, i nati Sagittario di terza decade potrebbero assumere un mood determinato che permetterà loro di venire a capo anche della situazione più intricata.

5° posto Gemelli: schietti. Giornata d'inizio primavera dove i nati Gemelli risulteranno, con ogni probabilità, spiccatamente sinceri nel ménage amoroso e ciò sarà una manna dal cielo per affrontare alcuni pruriginosi discorsi col partner troppo spesso rimandati.

6° posto Acquario: chiarimenti. Ottime le effemeridi per seconda e terza decade di casa Acquario per lanciarsi in un chiarimento chiarificatore nella cerchia amicale, grazie al quale i nativi riusciranno a riallacciare il rapporto con un amico che si era raffreddato a causa di un malinteso.

7° posto Capricorno: deleganti. Riuscire ad adempiere a tutte le attività lavorative e pratiche del giovedì potrebbe essere complicato per i nati Capricorno, i quali decideranno a ragion veduta di delegare alcuni compiti a colleghi o familiari meno affaccendati di loro.

8° posto Toro: progetti futuri. Sebbene la giornata dei nati Toro parrà avanzare sui binari della routine, il segno di Terra avrà buone probabilità di piantare qualche seme per uno o più progetti che arriveranno a giusta maturazione nel prossimo futuro.

9° posto Scorpione: aiuti. Un familiare che si proporrà per fare da babysitter o un vicino che si incaricherà di innaffiare le piante di casa quando i nativi saranno in vacanza potrebbero essere alcuni tipi di aiuti che giungeranno al cospetto del terzo segno Fisso questo giovedì

Ultime posizioni

10° posto Vergine: distratti. Un po' per le ruggini relazionali del momento e un po' per le beghe professionali con le quali stanno facendo i conti, i nati Vergine in questo giorno di fine marzo risulteranno probabilmente poco concentrati, soprattutto quando bisognerà affrontare delle tematiche di carattere sentimentale.

11° posto Cancro: orecchie da mercante. Diverse potrebbero essere le provocazioni che giungeranno dal fronte familiare questo giovedì, ma i nati Cancro di prima e seconda decade farebbero meglio a fare orecchie da mercante, proseguendo imperterriti per la loro strada.

12° posto Bilancia: rinunce. Semaforo acceso sul rosso per la prima decade di casa Bilancia in questa giornata di metà settimana, in quanto sarà probabile che i nativi saranno chiamati a rinunciare a un appuntamento di lavoro o a un investimento che avevano progettato nei minimi dettagli. Malgrado l'impegno in programma sarà solo rimandato, il segno Cardinale potrebbe non prenderla affatto bene.