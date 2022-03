Per la giornata di domani martedì 8 marzo 2022, l’Oroscopo riserva qualche rinnovamento significativo per il segno della Bilancia. La Vergine riuscirà ad arrivare alle prime posizioni, mentre l’Ariete e lo Scorpione saranno in basso.

A seguire approfondiamo le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Sagittario energico

1° Bilancia: riuscirete brillantemente in un' impresa per la quale vi state preparando da tempo, ora sarete anche meno tesi. In questo secondo giorno della settimana astrologica si potrebbe andare nella direzione giusta in amore, mentre per alcuni sarà il momento di voltare pagina in modo definitivo.

2° Sagittario: avrete tante energie in corpo, le quali vi aiuteranno a essere anche più disponibili con le amicizie e con la famiglia. Sul lavoro la collaborazione fra colleghi raggiungerà picchi elevati, riuscendo anche a concludere molti più progetti del previsto. Non avrete rivali in questo momento.

3° Toro: volgere la situazione in una certa direzione vi renderà sempre più energici e volenterosi, mentre ci saranno anche delle novità per quel che riguarda il settore affettivo. Una nuova amicizia potrebbe far capolino nella vostra vita, secondo l’oroscopo.

4° Cancro: potrete finalmente dedicarvi a voi stessi e alla cura del vostro corpo, avendo del tempo libero, mentre negli affari ci sarà una impennata significativa che potrebbe riservarvi anche qualche sorpresa a carattere emozionale.

Pesci in miglioramento

5° Vergine: fare del vostro meglio in questo momento particolare sarà la chiave del vostro successo lavorativo, mentre con gli affetti riuscirete ad avere una sintonia più duratura del previsto.

6° Capricorno: tirerete un sospiro di sollievo grazie a un aiuto esterno che può darvi una mano per le faccende di stampo burocratico o comunque di rilevante importanza per la vostra persona.

Siate più fiduciosi con le amicizie, soprattutto quelle di vecchia data.

7° Acquario: avrete finalmente del tempo libero per dare libero sfogo alla vostra creatività e a regalarvi dei momenti magici con il partner oppure con le persone che amate. Sul lavoro ci sarà un incentivo fornito da voi che aiuterà al squadra di lavoro a fare sempre meglio.

8° Pesci: darsi da fare senza pensare a eventuali distrazioni vi darà quella piccola marcia in più che aiuterà le vostre energie. Riuscirete a fare molto più lavoro del previsto, nonostante ci siano situazioni esterne che potrebbero influire in modo negativo.

Scorpione insoddisfatto

9° Leone: fare attenzione allo stress dovrà essere una priorità, il lavoro al momento potrebbe rendere poco sul settore finanziario. Delle questioni burocratiche potrebbero restare in sospeso.

10° Gemelli: avrete delle sfide che potrebbero interrompere qualche situazione importante in corso, ma perseverare potrebbe rafforzarvi sia come persone che riflettere attentamente sulle relazioni sia amorose che di stampo amicale.

11° Scorpione: si creeranno delle situazioni lavorative che non vi soddisfano, o comunque che potrebbero non essere ottimali per eventuali risvolti di stampo economico. Potreste sentirvi sotto pressione per un affare che probabilmente al momento non decollerà.

12° Ariete: un imprevisto potrebbe compromettere un progetto in corso, mentre in amore non ci saranno i presupposti per vivere la serata in modo del tutto sereno. Siate positivi con la famiglia e con chi vi circonda sul posto di lavoro.