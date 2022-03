L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in evidenza l'andamento riservato alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 7 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Il periodo si annuncia particolarmente positivo per l'Ariete e il Toro, pressoché vincenti in molti comparti e per questo valutati con le cinque stelline della buona fortuna. In arrivo sufficiente positività anche per Gemelli e Leone, sottoscritti entrambi con le quattro stelle riservate ai periodi indicati nella normale routine. Invece in difficoltà si prevedono coloro del Cancro e della Vergine, costretti in questo inizio settimana a sottostare a diverse dissonanze astrali.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 7 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 7 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 7 marzo, in merito ai sentimenti indica che il partner sarà felicissimo di riscoprirvi fascinosi e più ammiccanti del solito. Transiti generosi metteranno sintonia allegria e affettuosità. Equilibrio e serenità nella vostra vita a due non si faranno attendere. Single, ora più che mai avete voglia di sentirvi amati e coccolati. Se ancora non avete incontrato la vostra anima gemella, cercatela. State tranquilli, sicuramente non tarderà ad arrivare. Tenete intanto gli occhi aperti perché qualcuno vi spingerà a prendere delle ottime decisioni.

Se siete confusi e non sapete che fare, parlatene con un'amica/o, saprà aiutarvi e consigliarvi. Sul fronte professionale potrete mettere a segno idee, obiettivi e affari, specialmente se avete un'attività creativa od operate nel settore assistenziale.

Toro: ★★★★★. Giornata super-positiva. In campo sentimentale sarete elettrici e difficilmente le persone che vi sono intorno, a cominciare dal partner, riusciranno a domarvi.

Avrete tanta adrenalina in corpo da essere super attivi: le coppie più durature, quindi anche le più affiatate, prenderanno molto bene questo comportamento, allegro ed estroverso, divertendosi molto a fare cose piacevoli insieme. Single, pratici e concreti come sempre, saprete come sempre andare dritti verso i vostri obiettivi.

In generale sarete più socievoli del solito e vi presterete volentieri a uno scambio di vedute con i vostri amici. Al lavoro volontà di ferro e idee geniali, produrranno ottimi risultati, anche sotto il profilo finanziario.

Gemelli: ★★★★. Dovete cercare dei metodi nuovi per vivere bene la vita di coppia, in modo da non avere più i soliti problemi. Sarete in vena di cambiamenti ed accetterete di buon grado le richieste della persona amata. Vi sentirete altresì volenterosi, risultando ben disposti a mettervi in gioco ed eventualmente a cambiare quello che non va nel rapporto. Single, fidatevi solo di voi e del vostro spirito d'intraprendenza, poiché questo atteggiamento porterà dritti al successo.

Usate la vostra acutezza mentale per analizzare attentamente ogni situazione. Non accettate invece interferenze e neppure consigli che potrebbero danneggiare anziché agevolare. In generale, avrete l'energia per divertirvi e conoscere persone interessanti. Nel lavoro, sarà un buon giorno. Buone opportunità vi attendono dietro l'angolo.

Oroscopo di lunedì 7 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Una persona non farà altro che creare pretesti per discutere, perciò meglio lasciar sbollire gli animi. Poiché la giornata non sembra andare per il verso giusto, non perdete né la calma né il buonumore ma fate forza sulla vostra razionalità. Non potrete contare su una giornata fortunata, si è capito, ci sarà scarsa armonia e ne risentiranno soprattutto i rapporti con problemi in atto.

Single, sarà un lunedì grigio con reazioni eccessive: anche il minimo cambiamento vi infastidirà. Basterà un disguido, magari un oggetto fuori posto a farvi scattare. Insofferenza anche nei riguardi della casa, che a sera dopo una giornata pesante vi apparirà come una colonia penale con lavori forzati e tante polemiche. Nel lavoro, faticherete ad andare d'accordo con colleghi e superiori. Cercate di mantenere la calma, anche se vi sembrerà di avere tutto e tutti contro. Sarete giù di corda ma non mollerete.

Leone: ★★★★. Piano piano sta arrivando un bel recupero. Finalmente anche l’amore nella coppia diventerà via via più intrigante. Nei prossimi giorni le emozioni potrebbero farsi più piacevoli e vi regaleranno attimi sereni da trascorrere insieme alla persona amata.

Single, sarà un giorno risolutivo, produttivo e realizzativo sotto diversi aspetti. Accrescete la considerazione che avete di voi stessi, lasciando perdere i problemi familiari. Vi concentrerete sul lato più eccitante del momento: l'amore, lo svago e tutto quanto possa rendervi vitali. Sguardi allusivi che dicono già tutto sul fronte sentimentale. Vi gaserete come ragazzini davanti alla persona che vi piace e, se non dovesse andare, varrà come esperienza. Nel lavoro, i dubbi non mancheranno ma le occasioni saranno a portata di mano. È giunto il momento di sfoderare la grinta e mettere sul tavolo progetti e nuove proposte. Avrete l'idea giusta, la più azzeccata del momento.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 7 marzo, predice che in questa giornata non sarete molto presi dai sentimenti ma da altre situazioni.

Questo potrebbe rendere il vostro umore non troppo buono, quindi dovete cercare di stare più attenti a quello che direte al vostro partner. Sarà un giorno un po’ problematico soprattutto nella coppia: le stelle non vi aiuteranno, vi sentirete parecchio nervosi e questo non porterà nulla di buono. Single, non aspettatevi un aiuto dal cielo, in questo periodo particolarmente avverso soprattutto nelle questioni di cuore. State attraversando un momento d'indecisione e sarà difficile evitare di pensare al futuro. Siete degli inguaribili nostalgici, spesso siete attanagliati da malinconia e tristezza, ma non preoccupatevi più di tanto, perché presto troverete la persona giusta per voi. Nel lavoro, l'inizio della giornata potrà segnare un passo rallentato e qualche contrasto.

Questo potrà creare un incidente di percorso; magari dovrete rivedere qualcuno dei progetti in corso.

È possibile continuare con i sei segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 7 marzo.