L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 marzo 2022. Sotto analisi giornaliera gli ultimi sei segni rappresentanti l'Astrologia: vediamo quali sono le novità di rilievo e cosa si preannuncia ai nati in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti ad assaporare il gusto della sorpresa? Iniziamo allora immediatamente a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 7 marzo su amore e lavoro consultando il responso delle stelle in merito al primo giorno della nuova settimana.

Previsioni zodiacali del 7 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Si preannuncia un inizio settimana buono, certamente non in ogni settore ma abbastanza promettente e quasi esente da spiacevoli grattacapi. In amore, per evitare problemi, dovrete mostrarvi pazienti, essere prudenti e mantenere una condotta saggia. Mentre chi è in coppia potrà iniziare a progettare nozze o convivenza. Tra i familiari, c’è chi ha un impellente bisogno d’attenzione, conforto e solidarietà: non tiratevi indietro, ok? Nel lavoro, intanto, cercate di avvalervi dell’aiuto di un collega con esperienza, per dipanare la matassa e superare gli inconvenienti: le stelle saranno pronte a dare un supporto, seppur medio, alquanto efficace.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che partirà un po' a rilento il prossimo avvio di settimana: curiosi di scoprire cosa dicono le stelle? In amore, non potete pensare che la vostra relazione sia sempre ai livelli massimi di splendore, dunque, cercate di riflettere prima di pretendere l’impossibile.

Potreste andare incontro a qualche piccolo fastidio, ma solo per quanto riguarda la giornata sotto analisi. Forse, troppi impegni da assolvere in ambito della famiglia o in coppia, magari sotto stress per l'ingerenza esterna di qualcuno. In merito al lavoro, certamente sarete in sintonia con colleghi di vecchia o nuova data nel risolvere incombenze, magari anche abbastanza noiose, inventando modi nuovi e piacevoli

Sagittario: ★★★★★.

L'oroscopo del 7 marzo preannuncia un lunedì vincente sin dall'inizio: amicizia in primo piano, ma anche la famiglia e il lavoro potranno giovare del periodo positivo. In amore, l’affetto per l’altro sarà la base su cui poi fondare tutto il resto. Anche eventuali divergenze di vedute serviranno a crescere insieme. Single, incontrerete qualcuno che vi farà girare la testa. Siete pregati di non dimenticare eventuali promesse già fatte! Riguardo il lavoro: la posizione professionale, gradualmente ma inevitabilmente, sta diventando sempre più solida: cercate di incrementate la vostra volontà di superare eventuali difficoltà. Impegnatevi: la sintonia e l’intesa caratterizzeranno il vostro lavoro in equipe.

Oroscopo e stelle del 7 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La giornata del 7 marzo sarà ben proporzionata alle vostre attese, con ottime possibilità di veder portato a soluzione "un problemino" abbastanza importante. In amore, specialmente per i single, probabile un incontro fatidico: gli amici potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Un invito a cena, o un appuntamento daranno l'opportunità di fare quattro chiacchiere, una buona occasione per qualcuno di sfogarsi un pochettino. Potrebbe servire per rivitalizzare il vostro umore, ultimamente un po' a pezzi: forse qualcuno di voi potrebbe realizzare un sogno. Nel lavoro, adottate un atteggiamento più flessibile e meno cavilloso: vedrete che i lamenti e i silenzi che vi circondano svaniranno come neve al sole.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno annunciano un lunedì al top. Certamente potrebbe essere un ottimo momento per mettere in gioco progetti, intenzioni e perché no, anche qualche buona scelta in campo economico. l cielo attuale presenta un gioco d’aspetti ampiamente favorevoli: vi darà una carica notevole di entusiasmo e di intraprendenza e premierà con il successo le iniziative che prenderete a cuore in questo avvio settimanale. Single, lasciate che sia il cuore a dirvi quale strada sia quella giusta da seguire. Nel lavoro invece, bene restare coi piedi per terra, ma a volte il vostro eccessivo realismo vi porta a fare delle scelte che mancano di fantasia.

Pesci: ★★★.

L'oroscopo del giorno di lunedì 7 marzo, preannuncia una giornata flop, tutta o quasi all'insegna "del sottotono". Per quanto riguarda l'amore, avete la testa ingombra di pensieri e non potete nasconderlo troppo a lungo. Single, guardatevi intorno: il partner che tanto desiderate è forse lì vicino a voi. Non dovrete allora fare altro che un semplice passo. Anche in famiglia raggiungerete una perfetta armonia, grazie ad influssi astrali molto favorevoli. Nel lavoro, se verrete messi alle strette, dovendo dare prova della vostra buona fede e coerenza, non svicolate, ma prendetevi le vostre responsabilità. Sappiate a tal proposito che, in ogni campo, occorre sempre la migliore preparazione possibile, logicamente unita ad un pizzico di fortuna.