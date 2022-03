Finisce il weekend per i segni. Ecco l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale questa giornata sarà caratterizzata da incontri interessanti per i nati del segno. Marte si trova in una buona posizione, potrete fare passi avanti a livello lavorativo.

Toro: in campo amoroso, con Venere e Marte della vostra parte potrebbero esserci in ogni caso dei dubbi da dover affrontare con il partner. Nel lavoro sarà meglio cercare di farsi guidare da qualcuno per poter portare avanti i propri progetti.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di domenica 6 marzo sarà caratterizzata da Giove nel segno, possibili rallentamenti per le coppie. Nel lavoro dovrebbero esserci delle riconferme in arrivo.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata sarà caratterizzata da conferme, sarà meglio però non pensare al passato. Nel lavoro non mancheranno delle questioni da dover affrontare con i collaboratori.

Leone: in amore il periodo vi vede sottotono, in questa giornata non sarà semplice gestire alcune questioni di coppia. In ambito professionale possibili discussioni riguardanti progetti che nel futuro dovrebbero darvi vantaggi.

Vergine: in amore state cercando dei momenti di rilassamento.

Nel lavoro non manca la creatività, arriveranno conferme. Nel lavoro amore con la Luna dalla vostra parte un momento di recupero.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: i nati sotto questo particolare segno ci sarà da affrontare dei momenti di riprese a livello sentimentale con diversi pianeti dalla vostra parte.

Nel lavoro sarà possibile ripartire, dopo un momento di blocco.

Scorpione: con la Luna in opposizione non è un buon momento per la situazione sentimentale, è possibile che dobbiate affrontare degli scontri con il partner. Nel lavoro sarà meglio gestire le questioni con calma.

Sagittario: se una situazione non funziona, potrete pensare di chiarire con il partner, con Venere favorevole potrebbe tentare il recupero.

Nel lavoro sarà meglio curare le vostre necessità per ottenere successo.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare nella giornata di domenica 6 marzo sarà caratterizzata da intuizioni amorose. Con la Luna nel segno non manca energia. Nel lavoro attenzione alle agitazioni.

Acquario: in amore Venere martedì andrà nel segno. La giornata di oggi però sarà stancate, cercate di portare avanti delle collaborazioni in campo professionale.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale questa fine del weekend vede delle buone novità, vi sentite più passionali in amore. Nel lavoro possibile conflitto.