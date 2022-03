L'oroscopo di lunedì 28 marzo avrà in serbo tante novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno rapiti dal fascino del partner, mentre altri non riusciranno a distogliere l'attenzione dal loro lavoro.

Stando alle previsioni astrologiche di domani, il Leone, lo Scorpione e l'Acquario avranno ottime opportunità sul lavoro, mentre i Gemelli, il Sagittario e il Capricorno si dedicheranno al partner. Il Cancro e la Vergine dovranno far fronte ad alcune discussioni in famiglia, al contrario della Bilancia e dei Pesci che avranno uno splendido rapporto con il prossimo.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 28 marzo.

Previsioni astrologiche di lunedì 28 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: amerete le sfide. Trasformerete ogni più piccolo confronto in una competizione. Alcune persone potrebbero non apprezzare questo lato del vostro carattere, ma ci sarà chi non riuscirà a farne a meno. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi, mentre in famiglia tutto andrà per il meglio.

Toro: sarà una giornata con tante novità positive. In ambito lavorativo ci saranno delle sorprese che non faranno altro che aumentare il vostro entusiasmo. Sconfiggerete i piccoli timori quotidiani grazie alla forza di volontà. Dal punto di vista sentimentale, potreste conoscere una persona persona speciale.

La capacità di aspettare sarà la vostra migliore arma.

Gemelli: vi concentrerete sulla persona amata. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da un profondo affetto. Anche se sarete molto impegnati con il lavoro, farete di tutto per non trascurarlo. Vi divertirete a organizzare una serata spensierate solo per voi due.

Una cenetta romantica e un film allegro renderanno questo momento indimenticabile.

Cancro: il clima in famiglia non sarà molto sereno. Ci saranno delle discussioni che metteranno a dura prova la vostra pazienza. Tenderete a rispondere per le rime a chi vi attaccherà, ma questo atteggiamento sarà controproducente. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di provare a mantenere il controllo della situazione.

Oroscopo di domani 29 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete fieri del vostro lavoro. Nonostante le recenti difficoltà, riuscirete a risollevarvi senza alcuna conseguenza. Tenderete a prendere l'iniziativa e il confronto con i colleghi non vi spaventerà. In ambito sentimentale, non sempre sarete d'accordo con il partner. Sulle cose davvero importanti, però, riuscirete a trovare un compromesso.

Vergine: non riuscirete a vivere una giornata spensierata. I contrasti con le persone care, infatti, diventeranno sempre più marcati. La vostra famiglia, a causa di determinate preoccupazioni, diventerà piuttosto invadente. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non dare spazio a inutili polemiche: la soluzione migliore risiederà in un sano dialogo.

Bilancia: il vostro carattere vi aiuterà molto nei rapporti con le altre persone. Sarete degli amici leali e gentili. Non vi tirerete indietro davanti a eventuali richieste d'aiuto e sarete pronti a mettere in discussione le vostre convinzioni. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di fare attenzione a non fidarvi delle persone sbagliate

Scorpione: sarete molto dinamici. Vi muoverete con sicurezza sul posto di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le mansioni assegnate da tempo. Accoglierete le novità con grande entusiasmo, anche se avrete bisogno di un po' di tempo per abituarvi. Curerete la vostra vita sociale e farete di tutto per trascorrere più tempo possibile in famiglia.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 28 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: adorerete sorprendere il partner con tanti piccoli gesti. Il vostro obiettivo sarà quello di rafforzare il legame che vi unisce. La persona amata dimostrerà di apprezzare molto le vostre attenzioni, ma alcuni suoi comportamenti non vi convinceranno del tutto. Il confronto con gli amici potrebbe aiutarvi a risolvere questa situazione.

Capricorno: la giornata di domani sarà molto emozionante. Non riuscirete a staccare gli occhi dal partner. Condividerete con lui una grande complicità. Il vostro rapporto si baserà sulla sincerità e sul rispetto reciproco. Sul lavoro, vi imbatterete in qualche piccola difficoltà.

L'importante sarà non perdere la voglia di fare.

Acquario: il lavoro procederà a gonfie vele. Non avrete alcun problema nel dimostrare il vostro valore. Cercherete di instaurare un bel rapporto con i colleghi, soprattutto con i nuovi arrivati. Un clima sereno, infatti, favorirà la produttività di tutti. Non avrete molto tempo da dedicare il partner e agli amici. Attenzione a non isolarvi.

Pesci: non avrete alcun problema a interagire con gli amici. Sarete pronti ad ascoltare gli altri con grande attenzione. I vostri consigli si riveleranno molto preziosi, però, anche voi, avrete bisogno di far luce sulla vostra vita privata. La vita con il partner, infatti, si trasformerà in una sfida non indifferente. Le previsioni astrologiche vi consigliano di discuterne con lui.