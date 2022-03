Per l’ambito professionale, l’Oroscopo della primavera si concentrerà essenzialmente sul segno dell’Ariete, in cui è presente Giove, e su quello del Toro, il quale raggiungerà gli obiettivi che ha desiderato.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni per il lavoro.

L’oroscopo per il lavoro: Ariete in testa alla classifica

1° Ariete: la stabilità di Giove nella vostra costellazione per gran parte dell’arco annuale vi garantirà molte prospettive interessanti sul lavoro. La professione attuale potrebbe raggiungere picchi di affari molto generosi, mentre chi è alla ricerca di un impiego potrebbe avere molte proposte lavorative che faranno la differenza con le vostre finanze.

Secondo l’oroscopo, potreste avere delle novità che vi faranno guadagnare di più rispetto alla stagione precedente.

2° Sagittario: con la combinazione di Marte, Mercurio e Venere potreste riscontrare una situazione di slancio professionale molto significativo, soprattutto se fate parte di una squadra che collabora attivamente per raggiungere traguardi comuni. Fate del vostro meglio nel corso della primavera per poggiare le basi di progetti ancora più ambiziosi, perché ci potrebbero essere delle sorprese in futuro, secondo l’oroscopo.

3° Toro: la stagione primaverile potrebbe portare con sé tante occasioni che potrebbero rimettervi in carreggiata molto prima di quello che pensate, anche per la grande energia che avrete a disposizione per affrontare anche le sfide più difficili.

Secondo l’oroscopo, avrete le occasioni che avete sempre desiderato. Sfruttare il mese di maggio in particolare potrebbe essere prolifico anche per la stagione successiva, probabilmente quella meno entusiasmante.

4° Acquario: questa primavera la vostra costellazione si troverà vicina al pianeta Giove, dunque sarà molto soddisfacente portare a termine dei progetti che possano darvi dei guadagni enormi.

Secondo l’oroscopo sarete anche molto convincenti all’interno della vostra squadra professionale. Riuscirete a fare qualche piccolo investimento.

Idee per lo Scorpione

5° Scorpione: questo periodo primaverile potrebbe essere molto prolifico per le idee, dunque per esteso ci potrebbe essere una creatività fuori dal comune da parte vostra che vi aiuterà in modo esponenziale sul lavoro, soprattutto se avrete a che fare con una squadra professionale che vi supporta nei momenti più critici.

6° Pesci: se vorrete davvero che i vostri progetti siano all’altezza della situazione professionale complessiva, focalizzate le vostre energie sul mese di aprile, perché i guadagni più soddisfacenti potrebbero verificarsi esattamente in quel mese, rispetto che alla stagione primaverile in sé, secondo l’oroscopo.

7° Gemelli: se la prima parte della stagione primaverile potrebbe non essere molto soddisfacente, anzi, si direbbe che procederà lenta e monotona sul lavoro, da maggio in poi il supporto del pianeta Giove favorirà tante occasioni di lavoro, tanti colloqui e proposte che potrebbero rendervi decisamente più autonomi rispetto allo stato attuale. Avrete una carrellata di idee non indifferente, dunque rimanete vigili.

8° Leone: avrete un rialzo delle questioni lavorative che sicuramente potrebbero rivoluzionare anche il settore finanziario, ma il processo potrebbe essere molto più lento del previsto. La ricerca di lavoro dovrà iniziare quanto prima nonostante i risultati potrebbero non arrivare nell’immediato. Provare a cambiare rotta con la vostra professione potrebbe essere una scelta da non prendere alla leggera.

Opposizione di Marte per il Bilancia

9° Bilancia: ci sarà una opposizione di Marte molto importante che potrebbe non arrecarvi le energie di cui avrete bisogno in primavera per affrontare le difficoltà. Secondo l’oroscopo dovrete cercare di intraprendere una strada che non sia molto rischiosa per i vostri affari e per le spese che in questo momento potrebbero trovare un piccolo incremento che però potrebbe mettervi in crisi anche dal punto di vista emozionale.

10° Cancro: nel corso della primavera potreste riscontrare molto poco lavoro o comunque una prospettiva non tanto rosea in fatto di affari. Le dinamiche all’interno della vostra squadra di lavoro potrebbero non essere all’altezza di determinate ambizioni, anche se queste ultime non sono così alte. Entro la fine della stagione invece potreste cominciare a riscontrare i primi segnali di una situazione che migliora. Maggio potrebbe essere un mese molto redditizio, secondo l’oroscopo.

11° Vergine: sicuramente dovreste fare innanzitutto alle spese che in questa stagione potrebbero essere davvero molte e controproducenti se avete investimenti impegnativi in corso. Sarà conveniente risparmiare ed evitare di fare shopping per un po’ di tempo.

Sul lavoro in particolare ci potrebbero essere troppe divergenze di intenti e una collaborazione in ambito professionale che stenta a decollare, secondo l’oroscopo.

12° Capricorno: ci saranno situazioni che potrebbero rallentarvi nonostante di tanto in tanto si presenterà qualche colpo di fortuna sul lavoro. Dovrete lavorare sodo per i vostri obiettivi, perché al momento potrebbe verificarsi una situazione di immobilità che se non presa con le pinze potrebbe essere molto controproducente per il futuro.