È ormai iniziata la terza settimana del mese di marzo 2022. Approfondiamo in quale modo la situazione astrale influenzerà il lato lavorativo, amoroso e salutare di tutti i segni dell'Ariete ai Pesci, con l'Oroscopo di martedì 15 marzo 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potrete fare dei passi avanti, vivere delle buone emozioni e ritrovare un nuovo equilibrio. In campo professionale non manca la creatività: cercate di sfruttare le vostre potenzialità.

Toro: con la Luna dissonante a livello sentimentale bisogna essere cauti, non alimentate polemiche con il partner.

Nel lavoro avete voglia di cambiamenti.

Gemelli: in campo lavorativo sarà meglio riflettere bene prima di agire. Con Giove contrario, in campo amoroso, dovrete avere maggiore prudenza.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di martedì 15 marzo sarà caratterizzata da nuove strategie in ambito professionale. Per quel che riguarda il lato amoroso inizia un periodo promettente, vi sentite più sereni.

Leone: è un momento di stanchezza per voi, sarà meglio svolgere attività che non vi stanchino troppo. Nel lavoro sono possibili dei cambiamenti, alcuni accordi tardano ad arrivare. Con la Luna in opposizione discussioni con il partner.

Vergine: con Giove in opposizione cercate di gestire al meglio il rapporto con i collaboratori in ambito professionale.

In amore alcune persone potrebbero farvi innervosire, siate cauti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: martedì 15 marzo i nati sotto questo segno vivranno delle belle emozioni, in amore sarà possibile fare chiarezza. Novità in arrivo invece per l'ambito professionale.

Scorpione: è un momento di agitazione per voi, ma con Mercurio favorevole riuscirete a chiarire le incomprensioni nel settore professionale.

In ambito amoroso Luna interessante, state vivendo un momento di recupero che proseguirà nei prossimi giorni.

Sagittario: non manca energia e vitalità in questa parte del mese, in particolare per la sfera sentimentale. Maggior ottimismo ci sarà anche nel lavoro, dove alcune distrazioni sono state superate nelle ultime settimane.

Capricorno: è un momento di stanchezza per voi, nel lavoro alcune questioni potrebbero prendervi fin troppo tempo.

In amore qualcuno potrebbe sentire il peso di nuove responsabilità, cercate di capire in che direzione andare.

Acquario: possibili incomprensioni per il segno, forse ci sono degli aspetti relazionali che non vi soddisfano. Nel lavoro evitate situazioni complesse.

Pesci: in amore potrete fare delle nuove conoscenze, mettetevi alla prova, anche se non mancano delle tensioni. In ambito professionale le stelle sono dalla vostra parte.