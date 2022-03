Sta per prendere il via la terza settimana del mese di marzo 2022. Nuovi e cambiamenti e novità per tutti e dodici i segni zodiacali che andranno a prendere il via tra poche ore. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo del 14 marzo 2022.

Ariete: in amore giornata di recupero grazie alla Luna in buon aspetto, le sensazione che vivete ora saranno interessanti. Nel lavoro guardatevi attorno perché qualcosa di nuovo potrebbe arrivare.

Toro: per i sentimenti, se c'è qualcosa che non va meglio agire con cautela e se necessario evitate di affrontare un discorso.

Nel lavoro meglio non esagerare visto che i prossimi due giorni saranno di maggiore stress.

Gemelli: a livello amoroso periodo che aiuta a recuperare e le agitazioni saranno messe da parte. Nel lavoro alcuni dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di prendere una decisione.

Cancro: in amore sono favorite le nuove relazioni in questo giornata, le nuove storie saranno interessanti. A livello lavorativo soluzioni in arrivo, le proposte non mancheranno.

Leone: per i sentimenti, con Venere che inizia un transito non esaltante non mancheranno alcune discussioni, meglio affrontare tutto con pazienza. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove tensioni, per questo motivo gestite tutto con professionalità.

Vergine: a livello sentimentale periodo che aiuta nelle nuove scelte, la sensazione che vivrete saranno interessanti. Nel lavoro, se dovete parlare di qualcosa di importante potrebbero non mancare qualche complicazione.

Previsioni e oroscopo del 14 marzo 2022: la giornata

Bilancia: in amore situazione di vantaggio, state vivendo sensazioni positive che porteranno novità.

Nel lavoro c'è voglia di fare, rispetto al passato non mancheranno le nuove idee.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore vi sentite più forti, c'è voglia di mettere in chiaro alcune cose. Nel lavoro Mercurio favorevole aiuta a fare delle richieste.

Sagittario: a livello sentimentale con la Luna favorevole l'inizio della settimana è interessante, attenzione soltanto se qualcuno sarà contro di voi.

Nel lavoro giornata da sfruttare per portare avanti nuove idee.

Capricorno: per i sentimenti, se ci sono delle complicazioni in una coppia meglio aspettare i prossimi giorni prima di parlare. C'è comunque voglia di recuperare. Mel lavoro Giove aiuta, per questo motivo giornata importante per portare avanti le vostre idee.

Acquario: a livello amoroso Luna in opposizione, per questo motivo meglio evitare discussioni. Nel complesso però risolverete diverse questioni. Nel lavoro, se ci sono state difficoltà nel corso delle ultime settimane ora avrete modo di rivedere tutto.

Pesci: in amore gli incontri sono importanti, c'è uno stato di maggiore serenità. Nel lavoro c'è bisogno di collaborare di più, tensioni se qualcuno è contro di voi.