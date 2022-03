'Aprile dolce dormire' recita il detto. L'Oroscopo rivela che la sonnolenza primaverile sarà proprio ciò che maggiormente caratterizzerà i segni nella questa settimana che va dal 28 marzo al 3 aprile. Non solo sbadigli e pisolini, ma anche voglia di rilanciarsi e di spogliarsi di quelle vesti pesanti e buie che hanno comandato nello scorso inverno. Prima di scoprire le previsioni della settimana passiamo in rassegna gli aspetti astrali. Ebbene, la Luna influenza grossomodo le giornate di ogni singolo segno, perciò aprile debutterà la Luna Nuova in Ariete, che andrà visto come un nuovo inizio.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sarà una settimana carica avvenimenti, perciò aspettatevi di tutto e di più. Viaggi, partenze, arrivi, insomma sarete in movimento. I più grandicelli saranno impegnati con delle questioni prettamente finanziarie ed economiche. Soldi da ritirare, spese da affrontare. Cercate di essere più precisi e non sgarrate. Qualche nativo dell'Ariete potrebbe dover seguire una cura, una terapia oppure affrontare un'operazione, dominate come meglio potete la paura e la preoccupazione. Novità generali, qualcosa sta per smuoversi sul fronte giusto.

Toro - Chi lavora in proprio non sa che pesci prendere, forse a causa di alcuni intoppi finanziari. Una piccola pausa potrebbe servire a ripulire le tossine interiori che avete accumulato nelle ultime due stagioni.

La primavera vi trasmette passione, ma i maschi di questo segno non dovrebbero passare da una relazione all'altra senza prendersi delle responsabilità. Le donne di questo segno, invece, sono le più insicure, vorrebbero tutto ma non ne sono convinte. Un weekend all'aria aperta o in compagnia dei propri piccoli saprà rigenerare mente e corpo, rendendovi più lucidi.

Gemelli - Quando arriva la primavera siete soliti sbocciare come una rosa. Il vostro è uno dei segni più dirompenti e inarrestabili, paragonabili ad una trottola. In settimana avrete tutto il tempo che vi serve per superare degli ostacoli, chiudere contratti, ricevere una certa risposta, tentare il salto di qualità, innamorarvi.

Proprio l'amore sarà al centro della vostra attenzione. Sarete pieni di fascino e carisma, due qualità che attirano più di una calamità. Credete di più in voi stessi e non smettete mai di informarvi. Chi è sposato o convive, avrà a che fare con delle animate discussione: attenzione a ciò che dite, specie se avete a che fare con dei segni d'acqua.

Cancro - Ultimamente state faticando enormemente a concentrarvi e questo può dipendere dal cambio d'orario e di stagione. Qualcosa o qualcuno vi sta dando del filo da torcere. Il fatto che siete un segno sensibile e profondo, vi porta sempre a ricadere sui soliti sbagli. Lavorate sulla vostra autostima, se occorre non esitate a rivolgervi ad uno specialista.

Ponetevi in primo piano in questa settimana che profuma di amore, svago e amicizia. Si segnala un intenso movimento economico. Sarete impegnati in casa, tra pulizie, bucato, cucina ma anche figli/nipoti e partner/genitori. Una bella scampagnata, magari per asparagi, vi saprà tonificare mente e corpo ma non allontanatevi da soli.

L'oroscopo della settimana dal Leone allo Scorpione

Leone - Dei piani o delle relazioni potrebbero essere sfumati di recente, ma niente panico. Portate pazienza perché in settimana potreste scontrarvi con qualcuno, un familiare o un collega. Vi siete trascurati troppo di recente, perciò ponetevi in primo piano e correte al riparo. Un controllo medico sarà da mettere in conto, specie se ultimamente avete a che fare con un persistente malessere.

Agenda fittissima di impegni, chiedete aiuto oppure delegate. Pianificate un viaggio, non riducetevi all'ultimo minuto perché finireste per spendere di più o per ritrovarvi bloccati a casa. Amore tra alti e bassi, chi ha dei figli avrà modo di essere fiero di loro.

Vergine - Distrazione, sonnolenza e pressione, aspettatevi una settimana così così. Non accontentatevi, puntate sempre al massimo. Spesso nella vita vi siete sentiti giudicati e forse un po' avete dubitato di voi stessi. Riprendete in mano le redini della vostra quotidianità. Buone abitudini conducono al successo, perciò non sottovalutate il potere delle liste e delle azioni positive. Una presenza tossica nella vostra vita vi sta risucchiando tutte le energie: banditela immediatamente!

L'amore per i single sarà nell'aria, specie per chi non vuole un impegno serio. Le coppie hanno un progetto da realizzare entro qualche mese.

Bilancia - Settimana piena di entusiasmo e di coraggio. La bilancia tornerà a pendere a vostro favore. L'amore di coppia, specie per chi è stato costretto a rispettare una certa distanza, finalmente farà progressi e il peggio si avvierà alla fine. Matrimonio, convivenza, figli, nipoti, viaggi, avrete molto in ballo da qui ai prossimi mesi. Se il 2022 è incominciato con tanti intoppi e problemi, ecco che la musica cambierà e voi ritornerete alla ribalta. Fidatevi del vostro istinto e buttatevi in quel progetto che vi frulla in mente da un bel po' di tempo.

Chiamate, messaggi, possibili uscite in famiglia, ma occhio a non sperperare denaro in maniera sciocca.

Scorpione - Avete alle spalle un periodo estremamente difficile, ma l'oroscopo segnala la fine di tutto ciò. Dunque, presto potrete esclamare che il peggio è passato. Una nuova vita vi attende, non respingetela. Delle notizie vi lasceranno a bocca aperta, ma attenzione a non prenderle sottogamba. L'amore di coppia potrà ritrovarsi e vivere la più intensa intimità possibile. Chi sogna una gravidanza, aprile sarà uno dei mesi più promettenti. Test, verifiche, controlli. Detestate la coda, ma in settimana vi ritroverete a dover attendere un bel po' di tempo: pazientate e portatevi appresso tutto lo stretto necessario per svagare la mente.

Previsioni astrali della settimana fino al 3 aprile: oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Dopo un periodo costellato di alti e bassi, ecco che il vostro stato mentale tornerà alla ribalta. Avrete davanti a voi una settimana florida di idee, passione e voglia di fare. Sarete briosi! Via libera alle pianificazioni riguardanti la casa, la famiglia, una relazione importante. Sarà bene lavorare sodo, specie se volete un aumento o una promozione. Chi non è soddisfatto del proprio impiego, allora farà bene a volgere lo sguardo altrove e a migliorare le proprie skills. Tempi difficili per le coppie, ma niente di irreparabile. Occorrerà reinventarsi, aggiungere più pepe e mistero nella relazione.

Programmate una vacanza esotica oppure una cena in un nuovo locale. Spegnete la tv e muovetevi di più!

Capricorno - Fuochi d'artificio in dirittura d'arrivo, le stelle rivelano una settimana piena di azione. Potreste dover correre oppure prendere un certo mezzo di trasporto pubblico che però avrà degli imprevisti. Dei programmi potrebbero andare in fumo, ma ciò potrebbe rivelarsi una buona occasione. Un ex vi penserà e potrebbe anche mettersi in contatto con voi, ma riflettete con attenzione: volete ripetere le storie passate oppure desiderate nuovi amori? Chi ha dei figli/nipoti, apprenderà qualcosa che li riguarda. Bene la salute, specie per chi è stato poco bene oppure ha dovuto sostenere una terapia.

Le risate non mancheranno. Incontri promettenti per i single pronti a voltare pagina e a lasciarsi andare, ma sarà bene non accontentarsi.

Acquario - Dritti alla meta in questa settimana che porrà fine alle vicissitudini invernali. Avrete molto sonno e questo potrebbe spingervi ad alzarvi tardi. Dunque, i ritardi e gli imprevisti saranno da mettere in conto, specie se studiate o lavorate fuori casa. Chi si occupa dei genitori anziani o di un familiare ammalato, farà bene a cercare delle soluzioni per avere del tempo per sé. Non fatevi il sangue amaro per ciò che dicono o fanno gli altri, nella vita è sempre meglio avere la coscienza a posto. Incontri favoriti, si prevedono colpi di fulmine. Occhio al denaro, ci sarà ampio movimento sia in entrata che in uscita: ahia!

Pesci - Ottima settimana per voi che di recente avete chiuso un impegno pesante. Sarà bene ridefinire la quotidianità e rimettervi in sesto. Via libera alle uscite con gli amici o colleghi, ma anche per le gite fuori porta in solitaria. Per le coppie le scintille non mancheranno di certo, anzi ci sarà più voglia di viversi. Tendete a soffrire d'ansia o di attacchi di panico, ma la primavera promette calma e forza. Qualcuno sta per allargare la famiglia o per convolare a nozze. Shopping, ma non acquistate cose che poi non mettereste mai. Una certa persona vi saprà ascoltare, ma non siate sempre lamentosi e musoni. Pulizie primaverili!