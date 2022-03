L'inizio di aprile ci porta finalmente nel cuore della primavera, con i suoi colori e profumi vivaci e romantici. Un vento di passione di alza per l'Ariete, grazie al passaggio di Venere in Pesci che favorisce i nuovi incontri e apre il cuore alle sorprese. Marte al contrario potrebbe agitare la Bilancia, rendendola vendicativa e gelosa. I Pesci si nutrono dell'energia di questa stagione, al contrario il Capricorno deve fare attenzione ai cambi lunari. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del mese di aprile 2022 per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche di aprile 2022

Ariete: con il passaggio di Venere in Pesci non è da escludere la nascita di una passione intensa, improvvisa. La vita pratica assorbe buona parte delle vostre energie, con Mercurio in posizione vantaggiosa è un buon momento per avviare delle trattative, vendere o comprare. C’è un gran movimento di denaro.

Toro: quello di aprile è un cielo in continuo movimento. Il vostro oroscopo parla di nuovi incontri, collaborazioni e contatti vantaggiosi. È il momento di dare una spinta in avanti. Sono giornate creative, produttive e fertili. La forma fisica migliora dopo il 15 del mese, quando Marte torna positivo.

Gemelli: la prima metà del mese è molto vivace sia in amore che nel lavoro.

Una vibrante Luna Nuova favorisce gli incontri e promette belle emozioni. Dal 15 di aprile però Marte potrebbe alimentare qualche polemica in amore e con i figli. Soddisfazioni nel lavoro.

Cancro: secondo l’oroscopo di aprile Mercurio si interessa delle vostre finanze, incrementa le entrate e vi favorisce nelle compravendite.

In amore non è possibile sfuggire ai raggi positivi di queste stelle, è il momento di abbandonarsi alla passione. Fine del mese ottima per la vita professionale, l’elettricità di Urano vi fa conoscere e accresce i vostri contatti.

Leone: ad Aprile un Mercurio dinamico favorisce i viaggi e i contatti con l’estero. Marte in posizione contraria fino a Pasqua crea qualche tensione, in particolare a livello fisico.

L’amore è vivace e trasgressivo, anche i nuovi incontri sono favoriti.

Vergine: Marte in ostilità provoca un aumento delle tensioni sia in ambito professionale che nel matrimonio. Il 17 e il 18 splende una Luna molto sensuale, che aiuta a risolvere le incongruenze. Anche per chi è solo in queste giornate si presentano interessanti occasioni di incontro. Cautela per il fisico.

Bilancia: la Luna Nuova di inizio mese può provocare una fiammata di rabbia o accendere una scintilla di gelosia. Il passaggio di Venere in pesci si concentra sulla quotidianità, sul lavoro e la forma fisica. Il Sole e Mercurio evidenziano invece difficoltà nel dialogo per quanto riguarda il rapporto con i figli e il coniuge.

Dall’11 aprile quando Mercurio lascia la sua posizione ostile le cose iniziano a girare in modo diverso, potrebbero arrivare le risposte che qualcuno stava aspettando.

Scorpione: il cielo di aprile non presenta neanche una stella contraria. È dunque il momento ideale per avanzare delle proposte in ambito lavorativo o presentarsi per un nuovo impiego. Marte sensuale, lascia presagire giorni di grande passione per le coppie appena nate e favorisce gli incontri. Fisico in grande ripresa.

Sagittario: Marte e Venere si trovano nel settore degli incontri, mentre il Sole e Mercurio vi rendono più disponibili e travolgenti. Aprile è dunque il momento ideale soprattutto per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Al contrario Marte potrebbe farvi saltare i nervi e attizzare qualche polemica soprattutto in ambito lavorativo con i colleghi. La situazione professionale tuttavia si mantiene interessante dal punto di vista della carriera. Cautela per il fisico soprattutto nelle giornate dal 19 al 26 aprile.

Capricorno: aprile inizia con qualche fastidio a livello interpersonale, causato dalla Luna Nuova. In generale i cambi lunari si rivelano faticosi per il fisico e i nervi, ma le altre stelle sono positive. Si risolvono le complicazioni burocratiche e Venere ammorbidisce i vostri spigoli rendendovi più aperti e disponibili nei confronti degli altri. Marte si occupa di tenervi in movimento e di smuovere le acque nel campo degli affari.

Acquario: il novilunio che si compie accanto a Mercurio semplifica il rilascio di permessi e autorizzazioni, facilitando la firma di nuovi contratti e il nascere di collaborazioni. Concentratevi dunque i primi 10 giorni del mese sugli affari, poiché in seguito lo spostamento di Mercurio in Toro inizia a rallentarvi. In amore siete un po’ distratti.

Pesci: Aprile porta maggiore capacità di azione. Lo dimostrano le vostre stelle tra cui spicca Marte che vi carica di energia vitale e voglia di fare. È un ottimo momento per chi scrive e si occupa di comunicazione, per i traduttori e gli studenti ma anche per coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo impiego. Marte e Venere si uniscono favorendo gli incontri, i colpi di fulmine e riportando serenità all’interno dei rapporti di coppia.