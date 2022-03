L'oroscopo della giornata di mercoledì 2 marzo prevede la Luna passare nel segno dei Pesci, che in amore darà il meglio di sé, mentre Sagittario potrebbe essere un po’ malizioso, non solo in amore. Vergine dovrà fare i conti con l'astro argenteo in opposizione, mentre Cancro lentamente ricostruirà la propria vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 2 marzo 2022.

Oroscopo e previsioni di mercoledì 2 marzo 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata.

Preparatevi all'arrivo di Venere in sestile, perché le cose tra voi e il partner cambieranno in meglio. Se siete single aprite occhi e cuore, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro il supporto di Mercurio sarà fondamentale per centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: ultima chiamata per consacrare una relazione sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì 2 marzo. La Luna in sestile sarà di grande aiuto per rafforzare il legame con il partner, o legare con una nuova persona se siete single. Per quanto riguarda il lavoro svolgete le vostre mansioni con più pazienza e concentrazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale non estremamente favorevole in questa giornata. Ciò nonostante presto riuscirete a ottenere di più in amore.

Se dunque non riuscirete a ottenere qualcosa adesso, vuol dire che vi aspetta qualcosa di più grande in futuro. Sul fronte professionale lavorerete per bene ai vostri progetti, cercando di non trascurare ogni singolo dettaglio. Voto - 7️⃣

Cancro: la vostra vita amorosa sta lentamente migliorando ora che Venere non sarà più negativa.

La Luna in trigono dal segno dei Pesci inoltre vi aiuterà a ricostruire il vostro legame con il partner. Certo, ci sarà ancora qualche sbavatura, ma in ogni caso andrete meglio di prima. Se siete single sarete più aperti a nuove avventure sentimentali. Nel lavoro vi ritroverete in una buona posizione per il momento grazie a Giove, ma con un po’ di volontà in più, potreste ottenere ancora di più.

Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale non molto convincente nell'ultimo periodo a causa di Mercurio. Le alternative ci sono, ma non è detto che le idee che avete in mente saranno efficaci. In ogni caso, ne varrà la pena provarci. Per quanto riguarda i sentimenti i rapporti con il partner saranno tormentati da Venere sempre più in cattivo aspetto, ma con un po’ di comprensione in più nei confronti del partner, forse potreste evitare più di una discussione. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di mercoledì 2 marzo che vi vedrà alle prese con una cattiva Luna in opposizione. Per quanto riguarda i sentimenti può capitare a tutti di esagerare. Venere sta per lasciarvi, e vi sentirete un po’ smarriti.

In ogni caso nulla di preoccupante, perché se volete, ritroverete presto la bussola. Voi cuori solitari preferirete concentrarvi su altro. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno ancora discreti successi grazie soprattutto a Marte e Urano, ciò nonostante non sottovalutate la posizione di Giove. Voto - 6️⃣

Bilancia: finalmente anche voi potrete riaprire il vostro cuore e tornare a amare disinteressatamente. Secondo l'oroscopo, ci sarà più voglia di amare, e di dare una svolta alla vostra vita di coppia. Se invece siete ancora alla ricerca dell'amore, l'arrivo della primavera sarà il pretesto ideale per trovare la persona giusta. Sul fronte professionale ci sarà ancora tanto da fare per raggiungere i vostri obiettivi, ma è innegabile quanta strada avete fatto finora.

Voto - 8️⃣

Scorpione: vita di coppia lievemente migliore grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante l'ombra di Venere diventa sempre più grande, e sarà il momento di dimostrare davvero i vostri sentimenti nei confronti del partner, o della persona che vi piace se siete single. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Marte sono ancora dalla vostra parte, e vi aiuteranno a mettere insieme risultati tutto sommato apprezzabili. Voto - 7️⃣

Sagittario: vedere la vostra vita sentimentale in modo più malizioso non sarà un vero e proprio vantaggio. La Luna potrebbe mettervi in difficoltà, questo sì, ma è solo una situazione passeggera, e non ci sarà bisogno di andare contro il partner, soprattutto per delle questioni da poco.

Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora un buon margine di miglioramento, ma sappiate che dovrete sfruttare ogni risorsa che avete per fare di meglio. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che rimane ancora convincente. Ciò nonostante mettete in conto che questo cielo sta per cambiare, e voi dovrete essere pronti. Single oppure no dunque, cercate di mostrare sempre il vostro lato migliore. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a fare bene le vostre mansioni, grazie soprattutto alla presenza di Marte nel vostro segno. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che diventerà sempre più piacevole per voi nativi del segno. Inizierete a sentire l'influenza positiva di Venere e, single oppure no, le persone intorno a voi vi apprezzeranno di più.

Per quanto riguarda il lavoro ci penserà Mercurio a darvi quella marcia in più di cui avete bisogno per raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Pesci: cielo eccellente per far valere le vostre emozioni secondo l'oroscopo. Venere e Luna saranno un'ultima volta insieme per far splendere il vostro rapporto e dare il meglio di voi. Se siete single non ci sarà giornata migliore per dichiarare i vostri sentimenti. Sul fronte lavorativo la presenza di Giove nel vostro cielo sarà proprio quello di cui avete bisogno per ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 9️⃣