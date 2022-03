Per la giornata di domani, mercoledì 9 marzo 2022, l’Oroscopo sarà al ‘top’ per i nati sotto il segno del Sagittario, mentre per il Vergine ci saranno ancora situazioni da stabilizzare. Il segno che dovrebbe trovare qualche soluzione allo stress e al troppo lavoro sarà quello del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: evoluzione per Cancro

1° Sagittario: la vostra ambizione vi aiuterà a concludere un progetto in essere che è rimasto in sospeso piuttosto a lungo. Secondo l’oroscopo, potrebbero esserci delle sorprese a carattere burocratico che ultimamente vi hanno dato molto filo da torcere.

2° Cancro: ci sarà una bellissima evoluzione di stampo amoroso all’interno della vostra relazione che probabilmente vi ridimensionerà la giornata e magari anche l’intera settimana. Secondo l’oroscopo, potrebbero esserci dei risvolti importanti sul settore affaristico.

3° Toro: avrete sempre più fortuna dalla vostra parte, che vi darà non soltanto dei risultati entro breve tempo ma anche delle riflessioni molto più profonde che vi porteranno ad avere un affiatamento maggiore con la famiglia e con le amicizie più sincere.

4° Scorpione: vi rimetterete in sesto dopo un periodo particolarmente faticoso che purtroppo vi ha messo alla prova anche dal punto di vista emozionale. Senza qualche amicizia che vi ha deluso recentemente, riuscirete a regalarvi molti più momenti spensierati.

Sfide per Gemelli

5° Gemelli: avrete qualche piccola sfida in famiglia che voi accetterete di buon grado. Vi darete del tempo per riflettere su qualche vicissitudine che al momento potrebbe non essere in linea con i vostri progetti personali. Prestate attenzione alla salute.

6° Bilancia: avrete un periodo di pausa che dovreste sfruttare al meglio per il perseguimento dei vostri progetti.

Dovrete prestare cautela ad eventuali situazioni che probabilmente non gireranno a vostro favore, mentre in amore ci sarà un periodo di gelo.

7° Vergine: la solitudine in questo momento vi farà sentire molto più a vostro agio rispetto alla compagnia di persone che non sono in linea con le vostre considerazioni, in questo momento.

Con il partner avrete una stabilità pressoché senza romanticismo, secondo l’oroscopo.

8° Ariete: questo calo abbastanza sensibile potrebbe non darvi i risultati sperati, ma al tempo stesso dovrete recuperare delle energie perse che probabilmente vi serviranno entro la serata. L’atmosfera con il partner potrebbe spegnersi a poco a poco, secondo l’oroscopo.

Solitudine per Leone

9° Pesci: qualche situazione che implica un litigio vi metterà molto malumore, però le distrazioni come quelle lavorative riusciranno a darvi un po’ di sollievo. A fronte di qualche vicissitudine amorosa, potreste avere qualche riflessione in più per il futuro sul piano personale.

10° Leone: avrete bisogno di un momento per conto vostro, lontani dal caos della vita quotidiana e dalle vicende che vi hanno messo alla prova.

Le sfide lavorative in questo momento potrebbero darvi del filo da torcere, più del previsto.

11° Acquario: avrete un tabella di marcia da rivedere e una presa di coscienza sulla vostra salute, dal momento che in questo periodo per voi sarà molto difficile da tenere sotto controllo. Secondo l’oroscopo ci saranno scaramucce in famiglia o sul posto di lavoro.

12° Capricorno: avrete tanto lavoro da portare a termine e un livello di stress quasi insopportabile. Per il momento la vostra storia d’amore potrebbe conoscere una crisi molto forte che dovreste assolutamente placare con il dialogo, anche se in questo momento le cose potrebbero apparire molto più difficili.