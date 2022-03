L'Oroscopo di domani è pronto a dare conto sulla probabile piega che potrebbe prendere la giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 18 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere come è stato valutato dall'Astrologia il vostro segno di nascita? Bene, allora vediamo cosa porterà di interessante la giornata e quali saranno i segni più fortunati del periodo iniziando a togliere il velo alle stelle del giorno, come sempre analizzate nel dettaglio dall'oroscopo di domani 18 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 18 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 18 marzo predice una giornata non proprio grandiosa. In alcuni casi, soprattutto parlando di sentimenti, vi sentirete scarichi di energie e non avrete nessuna voglia di affrontare i compiti quotidiani. Anche i rapporti con il partner, non saranno del tutto idilliaci: cercate quindi di mantenere la calma, lasciate perdere le discussioni ed in serata andate a letto presto. Vedrete che domani/dopodomani andrà sicuramente meglio. Single, avete mai provato a rinunciare a essere sempre i primi della classe? Per una volta tanto fatelo e imparate a chiedervi se l'obiettivo da raggiungere è veramente necessario o indispensabile.

Potreste così, accorgervi che esistono cose più importanti come i sentimenti e lo stare con chi si vuole bene. Nel lavoro, mettete in conto grattacapi che potranno innervosirvi, rallentare o preoccupare. Soprattutto, se avete un'attività autonoma e volete ottenere risultati strepitosi, sappiate che il cielo attuale non lo consente.

Toro: ★★★★. Giornata valutata discreta. In campo sentimentale, porterete un pizzico di novità nella coppia, dando il giusto brio a quelle relazioni che stessero diventando monotone. Nonostante vi potrebbe essere uno scontro acceso, sarete soddisfatti perché avrete una conferma ulteriore che la persona che amate tiene moltissimo a voi.

Sarete così, radiosi e sorridenti, niente e nessuno riuscirà a minare la vostra allegria. Single, mattinata positiva griffata dalla Luna, il che accenderà i riflettori sui contatti sociali, sulle amicizie. Il giorno infatti vi offrirà buone opportunità e alcune di queste vi entusiasmeranno per davvero. Tuttavia, non dimenticate la vostra consueta prudenza e tenetevi alla larga da tutto ciò che non è sicuro. Nel lavoro, i pianeti saranno favorevoli soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti: prendete iniziative.

Gemelli: ★★★★★. Partirà sicuramente alla grande questo vostro venerdì di fine settimana. In arrivo importanti novità, tutte da scoprire man mano col passare delle ore.

In amore, le stelle vi renderanno ancora più affascinanti e brillanti che mai. Punterete tutto sui sentimenti che provate per il vostro partner, che sarà al centro dei vostri pensieri e senz'altro vi regalerà delle grandissime soddisfazioni. Arriverà una buona notizia proprio quando meno ve l'aspettate. Single, darete il meglio di voi: sarà infatti un ottimo giorno per la vita sociale, ricca e appagante. Informatevi sempre con precisione su qualsiasi cosa, sarà la vostra carta vincente, anche perché un incontro promette di evolvere in una storia d'amore bella, frizzante, e intensa. Nel lavoro, saprete prendere decisioni rapide e improvvise. Vi basterà un'occhiata per cogliere al volo l'insieme di una situazione e muovervi di conseguenza con un tempismo eccezionale.

Oroscopo di venerdì 18 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata indicata di routine, quindi sottoscritta dalle quattro stelle. Per i sentimenti, questa venerdì sarà veramente molto piacevole e soprattutto ricco di belle emozioni tutte da vivere, con il partner ben disposto a rendere questo giorno magico e sereno. Il quadro astrale del periodo esprime una grande gioia nei vostri confronti, così le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda, con chi avete a cuore. Single, vi sentirete soli a causa dell'ambiente che frequentate, troppo rigido rispetto alle occasioni offerte dalla realtà quotidiana. Sarete combattuti sul fatto di arrendervi e rimanere prigionieri dei vostri schemi mentali senza alcuna via d'uscita, oppure liberare le ali dei sogni e volare liberi e felici.

A volte cambiare fa bene e le stelle ve lo suggeriscono aiutandovi a trascorrere una serata gioiosa con gli amici di sempre. Al lavoro sarà possibile recuperare terreno, correggere il tiro se avete sbagliato mira e arrivare alla meta prestabilita.

Leone: ★★★. Periodo indicato "sottotono" dagli astri del periodo. In amore, non riuscirete a vedere molto lontano, il vostro sguardo non ne vorrà sapere di spaziare, ma si soffermerà sulle cose vicine e lì resterà fermo. A dare pensiero le spese da affrontare ed il lavoro da svolgere. Cercate invece di rispondere con un sorriso alle domande del vostro partner, altrimenti il vostro morale scenderà davvero a terra e passerete delle ore a litigare, senza risolvere nulla.

Single, la serenità è una conquista simile a quella della Luna: a volte sembra lì, vicina ed a portata di mano, invece arrivarci è un problema. Consolatevi col fatto che le prossime settimane saranno veramente speciali. Il partner vi sorprenderà con una sorpresa davvero indimenticabile. Preparatevi quindi, evitando nel frattempo di innervosire chi vi ama. Nel lavoro, nonostante i vostri sforzi e la vostra dedizione, la giornata di domani sarà poco produttiva: sarete poco efficienti e tanto stressati.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 18 marzo, annuncia buone notizie in arrivo. In campo sentimentale, finalmente arriverà un po' di pepe nella vostra vita di coppia. Allacciate le cinture di sicurezza e partite, perché un piacevole vento di follia vi porterà a vivere dei momenti veramente indimenticabili con la vostra metà.

Single, sarà una giornata molto interessante sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo ed al coraggio: vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare. Non impigritevi, abbiate fiducia in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di cogliere a piene mani i doni che la sorte sarà disposta a concedervi. Nel lavoro, i flussi di cassa odierni sono piuttosto buoni. Prossimamente però progetterete investimenti interessanti per il lungo termine.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 marzo.