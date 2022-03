L'Oroscopo di domani è pronto a decantare la giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 9 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Il gruppetto rappresentativo la prima sestina zodiacale, nella fattispecie formata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, vedrà tra le sue fila due super-fortunati mentre uno solo sarà il "super-tartassato" dalle stelle.

Iniziamo subito a mettere sul piedistallo della positività Ariete e Gemelli: entrambi i segni sono stati premiati con le cinque stelle della buona sorte.

Chiaramente, l'Astrologia non a tutti porta buone notizie: infatti, coloro nativi della Vergine andranno incontro ad un frangente dichiaratamente da "ko" a causa di inevitabili interpolazioni astrali non facili da contenere. Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 9 marzo, segno per segno dall'Ariete fino alla Vergine.

Previsioni zodiacali di domani, mercoledì 9 marzo

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 9 marzo vede al top i sentimenti. In amore, infatti, vivrete una vita di coppia all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie anche all'assenza di convergenze astrali negative verso il vostro segno. Così, fortuna e fascino saranno i vostri fedeli compagni, aiutandovi ad esprimere i vostri veri sentimenti ed anche a vivere con felice esuberanza la vostra attuale relazione.

Single, potreste incontrare una persona con la quale avete qualcosa in comune, finalmente. Ci sono stati dei giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non funzionasse per niente. Ma da adesso in poi vi troverete immensamente bene, sarete spigliati e intraprendenti in ogni occasione.

Nel lavoro, potreste concludere affari molto vantaggiosi, soprattutto quelli che richiedono grinta e fortuna.

Toro: ★★★★. In generale la giornata si prevede di routine. Venere vi spingerà in parte ad essere romantici e passionali, invogliando qualcuno del segno ad organizzate una cenetta intima col proprio partner. Potrebbe servire a far dimenticare eventuali dissapori vissuti in questi ultimi giorni.

Riuscirete a ritrovare un equilibrio, anche se vi costerà fatica. In ogni caso, sarete felici di avere accanto persone fidate e affidabili e ciò vi permetterà di vivere in modo abbastanza soddisfacente. Single, una configurazione astrale non particolarmente briosa non preclude affatto la possibilità di poter essere allegri o spensierati, quel che basta. Nel cielo odierno infatti, Urano aiuterà ad affinare l'intuizione e la fantasia. Questo vi solleverà quasi due palmi da terra. Una cielo lievemente positivo rasserenerà lo spirito anche nel lavoro. Sarete sufficientemente creativi e avete buone intuizioni da mettere a segno: potrebbe essere addirittura provvidenziale.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo periodo da sfruttare in amore.

Infatti, pare proprio che questo potrebbe rivelarsi un mercoledì di marzo molto fortunato per i rapporti sentimentali, d'amicizia nonché in famiglia. Soprattutto nella vita di coppia, tutto andrà per il verso giusto. Grazie principalmente al favore di Venere che sarà direttamente in trigono alla vostra Luna nel segno, proprio in questa giornata. Per questo con il vostro partner non avrete nulla da temere e potrete godere di situazioni sicuramente molto piacevoli. Single, vi sveglierete con una gran voglia di novità e vi attiverete per apportare qualche cambiamento nella vostra vita. Scoprirete che l'interesse che nutrite per una persona è reciproco. Vi saranno quindi ottime possibilità di approfondire tale conoscenza.

Nel lavoro, stelle favorevoli porteranno occasioni fortunate e prestazioni brillanti. Riuscirete a destreggiarvi abilmente dappertutto, specie se seguirete ciò che l'intuizione al momento vi suggerisce.

Stelle e oroscopo del 9 marzo, l'amore e il lavoro

Cancro: ★★★★. In arrivo una giornata all'insegna della solita routine. Per i sentimenti, una piccola novità, magari supportata da una piacevole sorpresa, potrebbe vivacizzare il periodo, magari dare linfa vitale a qualche rapporto con problemi da risolvere. Vi sentirete abbastanza pieni di vita, per questo riuscirete a trasmettere la vostra energia anche al vostro partner. In generale trascorrerete una giornata tranquilla nella media, anche se potranno esserci piccoli momenti ai quali sarete costretti a prestare un po' più di attenzione.

Single, circostanze favorevoli forniranno spunti per trovare la soluzione a problemi più grandi oppure a questioni che vi stanno a cuore. L'importante comunque sarà badare al sodo e guardarsi attorno: un insospettabile persona a breve vi confesserà che da tempo spasima per voi. Il lavoro andrà un po' a rilento soprattutto se operate nel settore privato.

Leone: ★★★★. Mercoledì di normale gestione. Non sottraete tempo ai vostri hobby o ai vostri interessi spirituali per altre cose, tipo: non potete sempre sacrificarvi per la famiglia. In effetti, avete bisogno di una pausa tutta per voi, giusto per tirare il fiato. Così, rilassati e rigenerati potrete godervi un po' di sano romanticismo o qualche piccolo gesto affettuoso da parte della persona amata.

Single, mostrerete tutto il vostro fascino e non passerete inosservati. In qualche caso ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Per qualcuno stanno per arrivare buone notizie: potrebbe trattarsi di un ritorno di fiamma, oppure una nuova storia è pronta a sbocciare. In ogni caso, vi sentirete davvero felici di vivere qualsiasi nuova opportunità. A Nel lavoro, datevi da fare se ritenete di essere sulla strada giusta per chiudere una trattativa degna di nota. È il momento di stringere con le situazioni che vi trascinate da tempo: avete fantasia e tempismo perfetti per agire.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 9 marzo, vede abbastanza sotto stress il periodo. In campo sentimentale state avendo forse un piccolo ripensamento su scelte che avete fatto in precedenza.

Dovete cercare di capire, a mente fredda, come rimediare ad eventuali errori. Meglio trovare un equilibrio che lasci sostanzialmente le cose come sono, cercando di limare eventuali spigoli attraverso piccoli compromessi. Questo nel frattempo che non si trovi una soluzione idonea al problema. Single, non conviene raccontare frottole solo per fare "bella figura", perché lo sappiamo tutti: le bugie hanno le gambe corte! L'influenza della Luna in Gemelli suggerisce di tenersi in contatto con gente nuova. Dovete imparare ad essere più sinceri non solo con chi avete a che fare ma soprattutto verso voi stessi: ascoltate la voce del cuore non di chi ha "potere" di influenzare le vostre scelte... Nel lavoro, se ostacoli e fatica rivelassero un rovescio della medaglia non proprio piacevole, tagliate i rapporti improduttivi, evitate polemiche e rivalità e rafforzate i vostri propositi.

