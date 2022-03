L'oroscopo della giornata di mercoledì 16 marzo prevede un Toro più sorridente in amore grazie alla Luna che passa nel segno amico della Vergine, mentre Sagittario potrebbe avere le idee un po’ confuse, non solo al lavoro. Per l'Acquario è giunto il momento di fare dei passi in avanti in amore, mentre possibili connessioni romantiche si affacceranno all'orizzonte dei nativi Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 16 marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 16 marzo 2022 segno per segno

Ariete: l'arrivo della Luna in Vergine potrebbe rappresentare presagio di qualche discussione in amore.

Per questa giornata però, non avrete nulla da temere. Single oppure no, mostrate sempre il vostro lato più tenero, cercando di conquistare la vostra fiamma. Nel lavoro svolgere piuttosto bene le vostre mansioni, grazie soprattutto all'influenza positiva di Marte nel vostro cielo. Voto - 8️⃣

Toro: sarete più sorridenti grazie alla Luna in trigono secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 16 marzo. Le cose chiaramente non andranno bene improvvisamente, ma per questo mercoledì godetevi quest'atmosfera più tranquilla tra voi e il partner, o con i vostri amici se siete single. In ambito lavorativo avrete le idee chiare fin da subito su come portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: una giornata storta può capitare a tutti, e questo mercoledì purtroppo non sarà dei migliori in amore.

Portate pazienza. e se c'è qualcosa da risolvere tra voi e il partner, meglio essere chiari fin da subito. Se siete single occhio a chi vorrà chiedervi un favore. Nel lavoro prendete le nuove iniziative con la dovuta cautela, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale ricca di emozioni in questa giornata grazie alla Luna in sestile.

Ci sarà una discreta stabilità tra voi e il partner, e sarete in grado di soddisfare le esigenze del partner. Se siete single impavidi e rigorosi come siete, con un po’ di fortuna troverete la persona giusta. Sul posto di lavoro con il giusto impegno, riuscirete a gestire al meglio tutte quelle mansioni da svolgere. Voto - 8️⃣

Leone: vita di coppia che vedrà parecchia indecisione in questo periodo.

Single oppure no, rischiate che il vostro modo di amare venga frainteso e si rivolti contro di voi. Meglio dunque non esporsi troppo per il momento. Piccolo recupero in ambito lavorativo. Sappiate che le piccole occasioni che arriveranno dovranno essere sfruttate al massimo. Voto - 6️⃣

Vergine: questo cielo vi porta piccole gioie nella vostra vita quotidiana, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, merito anche della Luna nel vostro cielo. Single oppure no, la vostra caratteristica principe sarà una certa sincerità, che sarà sempre ben vista e apprezzata dalle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece non abbiate paura di chiedere un aiuto, perché con questo cielo così sfavorevole sarà difficile fare tutto da soli.

Voto - 7️⃣

Bilancia: con una stupenda Venere in trigono, si apre la possibilità di nuove connessioni romantiche per voi nativi del segno, soprattutto per voi cuori solitari. Se invece siete già impegnati, non dovrete fare altro che dare un buon motivo in più al partner per essere fiero e felice di voi. Per quanto riguarda il lavoro non è il periodo migliore dell'anno, ma piccole soddisfazioni arriveranno di certo. Voto - 8️⃣

Scorpione: per fortuna la Luna smette di sfavorirvi, ciò nonostante ci sarà ancora Venere a darvi fastidio per un po’. Single oppure no dunque, non è ancora il momento di fare i romanticoni, perché ci sono ancora delle cose da risolvere nella vostra routine quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro invece il periodo è davvero ottimale grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto.

Con impegno e costanza, arriverete davvero lontani. Attenzione però a come decidere di gestire i rapporti con i colleghi. Voto - 6️⃣

Sagittario: non è facile al momento capire che direzione state prendendo in ambito lavorativo. Secondo l'oroscopo di mercoledì 16 marzo, sarete piuttosto confusi, e avrete bisogno di tempo per capire cosa dovete fare. Sul fronte sentimentale Venere rimane favorevole, ma la Luna in questa giornata potrebbe rovinarvi i piani. Single oppure no dunque, non siate troppo intransigenti o invadenti nei confronti della persona che vi piace. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che torna favorevole in ambito sentimentale. La Luna in trigono dal segno della Vergine porterà maggior equilibrio nella vostra relazione di coppia, soprattutto per coloro nati nella seconda decade.

Se siete single fortuna e fascino saranno in maggiore quantità in questa giornata. Nel lavoro Mercurio, Giove e Marte saranno validi alleati per la vostra scalata verso il successo. Voto - 8️⃣

Acquario: questo cielo migliorerà dopo due giornate di Luna storta. Avrete compreso che in ambito sentimentale è giunto il momento di fare qualcosa e di fare dei passi in avanti per la vostra relazione di coppia. Se siete single forse non è facile esprimere quello che sentite, ma una cosa è certa: quello che sentite è sicuramente sincero e genuino. Sul posto di lavoro non fatevi prendere troppo dall'entusiasmo, perché non sempre potreste essere in grado di fare tutto. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo non molto soddisfacente questo in ambito sentimentale.

L'arrivo della Luna in Vergine potrebbe mettervi in difficoltà, e tra voi e il partner non sempre le cose andranno benissimo. Se siete single qualche necessità personale o familiare potrebbe intaccare le vostre finanze o il vostro tempo libero. Sul fronte professionale avrete abbastanza risorse da gestire al meglio i vostri progetti, merito di Mercurio e di Giove stabili nel vostro cielo. Voto - 7️⃣