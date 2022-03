L'oroscopo di domenica 6 marzo prepara novità e occasioni da sfruttare durante la giornata. In evidenza, nel contesto, le previsioni relative a tutti e 12 i segni dello zodiaco. Sui sentimenti si preannuncia un clima accattivante per alcune coppie e single. La giornata finale del weekend non sarà da meno nemmeno nel settore lavorativo, con alcuni segni in procinto di poter contare su nuove opportunità. Come andrà la giornata di domenica 6 marzo per i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci? Di seguito i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 6 marzo.

Previsioni astrologiche di domenica 6 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Approfittate di questa giornata per concedervi un po’ di relax. Mettete da parte i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi agli hobby. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà corpo e spirito. Cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi.

Toro - Fase all’insegna della totale libertà di espressione, ma anche della concretezza, doti piuttosto insolite per voi. Il che vi aiuterà a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici.

Aperti alle amicizie e, soprattutto, ai buoni sentimenti, vi mostrerete caldi e affettuosi con il partner. È un buon momento per chi è alla ricerca dell’anima gemella.

Gemelli - Non sarà una giornata di tutto riposo, zeppa com'è di imprevisti e contrattempi, ma con intelligenza potrete riuscire a tenere testa a tutto. L'intervento tempestivo di una persona amica vi aiuterà a riprendere in mano il controllo di un problema.

Le previsioni astrologiche annunciano qualche piccolo screzio nella vita di coppia. Il desiderio di stabilità affettiva potrebbe portarvi a forzare le decisioni del partner.

Cancro - La Luna in congiunzione a Urano è foriera di novità, incontri interessanti e momenti piacevoli, per una giornata ricca di emozioni. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.

Occasioni inaspettate e totalmente improvvise potrebbero cogliervi di sorpresa, scompigliando felicemente la vostra serata. Usate immaginazione per dare impulsi al lavoro.

Oroscopo di domani 6 marzo, dal Leone allo Scorpione

Leone - Il periodo invoglia a occuparvi dei nuovi progetti che vi stanno a cuore, tenendo comunque presente l’esperienza passata, in modo da non ripetere gli stessi errori. Una questione di eredità o una spartizione di denaro potrebbe arrivare a una definitiva soluzione. Se siete single, non è il momento propizio per avviare nuovi legami, a meno che non siano improntati alla sincerità.

Vergine - Invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da lavoro e doveri, provate a organizzare meglio le vostre giornate.

Gestendo meglio tempo ed energie riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi. Contrastare le difficoltà vi appare come un’impresa superiore alle vostre forze, per questo al momento siete insolitamente accomodanti.

Bilancia - In arrivo piacevoli novità, tutte da prendere in considerazione. In generale, fatevi pure avanti con le vostre richieste: tentar non nuoce. Una questione personale rimasta in sospeso da troppo tempo richiede un’immediata definizione. In amore fascino e comunicativa non vi mancano e siete molto aperti ai nuovi incontri. Le previsioni astrologiche vedono bene il lato lavorativo.

Scorpione - La vostra solita vivacità è spinta al massimo dal benefico aspetto della Luna che, occhieggiando sorridente al vostro cuore dal segno del Toro, vi dà una marcia in più.

Vita sociale attivissima: un turbinio di nuovi incontri renderà piacevolissima la vostra giornata. In amore ultimamente avete dato poco spazio al dialogo o c’è semplicemente una divergenza di opinioni: da domani tutto cambia.

Previsioni zodiacali del 6 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La presenza della Luna nel segno del Toro ha il sapore della grande vittoria, per voi del Sagittario. All’improvviso, risorge la voglia di combattere e di fare il possibile per migliorare o migliorarsi. In amore le cose vanno bene, anche se voi siete dei perfezionisti e vorreste di più. Ma le grandi cose si costruiscono col tempo. Nel lavoro, tenete comunque a freno l’impazienza molesta.

Capricorno - A volte la vita manda piccoli messaggi, in apparenza insignificanti, che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato.

Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare. Utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul cammino. Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti.

Acquario - Tutto procede a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione, mentre gli impegni quotidiani vi tengono al chiodo. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più: un gesto simbolico per guardare al futuro. Nel lavoro non sfuggirete le responsabilità, al contrario metterete in evidenza le vostre capacità. Le previsioni astrologiche invitano a tenere sotto controllo le finanze.

Pesci - Non certo esaltante, ma tutto sommato abbastanza serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze burocratiche.

In amore, un gesto affettuoso può dire più di mille parole, specialmente quando il dialogo, anziché chiarire, dà adito a nuovi equivoci e malintesi. A tavola, per evitare di dover correre ai ripari quando è troppo tardi, seguite una dieta bilanciata.